Минтранс ввел обязательную регистрацию дронов в России. Помешает ли это снимать с воздуха дачи чиновников?

С сегодняшнего дня в России вводится обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поправки, которые были приняты еще летом прошлого года, внесли в ст. 37 «Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов» Воздушного кодекса России.

Речь идет о дронах весом от 250 г до 30 кг. Ставить на учет беспилотники будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Предполагается, что идентифицировать малые беспилотники будут по специальным RFID-меткам, которые позволяют считывать информацию о дроне и его владельце на расстоянии до 300 метров.

При этом сам порядок учета дронов правительством пока не утвержден.

Еще в марте прошлого года в силу вступил федеральный закон, ужесточающий правила использования летающих дронов. Согласно ему, оператора беспилотника наделяют статусом командира воздушного судна, что накладывает на него обязанность обеспечивать безопасное выполнение полета.

По словам сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров (ФБК активно использует дроны для своих расследований, в частности, для съемки недвижимости чиновников), технически процедура регистрации выглядит довольно просто: сфотографировать дрон, переписать его название и серийный номер, а затем нанести на борт выданный регистрационный номер. Но, отмечает Албуров, возникают сомнения из-за того, что это ненужная бюрократическая затея, в которой нет смысла.

Никаких штрафов и ответственности за не регистрацию беспилотника нет.

«Стоит ли добровольного подвергаться дополнительной регуляции — я сомневаюсь. Тем более ничего противозаконного мы не делаем. Власти хотят постепенно этот сектор покрывать бюрократической паутиной. Хотим ли в это вывязываться — не уверен», — сказал Албуров.

Сотрудник ФБК считает, что регистрацию БПЛА решили ввести в России, в том числе из-за работы фонда.

«Мы прекрасно будем работать и дальше. От того, что они выпустят 150 законов про дроны, мы не перестанем летать. Мы будем продолжать наши расследования», — заключил оппозиционер.