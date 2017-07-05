Вышли в люди

Петр Саруханов / «Новая»

В стране, где никак не зарегистрируют Партию прогресса, сам прогресс все-таки кое-где наблюдается. Так, КамАЗ объявил об испытаниях грузовика без водителя (пусть дальнобойщики много о себе не думают). А Сбербанк уже использовал беспилотный летательный аппарат для перевозки денег (помечтайте о том, что он совершит вынужденную посадку в вашем огороде).

Все эти беспилотники — ​пилотные проекты, и особняком стоит в их ряду чиновник с искусственным интеллектом. Такового вот-вот оформят на работу в мэрии Иннополиса. Иннополис — ​городок компьютерщиков возле Казани. А робота зовут Инной, то есть это практически женщина, которой можно дарить искусственные цветы 8 Марта. Инна будет обрабатывать запросы населения и отвечать на вопросы граждан на трех языках. Пока — ​напрямую. В дальнейшем Инна, надо полагать, обзаведется секретарем и пресс-службой, и тогда к ней на кривой козе не подъедешь.

Скоро роботов-чиновников станет много, и коренной вопрос, касающийся внедрения их во власть: научатся ли они воровать и брать взятки? Тут программисты как минимум должны заблокировать роботам доступ к СМИ, иначе те по одним заголовкам сообразят, чем привлекательны их должности.

Вот недавно арестовали руководителя фракции «Единой России» в Казанской городской думе Надыра Хайруллина. Его подозревают в получении 24 миллионов рублей от двух граждан, имеющих интересы в сфере капитального строительства. Сам депутат таких вопросов, разумеется, не решал, но, как утверждают следователи, он взял деньги «для дальнейшей их передачи в качестве взятки должностным лицам исполкома Казани».

Могут ли чиновники третьей культурно-спортивно-туристической столицы России брать взятки? Самообучающийся робот, пусть ему и впаяли в программу «Не брать ни в коем случае!», полезет в поисковик и в обозримом прошлом обнаружит факты взяточничества в исполкоме — ​даже с такими подробностями, как «деньги в целях конспирации забрал у бизнесмена в туалете, где нет камер видеонаблюдения».

Робот заметит, что во властных структурах Казани работают опытные юристы и по вопросам личного обогащения с ними можно посоветоваться. Правда, уже не со всеми. Так, первый заместитель начальника правового управления аппарата исполкома Алексей Рыбушкин отправлен в СИЗО еще год назад. По версии недавно закончившегося следствия, Рыбушкин с группой юристов исполкома находчиво и даже остроумно изъял из городской казны несколько десятков миллионов рублей. Что они делали? Инициировали через подставных лиц судебные иски к родному исполкому о взыскании несуществующих долгов, а потом помогали органу власти проиграть суд. Ну да, не выиграть, а именно проиграть, и это у классных юристов неплохо получалось. Вскоре они сами предстанут перед судом. Статьи серьезные (мошенничество, злоупотребление), и как бы Рыбушкину с коллегами по привычке снова не захотелось добиться от суда отрицательного для себя решения.

Так чего же, спрашивается, ждать от роботов, если они начнут перенимать навыки коррумпированных чиновников? Да они ткнут в себя паяльником, поменяют плюс на минус и устроят такое, что мы попросим, чтобы их поскорее заменили людьми в пиджаках и галстуках. Те хотя бы воруют по-человечески.