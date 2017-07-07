Сдать клюшки в музей

Недавно президент Владимир Путин объявил в России «Десятилетие детства». Правительству поручено разработать программу мероприятий. В Саратовской области, похоже, уже отмечают: в селе Невежкино Лысогорского района снесли хоккейную коробку при школе — ради здоровья детей. Как выяснили проверяющие из регионального министерства образования, самодельная коробка, которую построил и на свои деньги содержал местный фермер, не имела документов. В течение 17 лет здесь тренировались детская и взрослая хоккейные команды, проводились новогодние праздники. Жители села созвали сход и обратились за помощью к журналистам.

На месте хоккейной коробки — примятая трактором пышная трава, разросшаяся нынешним дождливым летом. Каток находился на заднем дворе школы. Вокруг — бывший учебный огород с мелкими лопухами. В школе осталось 40 детей, овощи здесь больше не сажают.

В просторном, рассчитанном на 350 мест здании тихо. Школьный холл украшен вратарским свитером Владислава Третьяка и форменной толстовкой тренера ЦСКА Владимира Чебатуркина. На стенах — фотографии встреч деревенских мальчишек со знаменитыми хоккеистами. Подаренные клюшки обмотаны скотчем, чтобы не затерлись автографы. Целую стеклянную витрину занимают блестящие кубки и медали: команда из крошечного села за последние годы собрала девять призовых мест «Золотой шайбы».

Директор школы Елена Давыдова. Фото: Анатолия Милосердова / специально для «Новой»

Директор Елена Давыдова ждет нас в кабинете. На ней лица нет. За вчерашний день на школьном огороде состоялись два народных схода перед телекамерами. В деревню слетелось все районное начальство. «Мамы говорили, что дети не курят, не пьют, заняты полезным делом — зимой каждый вечер и все выходные на катке. Я спросила родителей: а вы не беспокоитесь о безопасности, ведь самодельная коробка не отвечает лицензионным требованиям. Они засмеялись».

Елена Владимировна рассказывает, что живет в Невежкине 32 года. Сама каталась, вела хоккейную секцию для девочек. «Мой сын вырос на катке, был капитаном команды, сейчас играет в Ночной лиге. У меня внук здесь катается. Я как родитель «за». Но поставьте себя на мое директорское место! Каток находится на территории школы, коробка самодельная, никаких документов на нее нет. Я не защищена ни с какой стороны!»

Спрашиваю, какой именно закон был нарушен из-за работы самодельной хоккейной коробки? Елена Владимировна и сама не знает, советует «поискать в интернете» — и плачет.

Директор не сразу нашла жителей, согласных выполнить снос. «У меня рука не поднималась. Физрук отказался. Позвала тех, кому нужны были доски для сарая».

За счет бюджета школа получила в последние годы шесть пар лыж и три мяча для баскетбола и волейбола. С просьбами об установке современной хоккейной коробки директор к властям никогда не обращалась, и без того забот хватает: на ремонт крыши в здании детского сада нужно найти 50 тысяч рублей, на замену пожарной сигнализации — 70 тысяч. На протяжении десятков лет с ремонтом помогали местные фермеры, и государство это устраивало.

«Ни одной плохой судьбы»

Фермер Александр Жариков. Фото: Анатолия Милосердова / специально для «Новой»

Фермер Александр Жариков листает толстый альбом с фотографиями хоккейного клуба за 20 лет. «Был у нас вратарь Николай, рыжий. Вот мы и решили назвать нашу команду «Подсолнух» — и про вратаря, и про сельское хозяйство». Каждому капитану посвящена отдельная страница со снимками — от первоклассника, только пришедшего в команду, до выпускника. «В большой хоккей никто не выбился, для этого нужно начинать дошкольником и в городе. Многие, став взрослыми, продолжают играть на любительском уровне, помогают тренировать малышей. Половина выпускников клуба работает у меня в хозяйстве, половина уехала в город, выучились. Ни одной плохой судьбы, чтобы кто-то сел или спился».

Александр Викторович начал играть в хоккей лет сорок назад на местных прудах. «Коньки к валенкам привязывали, клюшки сами вытесывали». Команды из соседних деревень соревновались между собой, лучшие отправлялись на районный турнир. К концу 1990-х повзрослевшие хоккеисты стали успешными фермерами, поставили катки в нескольких селах, организовали детские команды, а сами продолжили играть в ветеранских составах. О лысогорском хоккейном феномене писали газеты («Новая» рассказывала о фермере Жарикове в 2012 году), выходили сюжеты и целые документальные фильмы на федеральном ТВ.

«Я построил коробку в 2000 году на месте пустыря. Никаких разрешений тогда не требовалось. Это считалось мужским поступком», — вспоминает Жариков. Пробурил скважину для заливки катка, обустроил теплую раздевалку, купил для детей форму, коньки, экипировку. «Дешевую клюшку нет смысла брать, она одноразовая. Я покупаю за 4–5 тысяч рублей, по две клюшки на сезон для каждого». Во время поездок команды на соревнования фермер оплачивал проживание в гостиницах, питание.

Как сносили хоккейную коробку, Александр Викторович не видел — не смог смотреть. В тот же вечер информация попала в соцсети, наутро жители начали звонить в редакции и инстанции. «Если честно, село меня удивило. Раньше я думал: хоккей, спортивный образ жизни — это мне одному надо. Но вчера понял: это всем надо».

На сходе сельчане говорили не только про каток. Странно начинать государственную заботу о детском здоровье с лицензионных требований к хоккейной коробке, если в деревне нет аптеки и фельдшера. Лет пять назад фермеры помогли с ремонтом участковой больницы в соседних Больших Копенах — и ровно через неделю после открытия обновленного здания медицинское учреждение оптимизировали. Как говорят сельчане, «скорая» не может добраться в Невежкино из-за бездорожья.

Жариков опасается, что демонтаж хоккейной коробки — первый шаг к закрытию школы, а без школы семьи с детьми сами отсюда уедут.

«Осенью в Госдуме будут рассматривать законопроект об ограничении земельного надела КФХ (крестьянское фермерское хозяйство. — Ред.). В каждом регионе власти установят максимальный размер участка, который можно обрабатывать фермеру. Если поле окажется больше, КФХ должно изменить организационно-правовую форму или избавиться от излишков — продать либо отказаться от аренды. Агрохолдинги уже руки протянули, — Жариков складывает ладони чашкой. — Если сюда придет холдинг, ему ни хоккей, ни школа, ни деревня не будут интересны: бригада вахтовым методом обработала поле — и дальше поехала».

Без бумажки на лед не выходить

На встрече с жителями Невежкина глава Лысогорского района Саит Девличаров пообещал, что 1 октября в селе будет открыта новая пластиковая хоккейная коробка. Предполагается, что власти закупят оборудование (называются суммы от 600 тысяч рублей до полутора миллионов, но непонятно, откуда эти деньги возьмутся посреди бюджетного года), а фермеры за свой счет его установят и будут помогать с эксплуатацией, как раньше. Отметим, что Девличаров проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» за действия с муниципальным имуществом.

Областное министерство образования воздержалось от оценок ситуации в Невежкине. Отметим, что министр образования Марина Епифанова весной стала фигурантом уголовного дела, касающегося закупок оборудования для школ. После публикаций о начале следствия глава ведомства ушла в отставку по собственному желанию.

После сноса катка в Невежкине забеспокоились жители других сел, где находятся такие же самодельные хоккейные коробки. «В нашей школе 80 человек. Нет ни одного ребенка, который не умел бы стоять на коньках. Зимой мы проводим на катке уроки физкультуры, два раза в неделю занимается бесплатная хоккейная секция. На Рождество устраиваем елку. По вечерам все село сюда сходится — а куда у нас еще пойти? Здесь фонари, музыка играет», — рассказывает директор школы села Большие Копены Николай Панин.

Хоккейную коробку в деревне в 1998 году построил фермер Владимир Гоферберг («Новая» рассказывала о нем в 2015 году). Он закупает для школьной команды форму и экипировку. По словам директора, за 20 лет случаев детского травматизма здесь не было.

«Конечно, нам хотелось бы новую площадку, но откуда деньги взять? — разводит руками Николай Панин. — Глава администрации обещал купить оборудование для Невежкина. О нас ничего не сказал. Думаю, надо краски раздобыть, подновить нашу деревянную коробку. Может, повезет и проверяющие пройдут мимо».