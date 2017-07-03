Бедненько, зато дорого

Есть такое мнение, что нельзя бороться со своей природой. Истинная сущность все равно возьмет верх, даже если будешь очень старательно изображать из себя кого-то другого.

В Китае недавно прошла крупнейшая туристическая международная выставка, на которой Россия показала свои самые-самые места во всей красе: Сочи, Анапа, Геленджик, Байкал, Камчатка (вероятно), Крым (совершенно точно).

Крым вообще стал ягодкой на торте, потому что — уникальная природа, море, красиво, приезжайте, вам обязательно понравится, отели мирового уровня тоже есть, немного, но для вас найдем, краны в номерах починим, все по высшему разряду будет не хуже, чем в Турции или Греции.

Китай вежливо отметил привлекательность полуострова и заинтересовался турами в Арктику. Снега, говорят, дайте нам. Снега, былых медведей, бородатых мужиков, которые там работают круглый год, водку, нормальную Россию в конце концов-то покажите, кого вы удивить хотите своим черноморским побережьем, стыдливо пряча фотографии санатория «Жемчужина СССР», где только буквы «СССР» со временем сами отпали, а больше ничего не изменилось за последние 30 лет, домики такие же, синей краской покрашенные. Подледная рыбалка, медведи, тюлени, атомные ледоколы.

Может быть, это вообще было бы выходом для туризма в России. Намного более действенным, чем курортный сбор на курортах вроде Сочи, где в самом деле этот сбор есть уже давно, он ненавязчиво включен в стоимость такси и сахарной ваты.

Может быть, намного более толковым решением было бы честно продавать такую вот Россию, самобытность, не пытаться копировать западный уровень комфорта или азиатский сервис: ну плохо же выходит. А бородатые мужики, например, которые во льдах вахтовым методом работают, не будут турецким баям уступать в галантности, а если про комфорт, в таких условиях уровень притязаний сам собой снизится, никто и не заметит, что полотенца неделю не меняли, а макароны с тушенкой — почти деликатес.

И даже совсем необязательно возить в Арктику. Просто изменить подачу по уже имеющимся маршрутам. Вот, например, Куршская коса. Людей зачем-то обманывают, называя ее национальным парком и предлагая там отдых. Парк на Куршской косе, конечно, есть, только с другой стороны границы, в Литве. Там, пожалуйста: велодорожки, стриженные газоны, лавочки, мусорки, летние террасы, сад камней, фонари, пенсионеры на велосипедах, собаки, чистый асфальт. А в Калининградской области как бы лес, дорожки, протоптанные местными по бурелому, три ларька с бусами из янтаря, два ларька в поселках с пивом, водами, вафлями и шоколадками. Еще песок и главная достопримечательность — возможность по ночам увидеть кабанов.

Поэтому вот этот дачный домик в местном поселке Морском, где пахнет сырыми и залежавшимися вещами, будет стоить столько же, сколько приличный номер на литовской части косы, коса-то одна и та же, что тут думать о ценообразовании. И это могло бы не быть таким нелепым, если честно обо всем этом говорить. Мол, все дело в том, что в стоимость номера входит уникальная возможность самостоятельно растопить печку, вот этот диван тут еще со времен немцев, а ночью может прийти сосед Виктор, просить занять денег на водку, вот мелкие деньги, кидать в форточку во избежание инцидентов. Экзотика. Впечатления. Адреналин.

Конечно, можно еще, например, как в Грузии: честно признаваться, мол, ну да, бедненько, но чистенько. Зато вкусно накормим, денег если возьмем, то совсем немного, ну, подумаешь, инфраструктура страдает, номерной фонд старенький, зато с душой, домашнего вина нальем, пирожок в дорогу завернем. Тогда может быть и турбаза «Солнышко» на российской части черноморского побережья стала бы пользоваться спросом. Люди закрыли бы глаза на то, что даже в новых отелях почему-то сразу скрипят двери и все сделано так, что если настанет война и курорт достанется врагу, то так ему и надо, пусть теперь живет с этим.

Но в этом случае как-то придется менять подход к бизнесу, отношение к отдыхающим, с Арктикой попроще будет, конечно: белые медведи уже есть, можно продавать китайцам.

Наталья Ромашина,

журналист