Путин и Трамп: первое рукопожатие

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Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS — The Telegraph (@Telegraph) July 7, 2017 А вот и долгожданный момент первого рукопожатия Путина и Трампа.

Появилось первое видео с саммита «Большой двадцатки», где российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп впервые находятся так близко друг к другу. На протокольной встрече лидеров G20 Путина и Трампа разделяли только главы делегаций четырех государств: ЮАР, Испании, Турции и Великобритании (считая от Путина к Трампу).