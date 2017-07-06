Использованы и выброшены

Егор Просвирнин

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты «националистического толка», среди которых «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд». «Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму», — утверждается в заявлении Генпрокуратуры. В том же сообщении говорится о блокировках неназванных ресурсов, пропагандирующих террористические организации.

Основание для блокировок вызывает недоумение. Что означает термин «националистический толк», которым оперируют прокуроры? Кто определяет меру этого толка? Где сказано, что в России запрещено иметь подобные взгляды, и что на этот счет декларирует Конституция? И если уж национализм у нас вне закона, то почему у Генпрокуратуры нет претензий к сайтам вроде «Русской весны», прямо декларирующих превосходство над украинцами? Не говоря уже о медиапроектах КПРФ и ЛДПР, где можно найти сколько угодно «розни»? Заблокируйте тогда уж всех, но лучше перечитайте Конституцию и не преследуйте людей за мыслепреступления.

И с другой стороны — почему надзорное ведомство разглядело национализм только сейчас? Кажется, что власть расстается с националистами, включая тех из них, кого она еще активно использовала в последние годы для продвижения своих интересов в Донбассе. Белов-Поткин, Демушкин и Марцинкевич (Тесак) уже отбывают наказание в тюрьмах, пророк национальной революции Мальцев бежал из России, опасаясь преследования, в Москве задержан его соратник Юрий Горский. Теперь пришел час «Спутника и погрома», который три года назад сыграл свою роль в обосновании украинской войны, а теперь оказался ненужным.

Звездный час «Спутника и погрома» и его основателя Егора Просвирнина пришелся на начало 2014 года, когда его текст «Церемония открытия Олимпиады: что это было?» (без указания авторства) в эфире Первого канала зачитывала ведущая Ирада Зейналова. Потом Просвирнин собирал через свой сайт «деньги на БТР» для «Новороссии» и собранной суммой чрезвычайно гордился. Мол, все вокруг диванные войска, и только читатели «Спутника и погрома» настоящие комбатанты, повоевали — если не лично, то деньгами, за «русский мир». В этот момент «Спутник и погром» тоже не был заблокирован Роскомнадзором: получается, что собирать деньги на покупку оружия наемникам у нас можно, а вот быть ресурсом «националистического толка» нет.

История с БТР совсем недавно стала поводом для еще одного скандала вокруг Просвирнина. В Москве и Петербурге в конце июня проходил образовательный фестиваль Geek Picnic, на который организаторы неожиданно пригласили выступить создателя «Спутника и погрома». Несколько участников, включая популяризатора науки Асю Казанцеву и журналиста Александра Невзорова, отказались участвовать в фестивале на одной площадке с Просвирниным. Тогда организатор мероприятия Николай Горелый своеобразно выступил в защиту националиста. «Егор — главный редактор издания уровня топ в стране — с уникальной моделью монетизации, живой аудиторией, которая в 2014-м на БТР накраудфандила», — заявил Горелый. Способность «краудфандить на БТР» стала довольно необычным критерием успешности современного медиа, а репутация Geek Picnic была уничтожена.

Блокировка «Спутника и погрома» сейчас вряд ли может быть случайной. Накануне выборов и на фоне роста социальных протестов по стране власти отказываются от заигрывания с гражданами с БТР.

Путь от цитаты на Первом канале до блокировок Роскомнадзором занял чуть больше трех лет.