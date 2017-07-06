Снова каски на Горбатом мосту

30 июня на сайте правительства Ростовской области было опубликовано официальное заявление: «В полном объеме выполнены обязательства, которые региональное правительство взяло на себя по выплате долгов бывшим сотрудникам обанкротившейся группы компаний «Кингкоул».

В ответ на это 4 июля шахтеры воз­обновили ежедневные пикеты и объявили повторную голодовку: «Пишут везде, что нам по 100 тысяч отдали — и мы должны быть довольны. Нет, пусть отдают всё!»

Н апомним историю гуковских шахт.

В 2012 году компания «Кинг­коул» купила шахты «Алмаз­ная», «Замчаловская», «Ростов­ская», «Гуковская» и фабрику «Замчаловский антрацит» в городе Гуково Ростовской области. Директором и владельцем 10% акций «Кингкоула» являлся Владимир Пожидаев. Остальные 90% принадлежат офшору на Кипре. На предприятии работало около трех тысяч человек.

С 2013 года в «Кингкоуле» начались перебои с зарплатой.

С 2014-го на шахтах не проводились проходческие работы.

С 2015-го «Кингкоул» перестал закупать новую технику взамен износившейся. Встали насосы, перетерлись тросы. Ростехнадзор начал закрывать шахты. Горняки перестали получать зарплату. Шахты стало затапливать. Работники выходили на работу без зарплат, откачивали воду, пытаясь спасти шахты.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

С 2016-го все шахты «Кингкоула» встали. Люди больше года не получали деньги. Задолженность перед более чем двумя тысячами сотрудников — более 300 млн рублей. Долг предприятия каждому составлял от 100 до 900 тысяч. Никаких социальных выплат и пенсионных отчислений предприятие также не делало.

В августе 2016-го шахтеры встали в пикет — несколько сотен человек каждый день собирались перед офисом «Кингкоула» с плакатами.

Директора Владимира Пожидаева арестовали.

Шахтеры объявили голодовку.

К голодающим приехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Предложил 50 млн рублей на всех. Горняки отказались принимать эти деньги, назвав их подачкой.

В декабре 2016-го шахтеры решили ехать в Москву, однако полиция и казаки не выпустили арендованные горняками автобусы из города.

Корпорация развития Ростовской области начала частично выплачивать людям деньги.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Кингкоул» был объявлен банкротом. Директора Пожидаева приговорили к 5 годам лишения свободы и 350 тысячам штрафа (за невыплату зарплат и злоупотребление полномочиями).

Ныне все шахты разворованы, оборудование снято и вывезено неизвестными.

К июлю 2017-го долги по зарплате были выплачены многим из шахтеров. Но не всем и далеко не полностью. По-прежнему не решены два вопроса:

С компенсационными выплатами, отпускными, выходными пособиями, простоем по вине работодателя, выплатами «подземных парашютов» (15% от среднегодовой зарплаты за каждый год стажа в угольной промышленности), с компенсациями за потерю здоровья, зарплатами иностранцам, алиментами и т.д.

С выдачей пайкового угля. В Гукове у большинства жителей печное отопление. И шахтеры по закону получали льготный уголь от своего предприятия. (Чтобы протопить дом, необходимо около 6 тонн угля на зиму, 1 тонна угля стоит минимум 7 тысяч рублей. Провести в дом газ — 200 тысяч.)

На следующей неделе горняки собираются в Москву — выразить свой протест на Горбатом мосту, стучать касками, как это делали их коллеги в 90-е.