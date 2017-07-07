Раскатка за океан

Российскими футболистами никто не интересуется, зато хоккеисты — нарасхват. За океаном в Национальной хоккейной лиге на контрактах уже почти четыре десятка человек, что может составлять предмет для гордости и уныния одновременно. Прекрасно, что наши хоккеисты на виду в сильнейшей лиге мира, а вот то, что олимпийская сборная оставлена без двух десятков сильнейших игроков, вызывает совершенно противоположные чувства.

Ну как было 25-летнему центр­форварду Евгению Кузнецову отказаться от невероятного контракта, на который пошли боссы «Вашингтона»? 60 с лишним миллионов долларов на 8 лет два раза не предлагают. Контракт вошел в пятерку самых крупных для российских хоккеистов, из ныне действующих он уступает только контрактам Александра Овечкина в том же «Вашингтоне» и Евгения Малкина в «Питтсбурге».

Любопытно, что в первые же сутки после того, как Кузнецов определился со своим будущим, руководители санкт-петербургского СКА на всякий случай выкупили права на игрока, принадлежавшие челябинскому «Трактору», воспитанником которого Евгений Кузнецов является. Как объяснил вице-президент действующего обладателя Кубка Гагарина Роман Ротенберг, «вложения пойдут на развитие челябинского хоккея», а «Евгений сможет приехать в Санкт-Петербург», если в НХЛ случится локаут. Про запас вложились.

Ударную связку Щипачев — Дадонов СКА удержать не удалось, и теперь приходится восполнять потери. Приобретая известного или подающего большие надежды игрока, там обязательно стараются подчеркнуть, что это делается прежде всего в интересах Олимпиады. Так же было обставлено возвращение форварда Сергея Калинина из «Торонто», не говоря уже о том, что еще на один сезон в СКА остается Илья Ковальчук.

Но у Калинина карьера в НХЛ явно не складывалась, а на звездного Ковальчука, пытавшегося вернуться в НХЛ, спрос оказался невелик. Для находящегося на особом положении СКА понятия «потолок зарплат» не существует, так что, по словам того же Ротенберга-младшего, у главного тренера питерского клуба и сборной Олега Знарка уже в ближайшее время «будет возможность проверить ребят, играющих в Петербурге, держа в уме Олимпиаду». Проще говоря — СКА скупает игроков, не жалея денег на высокие и даже высочайшие контракты, исключительно для блага российского хоккея.

Лицемерие здесь настолько явное, что даже обсуждать не хочется. Думаю, хоккеисты тоже это чувствуют, реагируя на довод «деньги не главное, главное — патриотизм», принадлежащий небезызвестному Геннадию Тимченко, соответствующим образом.

Про Александра Радулова тоже много говорили и писали, что он, хорошо отыграв сезон в «Монреале», может вернуться в Россию. Но у Знарка форвард, некоторое время назад считавшийся лицом российского хоккея, не играл ни на одном чемпионате мира, так что в СКА дорога ему была заказана. Новый контракт мог бы разве что потянуть бывший клуб Радулова ЦСКА, но и «Роснефть» не спешила с предложением, так что сборная точно осталась без самого неистового своего игрока.

И «Монреаль» удержать россиянина не смог. «Даллас» предложил вроде бы немногим больше — 31 миллион долларов на пять лет, но с учетом налоговой ставки, которая в Техасе существенно ниже, Радулов теперь будет геройствовать в «Далласе». Неизвестно, как у него там получится с учетом его непростого характера, но в КХЛ Радулов вряд ли в обозримом будущем возвратится.

Российский хоккей только за последние два года потерял с десяток топ-хоккеистов, включая практически всю линию обороны сборной. Из звезд — один Павел Дацюк, карьера которого, увы, идет к закату. Нынче из России ряды «Баффало» пополнил Виктор Антипин, «Колорадо» — Андрей Миронов, «Рейнджерс» — Алексей Береглазов, новичок НХЛ «Вегас» подписал Вадима Щипачева, а его партнер Евгений Дадонов оказался во «Флориде», за которую он раньше уже выступал.

Проявивший себя в «Чикаго» Артемий Панарин неожиданно оказался в «Коламбусе», где блистает голкипер Сергей Бобровский, во второй раз получивший приз лучшему вратарю сезона. Евгений Малкин в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли с «Питтсбургом», Владимир Тарасенко и Никита Кучеров в лидерах, соответственно, «Сент-Луиса» и «Тампы». Все эти форварды на очень приличных контрактах, равно как и защитники — Дмитрий Орлов из «Вашингтона», Никита Зайцев из «Торонто», а также сменившие клубы Дмитрий Куликов («Виннипег») и Алексей Емелин («Нэшвилл»).

Пожалуй, за последние годы российский хоккей никогда не был представлен за океаном так ярко. Для российских болельщиков это утешение слабое, но, как бы ни относиться к НХЛ, реальность такова, что уезжали, уезжают и будут уезжать. Если даже олимпийские перспективы не смогли повлиять на решение уехать, то понятно, что и деньги здесь не стали главным аргументом.

От хорошего — не уезжают. Под хорошим я понимаю качественное развитие своей лиги, перспективы карьеры, финансовую надежность и комфорт. Если где-то со всем этим лучше, то и сетовать на хоккейный отток не стоит. Тем более оперировать понятием «патриотизм», которое слишком часто у нас отдает цинизмом.