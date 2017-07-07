Что случилось с дорогами? Они провалились

Местные администрации — не главные виновники коллапса, который случился в области после разгула стихии. Они отвечают только за дороги внутри населенных пунктов и с этой задачей кое-как справляются. Дороги между деревнями находятся в оперативном управлении ГОКУ «НовгородАвтодор» (НАД). На их сайте последние жалобы появились как раз накануне бедствия.

Первого июля как раз должен был начаться ремонт тех дорог, которые сегодня провалились. В начале июня НАД заключил контракт с ООО «Новгородский Доркомсервис» на 108 млн рублей. Для 28 дорог, перечисленных в контракте, это немного, но и большая сумма вряд ли спасла бы ситуацию. Как не предотвратил проблему этого года и ремонт, произведенный фирмой «Доркомсервис» (ниже мы расскажем о связях компаний с похожими названиями) в 2016 году за 56 млн рублей. Все дело — в характере заказанных «Автодором» работ.

В прошлогоднем контракте сказано: «засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную», «ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия». Никакого капитального ремонта — дорожники из года в год закапывали ямки.

Впрочем, изучив многолетние жалобы водителей и пассажиров, можно усомниться в том, что на разрушенных дорогах производился даже ямочный ремонт. Это подтверждает и решение Новгородского районного суда. Весной 2017 года он приговорил к восьми годам колонии-поселения Николая Закалдаева — начальника «НовгородАвтодора» (руководил ведомством в 2011–2013 гг.). Его признали виновным в том, что он придумал план по расхищению бюджетных денег, «выделенных на содержание автомобильных дорог на территории большинства районов области».

Закалдаев действовал не один, по данным следствия, ему покровительствовал первый вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев. В 2012 году компания бизнесмена Валерия Тяна выиграла тендер на содержание дорог в области на 355,5 млн рублей. Это не входило в планы Шалмуева, Закалдаева и местного бизнесмена Андрея Новожилова. На Тяна надавили, и он отказался от контракта. В 2015-м Валерия Тяна, признанного на тот момент потерпевшим в «дорожном деле», убили.

Исполнителем контракта стало ГОУП «Вече». Директором госпредприятия был Олег Орлов, стопроцентная доля в уставном капитале принадлежала «Новгородской дорожной компании» Андрея Новожилова. «Нужно было перечислять деньги на фирму Новожилова, можно было халтурить, работы недовыполнять. Он (Андрей Новожилов) говорил, что встречался с Шалмуевым, тот пообещал дать «зеленый свет» за крупную сумму денег», — передавали СМИ показания Орлова следователям. Уже от «Вече» аффилированные с Новожиловым компании получали договоры субподряда.

«В декабре 2012 года Закалдаев предложил директору «Вече» Олегу Орлову и директору дорожно-эксплуатационного предприятия области передать ему 250 тыс. рублей за покровительство и подписание специалистами отдела контроля качества ГОКУ «НовгородАвтодор» без надлежащей проверки актов о приемке выполненных работ», — сообщила прокуратура после вынесения приговора Закалдаеву. Уже в январе 2013-го начальник новгородского «Автодора» получил эти деньги прямо в своем кабинете.

В 2016 году Шалмуев был приговорен к 9 годам за хищение 15 млн рублей, Закалдаев тогда же сел на 8 лет, Орлову в 2013-м дали 3 года заключения. Еще четыре фигуранта получили реальные сроки. Лишь Андрей Новожилов — зять начальника «НовгородАвтодора» — отделался условным сроком и штрафом в 340 тысяч рублей.

Условный срок не помешал Новожилову остаться в деле. Именно его компания — «Новгородский Доркомсервис» (НДКС) в июне 2017-го заключила контракт на ямочный ремонт. В прошлом году подобный контракт выиграла компания с похожим названием — «Доркомсервис» (ДКС), получавшая «дорожные» контракты как минимум последние шесть лет. Ее владелец и гендиректор Олег Королев с 2013 по 2015 год возглавлял компанию Новожилова «Новгородский Доркомсервис». Еще одна компания, принадлежащая Королеву, — ООО «Демянский лес» и сейчас имеет один с ДКС Новожилова номер телефона, следует из данных системы СПАРК-Интерфакс. Круг замкнулся.

Проще говоря, пока бывший вице-губернатор и тесть Новожилова сидели за решеткой в ожидании суровых приговоров, он сам получал миллионные контракты от новых руководителей «НовгородАвтодора».