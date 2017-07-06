Встреча президентов России и США «на полях» «Двадцатки» в Гамбурге вызывает в США смешанные ожидания. Советники просят Трампа меньше импровизировать и помнить о национальных интересах. Конгрессмены прямо призывают: никаких уступок. А эксперты говорят, что лучшим итогом станет договоренность о будущих контактах. Сенсационных прорывов здесь не ждут. В Гамбурге «броманс» — придуманная журналистами «заочная дружба» Путина и Трампа — пройдет испытание «по гамбургскому счету».

Восемь месяцев ожидания

Прошло почти восемь месяцев после победы Трампа на президентских выборах, которую с восторгом приветствовал российский политбомонд: депутаты пили шампанское, госфункционеры украшали машины американскими флажками. Казалось, в Белый дом пришел «свой парень», который, наконец, воздаст России должное, восстановит нормальные отношения, договорится обо всем по-правильному, по-пацански. Все это представлялось невозможным в случае победы ненавистной Кремлю Хиллари. Однако встреча двух президентов, заочно наговоривших друг другу семь телег комплиментов, оттягивалась, а отношения не улучшались, а даже наоборот.

На Капитолийском холме сенат принял законопроект о новых антироссийских санкциях, запретив президенту снимать их без санкции Конгресса, независимый спецпрокурор Роберт Мюллер возглавил расследование ФБР о вмешательстве России в американские выборы, поисками «российского следа» занимаются комитеты обеих палат Конгресса, пресса продолжает искать связи людей Трампа — бывших и нынешних — с российскими политиками и олигархами. Увольнение президентом главы ФБР Джеймса Коми также расследуется на предмет возможного «препятствия проведению правосудия».

В таких условиях, отмечает симпатизирующий президенту канал Fox News, на встрече с Путиным Трампа ждет сложный «дипломатический танец». Советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил журналистам, что к этой встрече нет никакой специально заготовленной «повестки дня», президенты будут говорить «о том, о чем захотят». Тем не менее в понедельник в Вашингтоне прошла встреча посла России Сергея Кисляка с Томасом Шенноном — одним из заместителей Госсекретаря США. Разительный прогресс, если вспомнить, что 23 июня Шеннон должен был в Санкт-Петербурге вести консультации с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, но российская сторона отменила встречу. Это в США расценили как реакцию на новые санкции, введенные американским Минфином.

Утвержденной повестки гамбургской встречи нет, однако представители американской разведки подготовили для Трампа список коротких — в два предложения (любимый президентом формат «твиттер»-сообщений) — тезисов по всему спектру вопросов, которые они с Путиным могут обсуждать. Известно, что Трамп не любит длинные, 200-страничные доклады. Чтобы президент читал внимательно, заявили агентству Рейтер представители Совета по национальной безопасности, они специально вставляют его имя в каждый абзац, где только можно. Трампу интересно читать, когда он видит в тексте собственное имя. А еще президент отменил ежедневные брифинги разведки под предлогом того, что «не хочет слушать одни и те же слова на протяжении восьми лет».

Сирия, КНДР (с ее новым испытанием баллистической ракеты, как утверждают в Пхеньяне, «межконтинентальной» — способной долететь до Аляски), ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), Украина (госсекретарь Тиллерсон отправляется туда с рабочим визитом на следующей неделе), вопросы контроля над вооружениями, улучшение двусторонних отношений — список тем очевиден. И понятно, что охватить все в рамках одной, тем более первой встречи двух политиков, невозможно. В Вашингтоне прорывов не ждут. И вообще не знают, что ждать от своего непредсказуемого президента. Американские СМИ соревнуются в остроумии, предсказывая, как два лидера-мачо будут красоваться друг перед другом.

Вашингтонские эксперты отмечают, что Путин придет на встречу, как всегда основательно подготовленным, а Трамп, скорее всего, понадеется на дар импровизации, на навыки заключать бизнес-сделки. Эсперт Атлантического совета, бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечает: «Путин был и остается офицером КГБ, а сотрудники КГБ — специалисты соблазнения, искусства убеждать других делать то, что нужно вам. Скорее всего, атмосфера будет хорошей, потому что наш президент, похоже, любит Путина, хотя это плохая политика» — Хербст выражает опасения большей части вашингтонской элиты.

Советы Макфола

Бывший посол в Москве Майкл Макфол подготовил «памятку» для президента по вопросам двусторонних отношений (хоть его никто в Белом доме не просил). Такие записки Макфол посылал Обаме, когда работал в Совете по национальной безопасности в 2009–12 гг. Бывший дипломат констатирует: на протяжении 30 лет американские президенты — и демократы, и республиканцы — стремились поощрять демократические и рыночные реформы в России, интегрировать страну в западное сообщество, веря, что это служит интересам экономики и нацбезопасности США. Но проект завершен. Путин не хочет строить демократию, подозрителен к свободному предпринимательству и видит в России «оплот» против американской гегемонии и западных либеральных ценностей, отмечает Макфол. Он будет убеждать вас, что вы вместе сможете работать против общих врагов, засевших внутри правительственных структур и саботирующих работу президента (в США для таких придумали термин deep state — как «государство в государстве») и против «американских фейковых новостей». Макфол предупреждает: целью встречи должна быть не дружеская атмосфера, а четкое изложение интересов национальной безопасности США и экономических целей и исследование того, какие проблемы могут вместе решить Соединенные Штаты и Россия. «Не ожидайте каких-либо прорывов на первой встрече. Ваша задача — продемонстрировать Путину, что вы являетесь жестким переговорщиком, приверженным интересам Америки, и тем, кто не хочет предлагать уступки просто для того, чтобы завоевать похвалу Путина» — вот такие «советы постороннего» — Трампу от Макфола.

Трампа ждет жесткая критика, если он не поднимет на этой встрече вопроса о вмешательстве Кремля в американские выборы — эти обвинения Москва яростно и непреклонно отвергает. Конгрессмен Адам Шифф, зампредседателя комитета по разведке заявил «Лос-Анджелес таймс»: «Если он не наберется смелости, чтобы поднять этот вопрос, Путин решит, что может и впредь не считаться с нами, а наш президент не станет возражать. Это — большая ошибка».

Еще один конгрессмен Адам Смит посоветовал Трампу вести себя с Путиным в том ключе, как он обращается с CNN. Российские хакеры и кремлевская дезинформация подрывают западную демократию и продвигают авторитарные режимы по всему миру — Смит смотрит на вещи глобально.

Но команда Трампа полагает, что рассуждения о хакерском и прочем вмешательстве России в выборы могут поставить под сомнение победу президента. То, что Россия могла повлиять на результат, отвергается Белым домом — столь же категорично и страстно, как Кремль отвергает свою причастность к подрывной деятельности хакеров. Это все фейковые новости — говорят в унисон в Кремле и Белом доме.

Дачи и дети

В канун встречи неожиданно много места заняла тема возврата России двух загородных жилищных комплексов — на Ойстер-бэй («устричном заливе») в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк и на берегу реки Корсика в штате Мэриленд, под Вашингтоном — с бассейном, теннисным кортом и баней. В конце декабря прошлого года администрация Обамы объявила персонами нон-грата 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско в свете хакерского скандала и «недружественных действий в отношении американских дипломатов в РФ». Россиян выслали, с 30 декабря были закрыты две дипломатические дачи, где отдыхали дипломаты, их жены и дети — по нашей официальной версии и где якобы работала шпионская аппаратура — по версии американских СМИ.

Сергей Лавров заявил, что Москва «не может оставить подобные выходки без ответа», а Путин, со своей стороны, назвал действия администрации Обамы провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет в ответ высылать дипломатов США и отбирать у них дачу в Серебряном Бору и — неожиданно для всех — позвал их детей на новогоднюю елку в Кремль. «Я всегда знал, что он очень умен», — написал тогда в своем «твиттере» избранный, но не вступивший в должность президент Трамп.

Накануне гамбургской встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков дали понять, что терпение российской стороны в вопросе возврата дач «на исходе». В МИДе заявили, что США «лучше поскорее» вернуть российскую дипсобственность во избежание «зеркального ответа» в отношении американского имущества в РФ.

Американские СМИ сообщали о том, что вопрос возможного возврата дач и одновременно лишения помещений статуса дипломатической неприкосновенности обсуждался внутри администрации Трампа. Возврат дач мог бы стать первым за два года реальным позитивным шагом в двусторонних отношениях — символичным и гуманитарным. Как в 2007 году заявила изданию Washington Life Magazine Светлана Ушакова — супруга тогдашнего посла в Вашингтоне, а ныне помощника президента, загородный дом служил «приятным местом отдыха от беспокойной жизни в Вашингтоне».

Однако здешние эксперты, в том числе упоминавшийся Макфол, немедленно вспомнили о других российских детях — не родственниках дипломатов, а обитателях детских домов и больниц, которых «закон Димы Яковлева», принятый депутатами в конце 2012 года, лишил возможности найти в США приемных родителей. Как пишут журналисты Ассошиэйтед Пресс Джош Ледерман и Мэттью Ли со ссылкой на помощников госсекретаря, для Рекса Тиллерсона вопрос об усыновлении стал приоритетным, хотя остается неясным, сумел ли он убедить россиян даже рассмотреть возможность пересмотра запрета.

По решению «дачного вопроса» — такого малого на фоне проблем политического будущего президента Сирии Асада, мирного урегулирования в Донбассе или общих шагов в отношении режима в КНДР — можно будет судить о перспективах диалога двух президентов. Обмениваться комплиментами куда легче, чем делать реальные шаги навстречу.

Помимо Путина

Накануне в ходе визита в Польшу Трамп собирался говорить не только о «натовской солидарности» с государствами Восточной и Центральной Европы, но и о возможности поставок туда американского сжиженного газа. Это — альтернатива российским энергоресурсам и проекту «Северный поток-2», предполагающего строительство магистрального газопровода из России через Балтийское море в Германию. Проект поддержан германским правительством. В июне американский сенат почти единогласно — 98 против 2 — (против только бывшие участники президентской гонки Берни Сандерс и Рон Пол) проголосовал за новые санкции против Ирана и России, западным компаниям запрещается участвовать в строительстве газопровода.

В Германии все чаще говорят о растущих проблемах в отношениях с США. Напомню, после майского саммита НАТО и встречи «Большой семерки» канцлер Ангела Меркель, недовольная позицией Трампа — по НАТО, России, климатическим изменениям, беженцам и международной торговле — заявила, что европейцам надо учиться рассчитывать только на самих себя, «брать судьбу в собственные руки». Во время своей первой поездки в Европу Трамп требовал от союзников по НАТО платить больше денег — по 2 процента ВВП — и не упомянул о такой важной вещи, как 5-я статья устава НАТО, обязывающая США защищать союзников. Нынешний визит Трампа в Европу — вторая попытка сторонника идеи «Америка превыше всего» наладить отношения с союзниками.

Канцлер Германии назвала предстоящий саммит G-20 «трудным». «Нью-Йорк таймс» ссылается на советников президента, которым Трамп объявил, что лично его беспокоит не встреча с Путиным, а то, что в Гамбурге канцлер Меркель и другие лидеры станут ругать его за выход из Парижского соглашения по климату и жесткую позицию по иммиграции.

Его советников, наоборот, гораздо больше беспокоит встреча с российским президентом, которая, как ожидается, займет больше времени, чем гамбургские встречи Трампа с другими лидерами, в том числе,КНР и Германии.

В среду вечером госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что администрация Трампа готова рассмотреть проведение совместных с Россией операций по поддержанию стабильности в Сирии, в том числе создание бесполетных зон, миссий наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня, в Вашингтоне готовы скоординировать с Москвой доставки гуманитарной помощи. В Белом доме в последний момент решили, что повестка встречи нужна, будет меньше места импровизациям.