Внимание, газы!

Вечером 5 июля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило: компания Siemens, несмотря на санкции ЕС, поставила в Крым две газовые турбины SGT5-2000E для строящихся под Севастополем и Симферополем электростанций. Мощность каждой турбины — 235 МВт, что должно полностью покрыть потребность двух крупнейших городов полуострова в электроэнергии: Севастополь сегодня потребляет почти 230 МВт в сутки, Симферополь — около 215 МВт.

Как рассказал «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, турбины были доставлены в городской порт из Тамани еще неделю назад, 29 июня.

— Первоначально их планировали использовать в энергетике Краснодарского края. Туда они и закупались. Но впоследствии было принято решение перенаправить турбины в Крым.

Собеседник «Новой» в правительстве Севастополя отметил, что перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens. «Поэтому ни о каком нарушении немецкой компанией правил ЕС речи быть не может», — сказал чиновник.

Официально ни правительство Севастополя, ни правительство Республики Крым информацию о поставке газовых турбин на полуостров не комментируют. Между тем в Киеве на эту информацию уже отреагировали, пообещав санкции. «Компания Siemens, при непринятии соответствующих мер по отзыву мошенническим образом поставленного оборудования, имеет все шансы быть запрещенной на территории Украины и подпадет под санкции США, — заявил депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. — Многомиллиардные штрафы и санкции более чем реальны».

В центральном офисе Siemens причастность к поставке газовых турбин в Крым в обход санкций отрицают. По словам пресс-секретаря компании Михаэля Фридриха, Siemens «выполняет все ограничения по экспорту». Получить официальный комментарий российского представительства компании не удалось. Сотрудник отдела технического обеспечения Siemens, выслушав вопрос, заявил: «Поставкой занималась компания «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) — обратитесь туда». В приемной компании СТГТ корреспонденту «Новой» сообщили, что «едва ли сейчас в компании найдется человек, который захочет это обсуждать».

Отметим, что СТГТ — совместное предприятие немецкого концерна Siemens (65%) и российского ОАО «Силовые машины» (35%). Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Поставка в Крым газовых турбин — далеко не первый случай обхода санкций Европейского союза на полу­острове. Так, в Севастополе и Симферополе продолжают работать гипермаркеты немецкой группы компаний Metro Cash & Carry и французской Auchan. Для обхода запретов ЕС фирмы просто перерегистрировали свои крымские активы на российские ООО «Ритейл Проперти 6» и ООО «Ашан» соответственно.

Некоторые компании, как, например, американская Valve, объявили о введении санкций против крымских пользователей, но на деле их не ввели. Так, принадлежащий американцам сервис распространения компьютерных игр Steam официально для Крыма закрыт, но зайти в него на полуострове может любой желающий.

В июне 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме, заявил, что европейские компании активно обходят санкции ради работы в Крыму. «Инструментов для преодоления санкционного режима масса, но, на мой взгляд, обсуждать их в публичном поле не следует. Скажу только, что сегодня большинство иностранных предпринимателей регистрируют свои предприятия на материковой части Российской Федерации и после этого заходят в Крым под российским брендом», — заявил глава республики.