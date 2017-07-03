Что останется, кроме трибун

Сборная хозяев проиграла, футбол победил — это и есть главный итог турнира, который завершился вчера двумя финальными матчами в Санкт-Петербурге и Москве. Предсказуемость спортивной части компенсировалась яростной красотой разборки внутри финальной четверки, где солировали две самые яркие сборные — Германии и Чили.

Организаторы тем временем слушали комплименты в свой адрес и старались не углубляться в тему ближайшего будущего российской сборной, о которой привычно забыли еще до полуфиналов. Президент Российского футбольного союза и вице-премьер Виталий Мутко прямо рубанул: «Мы сделали все возможное, чтобы провести турнир на высочайшем уровне… Миллионы человек смотрели матчи по телевидению, шестьсот тысяч видели все это вживую…»

Виталий Леонтьевич не стал уточнять, какое количество школьников и бюджетников заполняли пустующие места за счет то ли хорошего отношения руководства Международной федерации футбола (ФИФА), то ли за счет собственных резервов. К заключительной фазе турнира организаторы радостно рапортовали, что все билеты на большой и утешительный финалы проданы, что должно было скрасить промахи на групповой стадии.

Президент ФИФА Джанни Инфанти­но, похоже, слегка притомился от гостеприимства хозяев, и помимо дежурных комплиментов то ли в шутку, то ли всерьез предложил подумать об увеличении числа участников Кубка конфедераций до 48 сборных. Президент явно пребывал в прекраснодушном настроении от того, что опасения по поводу возможных проявлений хулиганства и расизма оказались беспочвенными, и вообще все прошло настолько замечательно, что всем бы будущим организаторам такие проблемы.

На некоторые детали вроде не всегда удобной логистики не обратили внимания, а ведь тем же немцам пришлось из Сочи в Казань перемещаться через Москву, что значительно увеличило время в пути, газоны далеко не везде соответствовали значимости турнира, а атмосфера на стадионах при всей доброжелательности публики была не очень футбольной. То есть к зрителям претензий не было, но их просвещенность и увлеченность игрой оставляли желать лучшего.

А откуда взяться увлеченности при средней посещаемости матчей чемпионата российской премьер-лиги в 11 тысяч человек — при том что едва ли не основную часть аудитории составляют фанаты, а не простые болельщики? На этот раз отвязных фанатов с помощью разнообразных мер от посещения стадионов отсекли, а нормальные болельщики, имевшие возможность купить билеты, не успели войти во вкус.

Как бы то ни было, популярным футбол делают не разовые мероприятия, пусть даже самые грандиозные, а повседневная работа и состояние социума. Организовать пир во время чумы — не проблема, были бы деньги, но общество от этого здоровее не станет. Праздниками будни не заполнишь, а проблемы никуда не денутся, как действительность не драпируй. Руководство ФИФА, равно как и иностранных гостей, наши беды не интересуют, их волнует исключительно комфорт во время проведения соревнований. Но нам-то оставаться в своем похмелье, которое всегда бывает после праздника.

Вот на время турнира постарались не напоминать, какой была 10-летняя эпопея с возведением «золотого» стадиона на Крестовском острове, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вовсе подытожил, что те, кто выражает свое недовольство, делают это … из зависти. Прием известный и универсальный — мы построили, остальное — не ваше дело.

Про «остальное» придется вспомнить не только в Питере, но и во всех других городах, которым на будущий год принимать чемпионат мира. Пока голова болит только по поводу инфраструктуры и строящихся грандиозных объектов, многим из которых в будущем предстоит остаться исключительно памятниками невероятной щедрости и расточительности.

А это слишком большая плата за популяризацию футбола.

…Дискуссия про выступление сборной России и ее перспективы оказалась короткой и неплодотворной. Виталий Мутко сказал, что «все путем» — результат не столь важен, футбол в России развивается, светлое будущее не за горами. Основная часть экспертов оптимизма главного футбольного начальника не разделила. Два более или менее неплохих тайма в исполнении подопечных Станислава Черчесова лишь слегка скрасили состояние уныния от привычного невыхода из группы и дали слишком мало оснований для обозначения грядущих перспектив. Воистину, как заметил телекомментатор Тимур Журавель, у России не хватает игроков для сборной, а у той же Германии не хватает сборных для игроков.

Из этой команды, феерившей на Кубке конфедераций, восемь футболистов могли выступать за молодежную сборную Германии. Которая в это же время успела в Кракове обыграть испанцев и стать чемпионом Европы. В сущности, успеха добились два молодежных состава, причем эту сборную Йоахима Лева язык не повернется назвать резервной или второй. Молодые ребята продемонстрировали как истинный класс, так и непоколебимую уверенность в своих силах. В России появление футболиста из числа подающих надежды — сенсация, в Германии такие ребята не просто появляются, а выходят на поле и утирают нос мужикам.

Сравнения с Германией, конечно же, неуместны, но куда от них денешься? И с неистовыми чилийцами тоже нас нечего сравнивать, и с теми же мексиканцами, и с португальцами, которых перед утешительным финалом покинул их лидер Криштиану Роналду. Это страны футбольные, своей игрой давшие ясный намек на то, что ждет нас через год.

Сам по себе футбол — разумеется, кроме разочарования, вызванного выступлением сборной России, — был вполне достойного уровня. Что касается организации, то я бы на месте хозяев не упивался ее достижениями, тем более что работы еще непочатый край. И это только та работа, которая касается непосредственно проведения чемпионата мира.

Провести — проведем. Может быть, проведем хорошо. Но что это даст российскому футболу, не говоря уже о российской действительности в целом? Иллюзий строить не стоит. Не та тема. Футбол даже в высших своих проявлениях — не панацея. Не здесь, говоря высоким стилем, проходит борьба человечества за лучшее будущее.