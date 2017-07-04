«Сколько анекдотов про почту вам попалось за последние четыре года?»

После скандала с завышенной в восемь раз премией и последовавшими представлениями прокуратуры руководитель «Почты России» покинул свой пост. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, 1 июля у Дмитрия Страшнова истек срок контракта. Временно исполнять обязанности поручено Ольге Осиной, входившей в команду прежнего генерального директора. Пока неизвестно, и кто придет на смену Страшнову, и как изменения в руководстве отразятся на работе этой гигантской структуры. Итоги работы бывшего главы «Почты России» подводит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

«Весьма эффективный менеджер. Иных оценок нет»

— За время работы Страшнов зарекомендовал себя как весьма эффективный менеджер. И это не мое личное мнение, это мнение бизнеса — тех компаний, которые работают с «Почтой России». В этой среде иных оценок я не слышал. Страшнов сам человек бизнеса, он понимает его проблемы, он знал, как сделать бизнес из предприятия, которым руководит. И «Почта России» при нем влилась в конкурентную среду и чувствовала себя там уверенно.

В скорости, точности и сохранности доставки — прогресс

По всем трем категориям у «Почты России» был очень заметный прогресс. Да, есть отдельные неприятные случаи, но они не носят массового характера. И к ним уже не относятся как к данности, ошибки исправляют.

«Почта» загружена работой, нет очередей

Еще один важный показатель — отношение. Если еще четыре года назад частные компании старались пользоваться услугами почты только в самых крайних случаях, то сейчас они плотно связаны работой. И услуги «Почты России» не только стали удобными и выгодными для бизнеса, их правила приняли и клиенты, конечные потребители. Для них, кстати, тоже решалась самая насущная проблема — очередей. В Москве запущен эксперимент по видеомониторингу потока, отменены перерывы в работе отделений.

У «Почты» есть стратегия развития

Есть понимание того, как бы развивалась почта дальше. В Думе ждут своего часа поправки в Федеральный закон «О почтовой связи», и там много идей развития, которые Страшнов уже не реализует. Например, франчайзинг отделений, 70 процентов которых нерентабельны, где нет потока отправлений, но есть возможности для реализации бизнеса. Или введение постаматов — автоматов по выдаче посылок, которые пока по закону запрещены. Конечно, были и ошибки, они есть в любом деле, особенно когда речь идет о таком большом организме, как «Почта России». Но они не были неисправленными, неисправимыми и критическими.

Где анекдоты?

Можно сказать, что приход Страшнова для «Почты России» стал настоящим прорывом. Он изменил ее имидж. Предыдущего главу провожали шуткой: «Директор «Почты России» отправлен в отставку и прибудет туда через месяц-два». Вспомните, сколько мемов и анекдотов про почту вам попалось за последние четыре года? С прежними временами не сравнить.