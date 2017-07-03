«Заменить во власти советских  людей»

«Новая» начинает серию публикаций, посвященных местным выборам: по оценкам многих, именно той точки, откуда сейчас начинается борьба за более открытую и демократическую политическую систему. Особенно интенсивно подготовка к выдвижению муниципальных депутатов накануне сентябрьских выборов идет в Москве. Кто и почему выдвигается в качестве представителей своих районов? В этот раз мы рассказываем о людях, которые представляют команду Дмитрия Гудкова и будут выдвигаться от «Яблока». На московских выборах «Яблоко» уже выдвинуло 931 кандидата, 713 из них — из команды Гудкова. Часть кандидатов, привлеченных бывшим депутатом Госдумы, баллотируются в качестве самовыдвиженцев или от партии Парнас.

Наталья Алехина, 54 года, предприниматель. Дорогомилово, ЗАО

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Зачем идти в депутаты:

— Мне бы хотелось привлекать людей к общественной жизни, в низовую политику. Лет 5 назад я подключилась к общественной деятельности, когда у нас во дворе вместо детского сада решили построить высотный дом. Я собирала жителей на слушания, судилась. Я бы могла продолжать общественную деятельность и в качестве активиста. Но когда заговорили о выборах, депутат от «Яблока» у нас в районе посоветовал мне идти в мундепы, потому что так у меня появится больше возможностей. Меня расстраивает незаинтересованность людей в делах хотя бы в пределах своего двора. В качестве депутата хотела бы передать свои знания людям.

Почему от команды Гудкова:

— Я очень давно за ним слежу и поддерживаю его. Еще у Гудкова проходят тренинги для кандидатов, он много интересного опыта передает.

Почему от «Яблока»:

— Честно говоря, когда я оценивала свои силы (я же не политик), поняла, что самовыдвиженцем избирательную кампанию не потяну. Они поддержат. И с выборов тяжелее будет снять.

Игорь Рогинский, 24 года, предприниматель. Нагатинский Затон, ЮАО

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Зачем идти в депутаты:

— Нужно напомнить, что у нас есть такой орган власти. У муниципальных депутатов, по большему счету, полномочий никаких. Единственное — это имя и социальный статус. Они отвечают за какие-то смешные вопросы, например: где урну поставить. По сути, и управа, и префектура занимаются тем, чем должен заниматься мундеп. Но депутат, в идеале, ближе к людям, он должен выполнять эту работу. Я иду от того района, где я вырос и жил. Я знаю, что в муниципальных депутатах у нас сидят непонятные персонажи. Никто из этих нынешних депутатов не живет в районе, поэтому им практически на него плевать.

Почему от команды Гудкова:

— Во-первых, они предоставляют ресурсы. На первый взгляд, те же 30 подписей просто собрать, но, учитывая, как к подписям придираются в УИКах (Участково-избирательных комиссиях. — Ред.), не повредит помощь людей с опытом. Во-вторых, относительно репутации Гудкова у меня никаких вопросов нет.

Почему от «Яблока»:

— Потому что на выборах они свои 7% стабильно набирают. И для меня эти голоса были бы не лишними. По многим вопросам я не разделяю позиции «Яблока». Но они — приличные люди, и упоминание о «Яблоке» может добавить голосов. К тому же, те, кто не будет за тебя голосовать, потому что ты за «Яблоко», не проголосуют и за самовыдвиженцев. Это убежденные коммунисты или те, кто голосует за ЛДПР. И я уж молчу про бюджетников, которые идут за «Единую Россию».

Никита Фомкин, 28 лет, сотрудник нефтегазовой компании, самовыдвиженец. Преображенское, ВАО

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Зачем идти в депутаты:

— Чтобы обустроить свой район, потому что он совершенно не приспособлен для жизни, например, тех же родителей с колясками. Городская структура вообще не обустроена под людей. Я часто путешествую по Европе и вижу, как там работают муниципальные депутаты. Там если покосился столб — это их обязанность исправить. Я считаю, что должны прийти люди со свежим взглядом, которые много где были и которые должны сменить этих советских людей. Муниципальные выборы — это единственная сейчас доступная площадка, где можно легитимно выбрать человека, которого ты поддерживаешь. Здесь, правда, можно побороться. А это тот фундамент, с которого можно начать возрождение России, как бы это громко ни звучало. Если удастся отбить демократическими силами муниципалитет, то хоть какие-то преобразования в стране начнутся.

Почему от команды Гудкова:

— Мне всегда нравился Гудков, Кац. Как-то я увидел в фейсбуке предложение от Гудкова стать муниципальным депутатом. Я зашел на сайт Гудкова — там все настолько современно, классно. Очень молодежно, открыто, все доступным языком написано.

Почему самовыдвиженцем:

— Четыре года назад так получилось, что в моем районе выбрали 12 единороссов. Не получится в этом году так, что люди резко начнут голосовать за «Яблоко». Это просто холодный расчет.

Александр Гумаров, 29 лет, работает в рекламном агентстве, самовыдвиженец. Мещанский, ЦАО

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Зачем идти в депутаты:

— Я живу и работаю в Мещанском районе, и проблемы моего района меня всегда очень трогали. Сейчас у нас в муниципальном собрании 10 человек, которых я вообще не знаю. Они максимально закрыты и не общаются с обычными жителями. Раньше я с политикой никак связан не был, только поддерживал Алексея Навального на выборах мэра, я был у него волонтером. Я понял, что нужно попробовать свои силы, начав хотя бы со своего двора и улицы.

Почему от команды Гудкова:

— Я узнал о кампании Гудкова из фейсбука. Зашел на сайт, который его команда сделала к выборам. Мне понравилось, что они оказывают полную поддержку на всех этапах выдвижения: и юридическую, и организационную. Еще я удивился ажиотажу среди моих сверстников. Например, от команды Гудкова моя одноклассница идет по одному округу, однокурсник — по другому.

Почему самовыдвиженцем:

— Я понимаю, что иду не от партии, а от себя. Эта политическая привязка меня немного смущает. Когда написано, что ты идешь от «Яблока», это сразу заявляет о твоих демократических взглядах. К тому же, я думаю, что будет много самовыдвиженцев, которые идут от «Единой России». Есть шанс затеряться. Но я хотел бы рассказать жителям о себе. А дописывать, что я из «Яблока», не во всем поддерживая партию, будет не совсем честно.

Елена Шестакова, 50 лет, программист. Кузьминки, ЮВАО

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Зачем идти в депутаты:

— Чтобы громко заявить свою позицию! Достучаться до власти совершенно невозможно. «Прямая линия» — это вообще издевательство! Мы хотим сделать попытку, чтобы хоть как-то повлиять на то, что происходит в стране, снизу. Да, возможности у муниципального депутата очень ограничены. Но если этих депутатов будет много, можно будет предпринимать здравомыслящие поступки. Я с политикой вообще никогда не была связана и не хотела бы этого. Я бы, может, жила себе и спокойно работала, если бы политика не пришла в мою жизнь.

Почему от команды Гудкова:

— Мне очень нравится его программа. Он сам очень разумный, здравомыслящий политик. Меня устраивают все его базовые принципы в построении правового государства.

Почему от «Яблока»:

— Политика партии мне очень близка. Не хватает более решительных действий, конечно. Но в сегодняшней стране им большего и не позволят. Конечно, я понимаю еще, что все-таки поддержка конкретно у «Яблока» в Москве есть, и в сентябре она точно пойдет голосовать.

Комментарий

Дмитрий Гудков:

— К нам приходят совершенно разные люди, наши единомышленники. Их объединяют демократические ценности, отношение к власти, к ее внешней политике. Этих людей мы будем поддерживать. Для них мы создаем инфраструктуру, договариваемся с демократическими партиями по их выдвижению. Средний возраст кандидатов — 36 лет. У нас есть студенты, журналисты, финансисты, детские хирурги, много мелких предпринимателей. Много стартаперов в IT-сфере. Это те люди, которые следят и за моей политической деятельностью. Кто-то в свое время жертвовал деньги, кто-то волонтерствовал. Сегодня нам удалось собрать огромную команду — 1350 кандидатов.