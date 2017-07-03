Мать ефрейтора Агеева, попавшего в плен в Луганской области: «Я верила, что нас там нет». Первая полоса

Спецкор Павел Каныгин встретился с матерью россиянина, попавшего в плен под Луганском. Светлана Агеева записала обращение к президенту и министру обороны РФ. Материал номера уже прочитали более 160 тысяч человек.

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