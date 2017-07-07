Защитник года

Торжественное вручение премии «Защитник» прошло в редакции «Новой газеты» в четверг, 6 июля. Эта премия имени Семена Арии была учреждена редакцией «Новой газеты» и наследницей знаменитого адвоката, его женой Мариной Ария.

«На протяжении долгих лет, вплоть до самых последних дней своей жизни, адвокат Семен Львович Ария защищал нас во всех судах. И чаще всего — успешно, — сказал, вручая премию, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. — Это был выдающийся человек, фронтовик, прошедший всю войну, он написал много книг. И очень хотел, чтобы дело его жизни, его профессия — продолжались в молодых и перспективных адвокатах. После его смерти его наследники и редакция решили создать премию его памяти и вручать ежегодно молодым, но уже проявившим себя адвокатам. И в этом году самый яркий и талантливый, безусловно, адвокат Илья Новиков».

Первым лауреатом премии «Защитник» в прошлом году стал адвокат Александр Попков, защищавший детдомовца Антона Сачкова, героя наших публикаций.

Илья Новиков, получая диплом лауреата и наградные часы, сказал, что Семен Львович Ария — один из тех выдающихся адвокатов, которых он считает своими учителями, и получить премию его имени, несомненно, большая честь!

Мы тоже так считаем! Поздравляем Илью Новикова и желаем ему только побед!