Новая газета
Сюжеты

Мать ефрейтора Агеева, попавшего в плен в Луганской области: «Я верила, что нас там нет». Первая полоса

Обзор свежего номера

Политика

Спецкор Павел Каныгин встретился с матерью россиянина, попавшего в плен под Луганском. Светлана Агеева записала обращение к президенту и министру обороны РФ.  Материал номера уже прочитали более 160 тысяч человек.

Что еще почитать в номере?
 
Теги:
обложка, первая полоса
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera