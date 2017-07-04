Почему деньги уходят из России

С конца февраля иностранные инвесторы вывели из России $1,6 млрд, согласно данным аналитического центра EPFR Global. При этом вложения в рублевые активы опустились до минимума за 3,5 года. Это произошло за счет оттока капитала из фондов, инвестирующих в акции российских компаний — за прошлую неделю они лишились $83 млн, неделей ранее — $181 млн. Россия оказалась единственной страной БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и Турция), которая столкнулась с чистым оттоком капитала на своем фондовом рынке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на доклад EPFR, назвав рекордный отток денег из России конъюнктурным и волатильным процессом.

В последний раз аналитики фиксировали похожий тренд в конце 2013 года, но тогда нервозность инвесторов была вызвана внешними факторами: ожиданием ужесточения монетарной политики США и слабыми показателями экономического роста развивающихся стран. За последние 4 месяца фонды, инвестирующие в БРИКСТ, в совокупности сумели, напротив, привлечь $28 млрд. То есть особые опасения у инвесторов вызывают именно активы российского происхождения. Российский фондовый индекс РТС за первые полгода потерял 13% — больше всех из списка 30 мировых биржевых индексов The Wall Street Journal. Эту динамику вряд ли можно объяснить случайной конъюнктурой рынка — ее причина связана с конкретными проблемами российской экономики.

Самые очевидные причины спада интереса к рублевым активам за рубежом — это негативные ожидания относительно цен на нефть и новый виток санкционной войны России и США. Если в начале года приход Трампа и соглашение ОПЕК вселяли в инвесторов оптимизм, то сегодня оба эти фактора, в особенности надежда на сближение с США, в заметной степени обесценились. Резкие колебания курса рубля вслед за нефтяными котировками тоже не способствуют привлекательности российских компаний на международных рынках.

Кроме того, инвесторы просто не верят в перспективы экономического роста в стране. Согласно консенсус-прогнозу Reuters, российский ВВП по итогам года увеличится лишь на 1,4% вместо прогнозируемых Минэкономразвития 2%. Рост экономики в первом полугодии, о котором недавно бодро рапортавали в правительстве, был вызван повышением цен на нефть и исполнением гособоронзаказа — остальные отрасли демонстрировали околонулевую динамику. Уже в июне индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности стал худшим за 11 месяцев.

Политическое руководство России намерено не мешать продолжению стагнации. Проектировки бюджета на 2018-2020 годы, недавно одобренные правительством, закрепляют статус-кво и не предусматривают каких-либо реформ или обновления экономической политики.

Последние два года иностранные деньги в Россию привлекали высокие учетные ставки: можно дешево получить финансирование в другой стране и вложить средства здесь под хороший процент. Поэтому, например, все это время сохранялся высокий спрос западных хедж-фондов на российские облигации федерального займа. Сегодня окно возможностей для таких инвесторов постепенно закрывается — дельта между процентными ставками ФРС и российского ЦБ сокращается под влиянием последних решений регуляторов. Капитал начинает искать другие рынки, рубль теряет в цене.

Многое о перспективах вложений в российские активы говорит громкий конфликт между «Роснефтью» и АФК «Системой». Сейчас стороны затеяли спор о том, каким окажется влияние этого судебного процесса на инвестиционный климат в стране. Представители АФК «Системы» в обращении к Владимиру Путину предупредили, что конфликт «существенно повысит уровень восприятия рисков». Дмитрий Песков ответил на это, что Кремль не видит никакой связи между действиями «Роснефти» и инвестклиматом. Последнее слово осталось за Игорем Сечиным, который занял третью позицию, заявив, что суд сделает поведение менеджеров и акционеров более «транспарентным и ответственным».

В этом году чистый отток капитала из России уже ускорился в 2,2 раза в годовом выражении — по данным ЦБ, до $22,4 млрд за первые 6 месяцев 2017 года. Это все еще существенно меньше, чем в разгар кризиса в 2014 году, когда с российских рынков было выведено более $150 млрд. На этот раз поводов для панического бегства нет. Но все идет к тому, что России просто нечего будет предложить инвесторам.