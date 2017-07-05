«Вы там пьяные, что ли? Форма 2-то с ответами! Срочно уберите!»

«Вы там пьяные, что ли? Что разместили? Форма 2-то с ответами! Срочно уберите, а то кроме меня еще кто-нибудь заявку подготовит. Кручинин А.В.» — ​такой комментарий висит на сайте госзакупок в комментариях к заявке № 0373200041517000210 на выполнение ремонтных работ в здании московского Центра профквалификаций «Профессионал».

«В форму внесены изменения», — ​говорится в ответе на эмоциональную запись. Заказчик ремонтных работ — ​Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и соцзащиты населения Москвы.

Что это: сговор подрядчика и заказчика? Как выясняется — ​скорее ликбез, попавший на всеобщее обозрение по техническим причинам (когда заказчик комментирует замечания и вносит затем изменения в документы госзакупки, причина обращения должна быть отражена на сайте). Правда, Александр Кручинин, автор комментария, директор ООО «Рельеф» (профиль: штукатурные работы), высказывает свое мнение резче: «Хотели стырить и не получилось».

— Обличать меня в каком-то сговоре — ​это вы не в ту сторону идете. Куча жалоб от меня и знакомых организаций есть на этого заказчика. Вы это можете увидеть в системе. (Справка: «Рельеф» участвовал в 164 тендерах, выиграл 12, из них госконтракты — ​5. В суды обращался, полностью выиграл 23% дел, проиграл лишь в 15% случаев.) Я борюсь с этим заказчиком, чтобы они научились грамотно и в соответствии с законом работать. До сих пор никак. Они вместе с «Формой-2» разместили и ответы на эту «Форму‑2», то есть то, на чем, как мне представляется, собирался играть и взять контракт аффилированный с ними подрядчик, — ​предполагает Александр Кручинин. — ​Бестолковые они. Засветились сами. Я и написал: пьяные вы, что ли? Ведь на трезвую голову это мог только самый тупой заказчик в мире сделать.

«Новой газете» не удалось задать вопросы чиновнику, ответственному за размещение заявки от Дирекции по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы, — ​Людмиле Муравьевой, так как она весь день находилась на совещании. Руководитель Дирекции также оказался недоступен для оперативных комментариев. Если они все же последуют после публикации — ​обязательно познакомим читателей с точкой зрения заказчика.