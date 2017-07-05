Где, кого, за что

«Оккупай» на 10 лет

Суд: Бабушкинский суд Москвы

Подсудимые: неонацист Максим Марцинкевич и девять его сторонников

Статьи: ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства снята за истечением срока давности), ч. 2 ст. 162 (разбой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство)

Стадия: вынесен приговор

Срок: от 3 до 10 лет колонии общего и строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера движения «Реструкт», неонациста Максима Марцинкевича, более известного под кличкой Тесак, к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на предполагаемых торговцев наркотиками. При этом срок наказания будет исчисляться с 27 января 2014 года, когда ему впервые вынесли приговор по делу об акции «Оккупай-наркофиляй».

Марцинкевича признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) за написанную им книгу «Реструкт», которая была внесена в реестр экстремистских материалов. Статью в итоге исключили за истечением срока давности. Прокурор запрашивал для неонациста 11 с половиной лет колонии строгого режима, однако судья Александр Глухов смягчил это требование. Также суд вынес приговоры остальным девяти фигурантам дела, участникам «Реструкта». Так, подельник Марцинкевича Дмитрий Шельдяшов получил также десять лет колонии строгого режима. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима, Евдоким Князев и Роман Максимов — к пяти годам общего режима, Михаил Шаланкевич — к шести. Самый молодой участник движения Александр Шанкин, который на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия, приговорен судом к шести годам воспитательной колонии.

Следствие установило, что в 2013—2014 годах члены «Реструкта» нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками. Свои действия они объясняли тем, что противодействуют распространению наркотиков. Предполагаемых торговцев наркотиками члены движения избивали, забирали их имущество и обливали краской.

Всего, по данным следствия, Марцинкевич и члены «Реструкта» причастны к нападению на восьмерых человек, один из которых от полученных травм погиб. Марцинкевича задержали в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в Россию. Его трижды признавали виновным в экстремизме (в 2007, 2009 и 2014 годах). В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, затем суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев.

Вера Челищева,

«Новая»

«Там, где есть мнение, — уже политика»

Суд одобрил наделение СМИ статусом «иностранного агента»

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Истец: Издательский дом «Валентин Мануйлов»

Ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации

Предмет иска: требование признать незаконным и отменить распоряжение о внесении издательского дома в реестр «иностранных агентов»

Решение: отказ в исковых требованиях

Замоскворецкий суд Москвы отказал пензенскому издательскому дому «Валентин Мануйлов», издающему газету «Улица Московская», в удовлетворении требований к Минюсту России о признании незаконным и отмене включения в реестр «иностранных агентов».

В «позорный реестр» издательский дом попал в прошлом году из-за того, что в 2015-м получил грант в размере 700 тысяч рублей от российского фонда «Среда» на развитие газеты независимых СМИ. В состав жюри конкурса входили известные журналисты Леонид Парфенов, Виктор Мучник, Александр Архангельский и другие, а среди победителей были телеканалы «Дождь» и «ТВ2», порталы «Медиазона» и Colta.Ru. Однако через три месяца после распределения грантов фонд «Среда» был внесен в реестр «иноагентов» как организация, получающая иностранное финансирование. На этом основании Минюст внес в реестр пензенский издательский дом, имеющий статус некоммерческой организации, как получателя опосредованного иностранного финансирования.

Проверка Минюста показала, что газета «Улица Московская», будучи общественно-политическим изданием, ведет «политическую деятельность». В акте проверки говорится о критике изданием государственной кадровой политики и изложении «позиции по текущей политической ситуации». «Указанная деятельность организации содержит признаки политической», — полагают в Минюсте.

Региональное управление Минюста попыталось оштрафовать редакцию «Улицы Московской» за отказ от добровольного вступления в реестр, но Ленинский суд Пензы разрешил спор в пользу издательства. «Не имеется достаточных оснований полагать, что АНО ИД «Валентин Мануйлов» обладала информацией об иностранном финансировании фонда «Среда» и возникшей обязанности по включению в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», — говорится в решении суда.

Издатель Валентин Мануйлов обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском о признании незаконным самого распоряжения Минюста. «Мы занимаемся общественно-политическим информированием, журналистская работа не является политической акцией в силу закона», — пояснил Мануйлов «Новой газете». Издатель даже представил судье ответ управления ФСБ по Пензенской области на запрос регионального Минюста, в котором говорится, что сведений о политической деятельности «Улицы Московской» ведомством не получено. На это представитель Минюста в суде возразила: запрос в ФСБ — формальность, а «политической деятельности у газеты огромное количество». «Никто не мешает вам излагать голые факты. Но там, где появляется мнение, — там начинается политическая деятельность», — пояснила юрист от Минюста.

Замоскворецкий суд отказал учредителю газеты «Улица Московская» в исковых требованиях. В судебном решении цитируется фрагмент выступления Валентина Мануйлова, размещенного на сайте фонда «Среда»: «Наша цель — изменение общественного сознания. Главное — работать на свою аудиторию, чтобы твоя аудитория испытывала чувство сопричастности с твоим изданием». По мнению судьи Рубцовой, в нем издатель «раскрывает цели, которые преследует газета, получая грант фонда».

Суд указал, что включение СМИ в реестр «иноагентов» не ограничивает свободу слова и не нарушает ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод «Свобода выражения мнения». «Возложение на некоммерческую организацию, выполняющую функции «иностранного агента», обязанности до начала политической деятельности подать заявление о включении в соответствующий реестр направлено лишь на дополнительное обеспечение прозрачности деятельности такой организации», — говорится в решении Замоскворецкого суда.

Президентский Совет по правам человека в прошлом году обращал внимание министра юстиции Александра Коновалова на опасность распространения закона об «иноагентах» на СМИ, назвав «абсурдной» логику пензенского управления Минюста. Вслед за пензенским издательским домом в реестр «иноагентов» был внесен самарский ИД, выпускающий интернет-газету «Парк Гагарина». Здесь Минюст обнаружил следующие формы политической деятельности: «распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой политике», «формирование общественно-политических взглядов и убеждений». Основанием для включения в реестр, как и в случае пензенской газеты, стало опосредованное финансирование — сотрудничество с российским благотворительным фондом «Самарская губерния», впоследствии признанным «иностранным агентом».

Юлия Счастливцева —

для «Новой»

Где, кого, за что

Дело «12 июня»

Басманный суд Москвы 29 июня заключил под стражу на два месяца (до 27 августа) Расима Искакова, второго фигуранта уголовного дела «о применении насилия в отношении представителя власти» во время акции против коррупции 12 июня в Москве.

По версии следствия, Расим Искаков во время акции якобы три раза применил не опасное для жизни и здоровья насилие к бойцу ОМОНа и еще двум сотрудникам полиции. При этом сам Искаков виновным себя не признал, а от дачи показаний отказался.

Искакову также вменяется статья 157 УК (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершенно­летних детей). При этом, по информации ОВД-Инфо, до 30 июня упоминаний об этой статье не было.

По сообщениям СМИ, Искаков якобы является человеком, который бросил петарду во время акции 12 июня, после чего на него завели уголовное дело по статье 213 (хулиганство) и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в рамках «дела 12 июня» суд отправил под домашний арест на два месяца 17-летнего школьника Михаила Галяшкина, которого обвиняют в распылении газа в лицо омоновцу.

«Болотное дело»

Ивану Непомнящих, осужденному по «болотному делу», могут ужесточить условия содержания в колонии № 1 в Ярославской области. Его могут отправить на строгие условия содержания (СУС), где содержатся злостные нарушители режима. Сейчас Иван Непомнящих находится в ШИЗО. 26 июня ему в очередной раз продлили срок пребывания в штрафном изоляторе. По данным Александра Марголина, бывшего «болотника», который и сообщил эту информацию, Непомнящих и сейчас, на время срока пребывания в ШИЗО, находится в особо изолированном месте колонии — «острове». Вещи Ивана Непомнящих, оставшиеся в лагерной части колонии, собрали, чтобы поместить в хранилище (в колонии это называется «сдали на квиток»): такое происходит, когда человека переводят на строгие условия содержания.

Кроме того, 29 июня еще одного заключенного ИК-1 Евгения Макарова, который, так же как и Непомнящих, заявлял об избиениях в колонии, вывели из СУСа и сильно избили. В СУС его не вернули, отмечает Марголин. Третий заключенный, сообщавший об избиениях, — Руслан Вахапов, объявил голодовку.

22 июня следствие отменило решение об отказе возбудить уголовное дело после избиения Непомнящих, Макарова и Вахапова. Чуть ранее стало известно об уходе начальника колонии Александра Чирвы. Защита Непомнящих связывала это с тем, что избиения заключенных получили широкую огласку. Защитник, побывавший в колонии, сообщил, что администрация ИК-1 подала заявление об установлении административного надзора над Непомнящих в течение трех лет после освобождения.

Банда «черных риелторов»

Мосгорсуд приговорил шестерых человек к срокам от 3,8 до 16 лет за похищения и убийства с целью продажи недвижимого имущества жертв. Дело в отношении Ильхама Адилова, Ирины Вороновой, Хафиза Гасымова, Ровшана Джафарова, Сабуха Махмудова и Намика Мустафаева рассматривалось судом присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт.

Фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, похищении человека и грабеже. Как установил суд, преступления совершали с 2009 года на территории Москвы и Смоленска в отношении сирот, престарелых, злоупотреблявших спиртными напитками, наркоманов и психически больных людей, у которых нет родственников. В ряде случаев похищения людей закончились их убийствами. Мотив — завладение их квартирами.

Так, в 2013 году, получив информацию о сильно пьющем хозяине двухкомнатной квартиры в Москве, соучастники Адилов, Гасымов и Джафаров похитили его и вывезли в Смоленскую область. Используя похищенный у собственника паспорт с вклеенной фотографией одного из участников организованной группы, преступники продали квартиру потерпевшего. Так же поступили и с квартирой в Москве пожилой супружеской пары. Всего осужденными было совершено более 30 преступлений.

Суд приговорил Махмудова к 10,5 года в колонии строгого режима, Воронову — к 12,5 общего режима, Гасымова — к 16 годам колонии строгого режима, Адилова и Джафарова — к 10 годам колонии строгого режима, Мустафаеву назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В состав организованной группы также входил бывший заместитель начальника УМВД по городу Смоленску Тагир Аббасов. Ранее его приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Дело о флаге

Мировой судья судебного участка № 2 в городе Гае Оренбургской области признал 33-летнего местного жителя виновным в надругательстве над государственным флагом России (ст. 329 УК) и приговорил гражданина к десяти месяцам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, житель Оренбургской области 27 мая в нетрезвом виде сорвал со здания Гайского городского суда флаг России, после чего повязал флаг себе на шею.

Вера Челищева,

ОВД-Инфо