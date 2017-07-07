Стена скорби — между нами

5 июля в Музее истории ГУЛАГа состоялась презентация результатов опроса, который проводили совместно ВЦИОМ, Фонд Памяти и Музей. Опрос, прошедший в 80 регионах, 500 городах и сотне сел России, был посвящен памяти о сталинских репрессиях и обнажил много интересного про нас.

Проект «Мой ГУЛАГ», представленный после оглашения результатов опроса — одновременно и контрапункт им, и документальное подтверждение.

Памятник жертвам массовых репрессий «Стена скорби» будет открыт в Москве 30 октября.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Эти двери музею передала ФСИН, их собирали по всей стране, например, одну из них привезли из саратовской городской тюрьмы, в которой от болезни и голода умер генетик Николай Вавилов. Однако имен огромного количества людей, умерших за этими дверьми, никто не знает. 6% респондентов, принявших участие в опросе, ничего не знают о судьбе своих репрессированных родственников, и только 9% хорошо знают о судьбе своих репрессированных родственников.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Часто репрессированные оставляли «письма» на том, что было под рукой. Например, на строительных материалах, из которых строили бараки или дома. Кому писали такие послания, трудно понять. Ведь они понимали, что дом разберут нескоро, если вообще разберут.

Порядка 16% считают, что репрессированные сидели «за дело». Но подавляющее большинство (68%) все же считает, что репрессии были несправедливыми. Меньше всего иллюзий у самого старшего поколения, только 9% полагают, что сажали «за дело». А среди молодежи от 18 до 24 лет вдвое больше тех, кто полагает, что репрессии были справедливыми: таких 18%.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Детские игрушки делали престарелые или инвалиды, словом, те, кто не мог равнее с остальными трудиться. Доход от их продажи поступал в казну лагерей. Согласно опросу, уроки истории в школе и вузах занимают только шестую строчку в рейтинге источников информации о репрессиях. Каждый четвертый школьник или студент в России ничего не слышал о сталинских репрессиях.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На фотографии Людмила Садовникова, руководитель студии визуальной антропологии и автор проекта «Мой ГУЛАГ», который с 2013 года создает уникальный видеоархив воспоминаний. Записано уже более сотни сюжетов. Рассказывают бывшие узники лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рожденные в лагерях, отнятые у родителей и нашедшие свои семьи спустя десятилетия. И, что самое удивительное, есть воспоминания людей, работавших в системе НКВД. Но их меньше всего. На вечере показали нарезку из таких сюжетов. Запомнилось, как разнятся воспоминания детей о дне, когда умер Сталин с официальной хроникой. Так, одна из героинь вспоминает, как какой-то мальчик в тот день без устали кричал: «СССР! СССР! СССР!». Когда его спросили, что это означает, он сказал: «Смерть Сталина Спасла Россию».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Когда Музей истории ГАЛАГА находился в центре Москвы, мимо проходила пара, она вышла из ЦУМа, в руках у молодых людей были пакеты с покупками. «А кто такой этот Гулаг?», — спросила девушка своего кавалера. Тот растерялся, но на его счастье рядом оказались сотрудники музея. «А это известный художник 20 века», — пошутили они. «Да, точно! Я был на его выставке в прошлом году». Пару догнали: «Извините. Мы пошутили, пойдемте. Мы расскажем вам про ГУЛАГ». И еще одна история. Во время экскурсий у школьников спросили, что такое 1,5–2 тысячи килокалорий, по их мнению, которые репрессированные получали за сутки работы в шахте или на лесоповале. «Это «Биг Мак!» (на самом деле в нем 509 ккал).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жизнь в лагере настолько меняла людей, что выйдя из него, они не мог узнать себя в зеркале. Иногда они даже здоровались со своим отражением, принимая его за другого человека. Эти маски помогли женщинам на Ямале сохранить здоровье. Их шили, чтобы сохранить лицо во время работы при низких температурах. Согласно опросу, общество раскололось надвое в том, как оценить репрессии, что это было: вынужденная мера или преступление? 49% с одной (репрессии нельзя ничем оправдать) и 43% (репрессии были вынужденной мерой, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе) — с другой стороны. Получается, что единая точка зрения по этому вопросу не сформирована.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Монумент жертвам массовых репрессий «Стена скорби» будет открыт 30 октября в Москве, на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Работа Георгия Франгуляна заняла первое место в конкурсе, в котором участвовали 336 проектов.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Режиссер, член Совета Фонда Памяти Павел Лунгин говорит, что этим монументом «мы должны сказать себе, что мы были жестоки и несправедливы друг к другу, что память о невинноубиенных живет в сердце, и что больше это не повториться». «Очень часто нам гордость заменяет память», — заключает он.

Карта лагерей системы ГУЛАГ. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Почти каждый четвертый сказал, что сажали самых сильных, умных, цвет нации, тех, кто мог пойти против курса. Следом в опросе идут враги народа, предатели и заговорщики (24%). Затруднились ответить 8%.