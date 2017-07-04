Пакет рвется

Год назад российские законодатели приняли т.н. пакет Яровой, по которому все эксперты давали идентичные заключения: нарушены права граждан, дорого и вообще невыполнимо. Большая часть споров касалась предписания операторам хранить сетевой трафик в течение полугода, что помимо установки спецоборудования потребовало бы создания гигантских хранилищ данных. Требование хранить трафик, с одной стороны, может противоречить Конституции. С другой — оно довольно бессмысленно, с учетом того, что значительная часть трафика в современном интернете передается в зашифрованном виде. Но главное тут в том, что оператором предлагается за свой счет, то есть в конечном счете за счет пользователей, создать одну из самых масштабных в мировой истории систему слежки.

По оценкам министра связи Николая Никифорова, тарифы на мобильную телефонию и интернет могут вырасти на 300%. Разумеется, бизнесу и гражданам ничего не предлагается взамен, кроме «антитеррористических мероприятий». А главными выгодоприобретателями становятся поставщики оборудования — то есть у «пакета» есть очевидная коррупционная составляющая, по крайней мере потенциал для нее.

Депутат Госдумы Олег Шеин и сенатор Антон Беляков предложили ситуацию подвесить — перенести сроки выполнения пакета Яровой на пять лет — с 2018 на 2023 год. По информации «Ведомостей», правительственная комиссия дала на это предложение положительное заключение, а против выступили только представители ФСБ. Которым то ли не терпится начать отгрузку оборудования, то ли и правда нужны эксабайты случайных данных для ловли террористов.

Пока ситуация выглядит примерно так. Некомпетентные законодатели принимают невыполнимый закон, и его пытаются спустить на тормозах даже правительственные чиновники, которые понимают, что денег для создания системы слежки, предписанной этим законом, в стране просто нет. Операторы, особенно «большая четверка», стараются разрешить ситуацию в рамках переговоров — очевидно, что отсрочка на пять лет их в нынешней ситуации вполне устраивают. А оппонентами выступают спецслужбы, аргумент которых состоит в том, что они якобы просто не могут справляться со своими обязанностями без обрушения рынка связи в стране. Чекистов не очень беспокоит, что готового технологического решения по хранению данных ни у кого нет. Тут действует старая логика «нет таких крепостей, которые не могли бы взять» — в нашем случае Яровая и спецслужбы.

Но в данном случае, кажется, опять не возьмут.

Кирилл Мартынов

Комментарии

Автор инициативы о переносе сроков реализации «пакета Яровой», сенатор Антон Беляков, в беседе с «Новой» рассказал, что заключение правительственной комиссии будет представлено в среду 5 июля.

Антон Беляков сенатор

— У меня никогда не вызывало сомнений, что реализация пакета поправок будет отложена до лучших времен. Есть пункты, которые меня как юриста смущают, которые могут нарушить права, гарантированные Конституцией. Есть и технические вопросы, которые просто вызвали недоумение участников рынка сотовых услуг. Особенно сильно это удивило региональные компании. Дело в том, что у них нет таких бюджетов, чтобы выполнить эти требования.

По мнению сенатора, нужно было с самого начала провести парламентские слушания, пригласить к обсуждению инициативы участников рынка сотовых услуг, «получить отзыв от регионов»: «Силовики уже довольны, они получили, что хотели, уже сейчас — они хотели легализовать получение материалов без решения суда. Раньше, если оперативник приходил с аудиоматериалами в суд, его спрашивали, где он их взял. Сначала будь добр получить решение суда, а потом слушай, протоколируй. А теперь для них решение суда может иметь обратную силу, они достают любые аудиозаписи, добытые зачастую незаконными методами, которые операторы технически не могли использовать. А в суд эти данные оперативники представят как официально полученные от операторов связи».

Юлия Дорохина руководитель пресс-службы «Мегафон»

— Отложить вступление закона на два или три года позволило бы более качественно подготовить механизмы его реализации, в том числе и с точки зрения исполнения поручений президента в части этапности и использования российского оборудования. Проведенные ранее оценки стоимости необходимых систем показали, что для «Мегафона» затраты могут составить 676—938 млрд руб. Эти затраты кратно превышают выручку компании. Как мы ранее заявляли, отчисление 1% выручки на соответствующие нужды возможно без роста тарифов для абонентов, более крупные затраты неизбежно скажутся на стоимости услуг.

Пресс-служба «Билайн»

— Пока «Вымпелком» не имеет никакого представления о способах и средствах реализации требований закона. У компании также нет возможности протестировать необходимые технические решения. Поэтому очевидно, что оставшегося до вступления в силу закона времени недостаточно. В связи с этим компания поддерживает предложения по переносу срока вступления в силу требований закона Яровой.

Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Михаил Климарев телеком-аналитик

— Рынок сотовой связи у нас уже не очень прибыльный. Операторы сейчас зарабатывают 10—15%, роста в этом бизнесе уже нет, все прижались. У компаний просто нет резервов, чтобы обеспечить выполнение этого закона. Снизится количество абонентов, расходы операторов вырастут на 20%, а могут в два раза. Цены придется поднять соответственно тоже в два раза. Для больших компаний выполнение этого закона может стоить затрат, сопоставимых с годовой выручкой, им придется брать кредиты, а маленькие региональные компании и вовсе не смогут выполнить требование закона.

Надо понимать, что есть такая штука как эластичность спроса: если полтора триллиона рублей — это весь рынок сотовой связи, то он вырастет на 20%. Не могут же эти 300 млрд рублей взяться ниоткуда. Кто-то просто откажется от этих услуг, вопрос для людей встанет таким образом: хлебушка купить или интернет оплатить. В результате это отразится на нашей экономике, на инфляции, а может вообще привести к коллапсу рынка.

Если же реализацию закона перенесут на 5 лет, то все просто выдохнут и будут ждать эти 5 лет — срок довольно большой. Сейчас же все сидят и не знают, что делать: доллар вырос, оборудование импортное, а цены на услуги связи не выросли, компании в количественном отношении стали вкладывать в развитие в разы меньше, чем в 2013 году.

Записал Андрей Дубровский

Олег Шеин, депутат Государственной думы («Справедливая Россия»)

Олег Шеин. Фото: РИА Новости

— Почему необходимо отложить вступление в силу «закона Яровой»?

— Я напомню, что дискуссия по пакету Яровой была год назад. Год назад принятие решения проходило в условиях серии террористических актов, в которых во Франции погибло порядка ста человек. В этом контексте обсуждение антитеррористических мер законопроекта было достаточно осложнено. Но уже тогда говорилось о том, что принятие пакета повлечет за собой не просто существенное подорожание услуг операторов электронной связи, интернета и мобильной связи. Ведь по этому закону предполагается, что они в течение полугода должны хранить все СМС, видеосообщения, аудиозаписи разговоров людей — по поводу отпуска, по поводу концертов, по поводу котят и прочих вещей, вряд ли представляющих глубинный интерес для российских спецслужб. Между тем по закону операторы обязаны прибегать к техническим мерам, чтобы обеспечить это решение. Год назад цена вопроса была — 2,2 триллиона рублей. Спустя год (особенно на фоне последней дискуссии по Телеграму) очевидно, что происходит переосмысление ситуации. И уже стоит вопрос не о поэтапном вступлении в силу положений из закона, а о полной отсрочке пакета.

— Если принятие пакета отложат, будут ли в него внесены поправки?

— Конечно! Это будет означать, что он будет содержательно изменен. Российская модель законодательства такова: если берется отсрочка, это делается для того, чтобы внести содержательные изменения в законопроект. Очевидно, что отсрочка в данном случае повлечет за собой сокращение пакета и его ограничений. Все ведь понимают, что такой вал информации, который провайдерам предписано хранить, а спецслужбам анализировать, просто лишен смысловой нагрузки для проведения реальной антитеррористической работы.

— Кто выступает против поправок и отсрочки в принятии?

— Мне трудно судить, потому что ни я, ни Антон Беляков не присутствовали на заседании рабочей группы в правительстве Российской Федерации. Я думаю, что сдержанную реакцию могут выражать спецслужбы и ФСБ. Но судя по той информации, которую со ссылкой на источники дают СМИ, спецслужбы, вероятно, тоже смотрят на вещи более реалистично, чем прежде. Их задача ведь найти террористов, а не оказаться заваленными совершенно ненужным потоком обычных разговоров между людьми.

Татьяна Васильчук