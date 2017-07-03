И вам того же!

28 июня Совет Федерации назначил главным военным прокурором России прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова. Разговоры о том, что Петров займет эту должность, пошли сразу после отставки прежнего прокурора Сергея Фридинского, ушедшего на пенсию в конце апреля. В Бурятии эта новость вызвала ликование. И не потому, что в Москве появится еще один влиятельный человек из дальней национальной республики. Просто очень много людей в Бурятии готовы отпраздновать отъезд Петрова — не важно, куда.

Валерий Петров

Валерий Петров возглавил республиканскую прокуратуру в 2006 году и, как утверждают источники «Новой» в правительственных структурах Бурятии, за эти годы он стал самым влиятельным человеком в республике. Из-за мягкости тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына Петров смог сконцентрировать в своих руках рычаги влияния на все ветви власти. Как говорят в республике его недруги, с помощью компромата и возбуждения уголовных дел (или угрозы возбуждения) он якобы контролировал назначения и отставки, прохождение денег, выделенных на федеральные проекты, через административный ресурс будто бы влиял на результат выборов и давил на СМИ.

Петров — выходец из Иркутской области, как и нынешний генпрокурор Юрий Чайка. Публично о своих отношениях с Чайкой Петров никогда не упоминал, но, по словам источников «Новой», у них сложились личные отношения еще с тех пор, как Чайка возглавлял прокуратуру Иркутской области. Петров бывал на семейных мероприятиях генпрокурора, знаком с его детьми.

Как утверждает политолог Евгений Малыгин, перевод Петрова в Москву был запланирован давно. Прокурору предлагали разные варианты, включая должность заместителя Чайки и начальника департамента кадров Генеральной прокуратуры, но назначение много раз откладывалось. Как предполагают наши источники, то ли Петров нажил себе влиятельных врагов вне республики, то ли положение самого Чайки на должности генпрокурора не позволило ему повлиять на назначение.

Впрочем, должность военного прокурора выбрана не случайно: «Бизнес сына Чайки связан с военными госзаказами, и, возможно, ему нужен человек, который бы не стал создавать проблем с этим бизнесом, — предположил источник «Новой» в прокуратуре. — Прошлый военный прокурор в этом смысле не всех устраивал».

Есть и еще один фактор. В феврале в Бурятию пришел новый врио главы Алексей Цыденов — молодой технократ, назначенный Кремлем специально под губернаторские выборы сентября 2017 года. Как рассказывали «Новой» источники в самой республике (см. № 67), якобы привыкший к абсолютной власти прокурор первым делом передал врио список людей, которых будто бы нужно было включить в новое правительство. Цыденов отказал. Петров удивился, стал давить. Команда Цыденова решила сделать конфликт публичным и подала заявку на митинг. О митинге написали все местные СМИ, издание Znak.com опубликовало статью: «Новый врио главы Бурятии столкнулся с влиятельным прокурором».

«Начались звонки редакторам с требованиями тексты снять, — рассказывает источник «Новой». — Они всегда слушались, а тут отказались. Петров испугался и позвонил Чайке. Но была Пасха, Чайка улетел в Иерусалим и помочь не мог. Петров запаниковал».

Как рассказывают сотрудники бурятской прокуратуры, в ночь после объявления митинга прокурор не спал. Вместе с приближенными он сидел в прокуратуре, пытаясь понять, кто ведет кампанию против него и что делать, если она означает отставку.

Митинг не состоялся, но огласка подействовала: «Петрову позвонили из администрации президента и сказали: прекратите вмешиваться в политику», — рассказывает источник «Новой».

По мнению наших собеседников, в администрации президента РФ заинтересованы в том, чтобы Петров уехал из республики и не препятствовал работе нового главы Цыденова. Возможно, высокое назначение — откупное для Петрова. Решение о нем принималось долго и, видимо, мучительно для всех сторон — известно, что согласился Петров не сразу. В начале июня он заявил корреспонденту «Новой», что о своем переходе в военную прокуратуру пока не знает и переезжать в Москву не планирует.

У Петрова было достаточно врагов и помимо нового главы Алексея Цыденова. В последние годы у него длился серьезный конфликт с мэром Улан-Удэ Александром Голковым. В январе на должность руководителя ФСБ Бурятии был переведен бывший глава ФСБ Владимирской области Игорь Николаев — вероятно, специально, чтобы ограничить власть прокурора перед назначением Цыденова (бывший глава ФСБ и глава МВД Олег Кудинов были назначены по рекомендации прокурора, руководитель Следственного комитета республики Вячеслав Сухоруков — тоже выходец из прокуратуры). «Тут жили нормально, — говорит источник «Новой» в спецслужбах. — А потом пришел новый фээсбэшник, и Петров не нашел с ним общего языка. В мае в республику негласно приезжал высокопоставленный фээсбэшник из Москвы. Петров испугался, что он приехал отправлять его в отставку, даже позвонил Чайке в панике. А оказалось, тот приезжал совсем по другим делам».