Новая газета
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Путин и Трамп: первое рукопожатие

Видео с саммита G20 в Гамбурге

Политика

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А вот и долгожданный момент первого рукопожатия Путина и Трампа.

Появилось первое видео с саммита «Большой двадцатки», где российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп впервые находятся так близко друг к другу. На протокольной встрече лидеров G20 Путина и Трампа разделяли только главы делегаций четырех государств: ЮАР, Испании, Турции и Великобритании (считая от Путина к Трампу).

Теги:
дипломатия, g20, путин, трамп, сша
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