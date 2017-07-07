Пролетая над гнездом верхушки

Петр Саруханов / «Новая»

Государство шлет своим гражданам воздушный поцелуй: оно ставит на учет беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов (более тяжелые беспилотники уже регистрируются с 2016 года). Беспокойство за порядок в небе, видимо, нарастает. Слишком много всякого там жужжит и стрекочет. Как говорил персонаж одного из анекдотов, хорошо, что коровы не летают.

Некоторые основания для беспокойства действительно есть. Сотрудники УФСИНа, например, давно уже задирают головы и смотрят, что это там такое летит выше колючей проволоки — похожее то ли на мясорубку, то ли на электробритву. Больше — на электробритву, поскольку идет на бреющем полете. И, ясное дело, несет узникам колонии мобильный телефон или пакетик с наркотиками. Так, недавно в одной из тюрем Татарстана надзиратели, уже освоившие навыки бойцов противовоздушной обороны, пресекли доставку такой посылки, осуществлявшуюся с помощью легкого на подъем квадрокоптера.

Доводов за усиление контроля над тем, что летает, может быть немало, но наиболее догадливые граждане уже сообразили, что на самом деле вызвало у власти воздушную тревогу: «Опять Навальный!» Ну, конечно, все помнят, как летательный аппарат, вылетевший из форточки офиса Фонда борьбы с коррупцией, нарушил воздушное пространство над владениями нашего премьера. Мало того что он отщелкал сверху какие-то сомнительные кадры, вдобавок напугал мирную уточку, ошибочно принявшую его за коршуна.

Закон уже вроде вступил в силу, но Минтранс разъяснил, что правила регистрации еще до конца не разработаны. Тут и впрямь не следует торопиться. Дело даже не в том, чтобы определить, куда привинчивать госномера, какая серия будет считаться блатной, какую часть дронов снабдить мигалками. Главное — учесть все, что барахтается в воздушном бассейне. Скажем, детские игрушечные беспилотники кропотливо учли и воздушного змея вроде не забыли. К бумажным самолетикам претензий, кажется, нет, но тут следует подумать. Их же не обязательно мастерят из государственной газеты. Бывает, и из оппозиционной…

Да мало ли чего можно ждать от наших находчивых и умелых граждан! Вот сообщается, что в Брянске некие умельцы изобрели шишколет. Нет, это не VIP-самолет, на котором летают руководящие товарищи, по-народному «шишки». Это причудливый летательный аппарат в форме хвойной шишки. Зависнет такой меж соснами в чьей-то резиденции, и сонный истребитель рассеянно пролетит мимо.

А в Курске военный пенсионер дядя Витя, увлекающийся конструированием авиамоделей, порадовал детишек летающей на метле Бабой-ягой. Это не совсем беспилотник — Баба-яга за штурвалом. Но ее-то надо внести в реестр в первую очередь. Это ж прямо как ФБК Навального — такая же нечистая сила.

И еще. Не упустили бы из виду часы «Полет». Весят они, наверное, меньше 250 граммов, но, судя по названию, должны летать не хуже электробритвы.