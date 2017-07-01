Партия «Яблоко» проводит сбор подписей граждан в 40 регионах страны за выход России из военных конфликтов. Эта акция, получившая название «Время вернуться домой», проходит в рамках президентской кампании основателя «Яблока» Григория Явлинского. На старте акции в Рязани 18 июня Явлинский заявил, что за полтора года сирийской кампании российские власти потратили на нее 100 млрд рублей — «12 годовых бюджетов Рязанской области».

«Эта цифра увеличивается ежедневно. Один залп из 6 «Калибров» стоил более 500 млн рублей», — сказал «Новой газете» зампред партии Александр Гнездилов.

Один из центральных элементов избирательной платформы Явлинского — тезис о необходимости возвращения государственных властей от внешнеполитических авантюр к решению внутренних проблем в социальной и экономической сфере. «В каждом городе мы говорим людям, на что конкретно можно потратить те средства, которые выделяются на войну в Сирии, — говорит зампред партии, руководитель единого штаба избирательной кампании 2017—2018 гг. Николай Рыбаков. — В общероссийском масштабе, например, можно оплатить курс лечения 300 тысячам онкобольных. Если говорить про каждый отдельный город, то для Москвы или Санкт-Петербурга 100 млрд рублей это не столь значимая сумма, но для многих других городов, даже для столиц регионов, она может несколько лет обеспечивать существование».

Гнездилов подчеркивает, что антивоенная кампания «Яблока» объединяет в себе идеалистическую и прагматическую позиции: «С одной стороны, война аморальна, а с другой — для подавляющей части страны она означает обнищание».

К концу июля планируется собрать 100 тысяч подписей, но адресовать действующей власти какие-либо требования в «Яблоке» не собираются. «Это внутренний рубеж, которым мы хотим показать власти, что в стране есть много людей, поддерживающих нашу позицию по этому вопросу», — говорит Рыбаков. В каждом городе подпись ставят в среднем 100 человек в день. Сделать это может любой желающий на официальном сайте партии.

Название акции «Время вернуться домой» — это цитата из антивоенной песни «Поезд в огне» группы «Аквариум».

«Мы обратились к Борису Гребенщикову как к человеку, известному своими пацифистскими убеждениями, с просьбой использовать несколько строк из его песни в нашей кампании», — говорит Гнездилов.

При этом само название представляет собой устойчивое выражение и встречается в других песнях, добавляет политик. «Оно означает, что «есть у нас еще дома дела», такой смысл в это вкладываем».

С самого начала сирийской кампании у людей были опасения, что случится «второй Афганистан», но пока что они не подтверждаются, считает социолог «Левада-центра» Денис Волков. «Вся политика власти направлена на то, чтобы люди знали об этой войне как можно меньше и не замечали ее, по крайней мере в части потерь. Вместо призывников там стараются использовать частные военные компании, за которые можно не отчитываться перед обществом, информация строго дозируется. Так что сейчас эта проблема не настолько актуальна даже среди демократически настроенного электората». Экономический аспект военных действий публично почти не проговаривается — о нем в России задумывается совсем небольшая аудитория, полагает Волков. Но если более активно объяснять людям положение вещей, то их настроения могут немного измениться.

Фото: РИА Новости

Оценка экспертного управления «Яблока» по стоимости сирийской кампании, 100 млрд рублей, выглядит вполне правдоподобно, говорит заведующий лабораторией военной экономики Института экономической политики имени Гайдара Василий Зацепин. Другой вопрос, что в сопоставлении с годовым бюджетом Минобороны это считанные проценты, в пределах ошибки вычислений. Демографической нагрузки на население операция в Сирии тоже не увеличивает».

Лучше всего оценивать ущерб не по затратам на конкретную военную кампанию, а по общим приоритетам российского бюджета. «Сами по себе военные операции могут стоить значительно меньше, чем одни только сомнительные мероприятия, направленные на «патриотическое воспитание» молодежи», — считает эксперт. Данные проверок Счетной палаты по военным ведомствам сейчас фактически перестали публиковать, но несколько лет назад объем нарушений в расходах Минобороны оценивался чуть ли не в 1 трлн рублей, говорит Зацепин.

Впрочем, в «Яблоке» отмечают, что война в Сирии — лишь один из сюжетов, которые используются для привлечения внимания к положению внутри страны. Политики также говорят о выходе из конфликта в Украине, прекращении практики списания долгов на сотни миллиардов рублей «союзным» странам и отмене санкционного режима с Западом. «Президент Путин оценивал потери России от санкций в 3 трлн рублей. По нашим оценкам, эта цифра может достигать 9,5 трлн рублей», — говорит Гнездилов.

Советник по макроэкономике генерального директора банка «Открытие» Сергей Хестанов считает фактор санкций сильно преувеличенным. «Можно выделить две группы санкций: персональные, которые доставили значительные неудобства только конкретным лицам, и финансовые — они были бы заметны, если бы в России был заметный экономический рост. Но его нет, поэтому ресурсы извне привлекать нам не требуется», — объясняет экономист. Влияние антисанкций тоже оказалось относительно нейтральным, считает Хестанов, поскольку сокращение импорта произошло бы в любом случае — в силу девальвации рубля, вызванной падением цен на нефть. Поэтому мгновенная отмена санкционного режима ничего не даст российской экономике в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, санкции, которые могли бы сильно ударить по России, еще не введены. Речь о возможных ограничениях на покупку российских нефти и газа. Сегодня европейские страны не могут себе этого позволить, поскольку многие из них сильно зависят от поставок «Газпрома». «Пока не появится альтернатива в виде новых заводов по сжижению газа в США и Австралии (а это случится не раньше 2020—2022 гг.), таких ограничений не будет. Но потом мы вполне можем увидеть жесткие санкции по иранскому образцу», — говорит Хестанов.

После завершения подписной кампании «Время вернуться домой» «Яблоко» сосредоточится на региональных и муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре. Среди них — несколько губернаторских выборов и выборы в региональные заксобрания. В Москве партия уже выдвинула более 900 кандидатов в муниципальные депутаты. Следующие акции в рамках агитационной кампании Григория Явлинского намечены на октябрь.