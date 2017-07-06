Штабам здесь не место

Первый предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального был открыт в Санкт-Петербурге в феврале. На сегодняшний день по стране действует 62 штаба, запланированы — 77. Руководитель ЦИК Элла Памфилова сделала заявление о том, что Навальный в любом случае не имеет права баллотироваться, а открытие избирательных штабов до начала официальной кампании не регулируется законодательством о выборах. Впрочем, этих соображений кому-то показалось мало: власти и их «добровольные помощники» перешли к силовому давлению на сторонников Навального.

За последние месяцы совершено как минимум десять нападений на штабы в разных городах. Нападения, совершенные «активистами», чаще всего не пресекаются полицией, уголовные или административные расследования по ним не проводятся. В некоторых случаях полиция блокирует помещения штабов — под надуманным предлогом вроде поиска в помещении бомбы. Законных оснований для запрета «избирательных штабов» нет. Сообщения о бомбах как заведомо ложные доносы тоже не расследуются — единственное уголовное дело было возбуждено после встречи Навального со своими сторонниками 17 марта в Томске. «Новая» собрала самые громкие нападения на штабы и их координаторов.

6 июля. Силовики заблокировали московский штаб на Садовнической улице

Утром в четверг сотрудники столичного штаба Навального не смогли попасть в здание на Садовнической набережной, 69. Как рассказал «Новой» координатор столичного штаба Николай Ляскин, сотрудники штаба обнаружили, что замки в помещении были сменены, а на окнах установили решетки. Внутри помещения находились оперативники. При этом волонтер штаба Александр Туровской, дежуривший в штабе ночью, пропал и не отвечал на звонки. Позднее активист рассказал, что около 5 утра в здание штаба зашли сотрудники в масках и применили к нему силу. в 6 утра волонтера доставили в ОВД Замоскворечье, где он находился больше восьми часов. Полицейские не давали ему позвонить и оказывали на него давление. Из отдела полиции волонтера повезли в Замоскворецкий районный суд, откуда его позднее забрала скорая. Его увезли в НИИ им. Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга.

Как позднее стало известно, обыск в штабе Навального проводился в рамках уголовного дела по статье 330 УК РФ о самоуправстве. Дело возбудили после жалобы владельца помещения, в котором находится штаб. Представитель комапнии собственника, адвокат Павел Зайцев в беседе с «Новой» рассказал, что причиной жалобы в полицию стала неуплата аренды. «За первый месяц они заплатили и перестали потом платить», сказал он.

Адвокат также уточнил, что арендатор сделал перепланировку помещения, в результате чего собственнику был приченен ущерб в размере миллиона рублей. Зайцев также заявил, что арендатор якобы без уведомления собственника сдал принадлежащие ему помещения сразу нескольким субарендаторам, в частности штабу Навального.

У московского штаба. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

6 июля. Обыски в штабе в Вологде

Параллельно с новостями из Москвы, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в штабе Навального в Вологде. Леонид Волков сообщил, что региональный центр «Э» заподозрил, что в штабе могут храниться материалы, содержащие «клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающих к грубым нарушениям общественного порядка». Координатор штаба в Вологде Евгений Доможиров заявил, что полицейские изъяли из штаба агитационные материалы.

5 июля. Полиция изъяла «незаконные агитационные материалы» в штабе в Орле

Вечером, после новостей из Новосибирска, стало известно, что в штаб Навального в Орле пришла полиция с обыском. Как сообщили сотрудники штаба, «сотрудники и некий майор с камерой искали экстремизм в агитационных материалах кандидата в президенты». Вечером стало известно, что полиция изъяла шесть коробок с агитационными материалами по «заявлению неизвестного человека» о том, что в штабе находятся «экстремистские материалы».

5 июля. Полиция пришла за «незаконными агитационными материалами» в штаб в Новосибирске

Рано утром в местный штаб политика пришла полиция за «незаконными агитационными материалами». Сотрудники полиции заблокировали штаб и изъяли у волонтеров несколько пачек газет в поддержку Навального.

По словам помощницы координатора штаба Навального Сергея Бойко Елены, вечером 4 июля из типографии в штаб привезли 251 тысячу газет в поддержку политика. Сторонники Навального, не дожидаясь обыска, эвакуировали около половины напечатанных материалов в поддержку оппозиционного политика через окно.

В два часа дня полицейские объявили, что здание, в котором находится штаб, заминировано. По словам Бойко, сотрудники полиции оцепили здание и стали заносить внутрь «черные пластиковые мешки».

4 июля. Пенсионеры из «отрядов Путина» уничтожили агитационные листовки в штабе в Краснодаре

Неизвестные устроили погром внутри штаба Навального в Краснодаре. Проникшие в штаб люди порвали агитационные материалы и перевернули мебель. Через несколько часов на YouTube появился видео-ролик, на котором видно, как толпа пенсионеров, называющих себя «отрядами Путина», скандирует лозунги против Навального внутри штаба, а затем выкидывает листовки и плакаты штаба на улицу.

26 июня. Проткнутые колеса у автомобиля координатора штаба в Ростове-на-Дону

Ночью неизвестные проткнули колеса и разукрасили краской стекла автомобиля координатора штаба Елены Куликовой. Куликова заявила, что адрес ее съемной квартиры был известен только ей, ее соседке и полицейским: «В рапорте по делу о моем одиночном пикете капитан полиции Андрей Шпитько, сотрудник центра по противодействию экстремизму, указал мой адрес и не смог объяснить на камеру, откуда он у него. Значит, полагаю, что мой автомобиль мог быть испорчен в том числе с подачи полиции».

25 июня. Попытка поджога штаба в Барнауле

Сотрудники барнаульского штаба выложили в интернет фотографии и сообщили, что на утро обнаружили следы «несовершенного поджога»: «С окна сорвана москитная сетка, на подоконнике виднеется пятно от стекавшей жидкости. Вероятно, заливали бензин внутрь, но воспламенения в помещении не произошло». На следующий день на координатора штаба Артема Косарецкого совершили нападение возле здания администрации, куда Косарецкий пришел подать уведомление о проведении публичного мероприятия. Двое неизвестных нанесли Косарецкому ранение предметом, похожим на нож (как рассказал Косарецкий), и начали душить. Нападавших задержала полиция.

10 июня. Попытка поджога штаба в Ставрополе

Неизвестные ночью выбили стеклянную дверь в штабе Навального и забросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой. Координатор штаба Ярослав Синюгин сказал, что по общению с оперативной группой у него сложилось впечатление, что «полицейские больше интересуются активистами штаба». Полицейские изъяли часть техники в штабе и опечатали помещение. Вечером полиция пришла с обыском к собственнику помещения.

15 мая. Полиция препятствует открытию штаба во Владивостоке

Штаб Навального во Владивостоке был открыт после нескольких попыток местных властей помешать этому. Член Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов рассказал «Новой», что по пути из аэропорта в штаб машину ФБК пять раз останавливали сотрудники ГИБДД: «Когда доехали до здания, то оказалось, что замки в помещении, которое мы арендовали, не открываются, их сменили. И это при том, что до этого нам в аренде помещений во Владивостоке отказывали 9 раз».

Ранее, утром того же дня, полиция задержала местного юриста штаба Максима Чихунова. Он занимался организационной работой штаба.

Комментарии:

Леонид Волков руководитель предвыборного штаба Навального

— После визитов полиции в Новосибирске и Орле, конечно, штабы на утро заработали в штатном режиме. В Новосибирске волонтеров отпустили вечером из полиции без извинений, но и без протокола. Им сказали, мол «вы нас неправильно поняли, мы вас вовсе не задерживали, мы вас доставили в отделение, чтобы опросить как свидетелей по делу о бомбе». То есть о минировании. Полицейские тем самым подчеркнули, что не было никаких законных требований сотрудников полиции. Потому что их требование, чтобы мы их пустили в штаб – законным не было.

Естественно, это централизованная кампания атак на нас. Поскольку это все выглядит совершенно единообразно. Понятно, что так называемые правоохранительные органы точно не действуют без какого-то приказа сверху.

Пока никаких уголовных дел после этих атак заведено не было. О чем мы говорим, если даже по апрельскому нападению, которое Навальному чуть глаза не стоило, никакого дела не было? Мы все фиксируем, мы подаем заявления, но пока никаких движений нет.

Как мы будем защищаться? На все эти нападения мы отвечаем усилением нашей работы. Мы видим, что она эффективна и производит такой политический эффект, раз с нами таким образом пытаются бороться.

Андрей Бузин специалист по избирательному праву

— Нормы, которая бы запрещала Навальному открывать предвыборные штабы, в законе нет. Как они называют свои штабы – это их дело. Хотя нужно понять, что это не предвыборные штабы по факту. Навальный, действительно, в соответствии с нашим законодательством не имеет права баллотироваться. Но проводить любую политическую деятельность ему не запрещено. Сейчас то, что делают Навальный с Волковым, называется «политическая реклама». Это политическая деятельность, которая не запрещена гражданам Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Но это по определению не есть агитация.

Политическая реклама и информирование не являются юридическими терминами, а агитация является, по федеральному закону. Следственно, на их деятельность не распространяются ограничения. У нас есть ограничения на агитацию в СМИ, на то, что она должна быть оплачена из средств избирательного фонда. Но они не должны следовать этим ограничениям по определению.