«Сколько анекдотов про почту вам попалось за последние четыре года?»
Почему Дмитрий Страшнов, уволенный с поста директора «Почты России», — настоящий эффективный менеджер
Евгений Курсков / ТАСС
Дарья КобылкинаКорреспондент
После скандала с завышенной в восемь раз премией и последовавшими представлениями прокуратуры руководитель «Почты России» покинул свой пост. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, 1 июля у Дмитрия Страшнова истек срок контракта. Временно исполнять обязанности поручено Ольге Осиной, входившей в команду прежнего генерального директора. Пока неизвестно, и кто придет на смену Страшнову, и как изменения в руководстве отразятся на работе этой гигантской структуры. Итоги работы бывшего главы «Почты России» подводит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
«Весьма эффективный менеджер. Иных оценок нет»
— За время работы Страшнов зарекомендовал себя как весьма эффективный менеджер. И это не мое личное мнение, это мнение бизнеса — тех компаний, которые работают с «Почтой России». В этой среде иных оценок я не слышал. Страшнов сам человек бизнеса, он понимает его проблемы, он знал, как сделать бизнес из предприятия, которым руководит. И «Почта России» при нем влилась в конкурентную среду и чувствовала себя там уверенно.
В скорости, точности и сохранности доставки — прогресс
По всем трем категориям у «Почты России» был очень заметный прогресс. Да, есть отдельные неприятные случаи, но они не носят массового характера. И к ним уже не относятся как к данности, ошибки исправляют.
«Почта» загружена работой, нет очередей
Еще один важный показатель — отношение. Если еще четыре года назад частные компании старались пользоваться услугами почты только в самых крайних случаях, то сейчас они плотно связаны работой. И услуги «Почты России» не только стали удобными и выгодными для бизнеса, их правила приняли и клиенты, конечные потребители. Для них, кстати, тоже решалась самая насущная проблема — очередей. В Москве запущен эксперимент по видеомониторингу потока, отменены перерывы в работе отделений.
У «Почты» есть стратегия развития
Есть понимание того, как бы развивалась почта дальше. В Думе ждут своего часа поправки в Федеральный закон «О почтовой связи», и там много идей развития, которые Страшнов уже не реализует. Например, франчайзинг отделений, 70 процентов которых нерентабельны, где нет потока отправлений, но есть возможности для реализации бизнеса. Или введение постаматов — автоматов по выдаче посылок, которые пока по закону запрещены. Конечно, были и ошибки, они есть в любом деле, особенно когда речь идет о таком большом организме, как «Почта России». Но они не были неисправленными, неисправимыми и критическими.
Где анекдоты?
Можно сказать, что приход Страшнова для «Почты России» стал настоящим прорывом. Он изменил ее имидж. Предыдущего главу провожали шуткой: «Директор «Почты России» отправлен в отставку и прибудет туда через месяц-два». Вспомните, сколько мемов и анекдотов про почту вам попалось за последние четыре года? С прежними временами не сравнить.