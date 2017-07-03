Демократия в поиске корней

Петр Саруханов / «Новая»

В Москве развернулась самая настоящая политическая борьба — «Яблоко» выдвигает на сентябрьские муниципальные выборы тысячу кандидатов, ПАРНАС — триста. К выборам мундепов в этом сезоне тщательно готовились, рекрутировали активистов, открывали образовательные проекты для начинающих местных политиков. Здесь у оппозиции сейчас инициатива — и почти неограниченный человеческий ресурс, пополняющийся из числа активистов, борцов с точечной застройкой или граждан, симпатизирующих протестной активности.

Власти пока, кажется, не сформулировали внятного вызова на эту низовую политизацию и по-прежнему концентрируют все внимание на региональной и федеральной повестке. В самом деле, полномочия мундепа сейчас почти символические, и никакого вызова для российского политического истеблишмента они представлять по определению не могут — по крайней мере, на первый взгляд. Но может быть, только на первый?

Самая острая электоральная кампания может развернуться нынешней осенью в Свердловской области — при условии, что к участию в ней будет допущен мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, выдвинутый «Яблоком». Напомним, выдвижение проходило со скандалом: часть местного отделения партии саботировала выдвижение Ройзмана и предлагала альтернативного кандидата, причем, по версии московского руководства организацией, это происходило под давлением властей. Председатель ЦИК Элла Памфилова 30 июня сделала обтекаемое заявление о своих претензиях к процедуре выдвижения Ройзмана, сославшись на «определенные шероховатости», зафиксированные в этом процессе. В чем конкретно состоят эти «шероховатости», Памфилова не уточнила, но отметила, что у партии есть время до 21 июля, чтобы их устранить и не ссылаться на то, что кандидату «Яблока» чинят препятствия». Глава ЦИК пообещала содействовать этому процессу в рамках своих компетенций. Впрочем, сам Евгений Ройзман интерпретирует ситуацию иначе и считает, что от Памфиловой пришел очередной сигнал — на выборы пускать не будут. О том, что Кремль разрешил местным властям избегать острой предвыборной конкуренции, утверждалось и в недавней публикации «Ведомостей»: спокойные и скучные выборы в регионах должны стать прологом к президентской кампании без яркой конкуренции.

Однако вне зависимости от конкретных действий ЦИК перед нами системная проблема. Ройзман может не быть допущен к выборам из-за «муниципального фильтра»: как объясняла «Новая», большинство депутатов региона уже отдали свои подписи за кандидатов, лояльных власти. С одной стороны, это означает, что в стране создается все более закрытая и стерильная электоральная система, где отсеивать «опасных» кандидатов (то есть тех, что могут победить) зачастую можно, даже формально не нарушая закон. С другой — получается, что у оппозиции нет другого выхода, кроме игры в долгую. Задача состоит в подготовке низовых политических активистов, которые приходили бы в местную политику под лозунгами подотчетности власти, предлагали бы людям зримые результаты их политического участия. Попутно за счет этой локальной активности решались бы другие, более крупные вопросы. Например, вопрос о том, кто сможет баллотироваться на выборах глав регионов в следующем избирательном цикле.

В России почему-то считают, что единственным важным политическим вопросом является фамилия национального лидера. Хотя демократия отчаянно пытается пустить корни у нас во дворе.