«Нуреева» закрыли

На 11 июля была назначена премьера балета Ильи Демуцкого «Нуреев», автором либретто, режиссером и сценографом которого выступал Кирилл Серебренников, хореографом-постановщиком — Юрий Посохов. Спектакль, где были задействованы лучшие силы балетной труппы, солисты оперы и артисты МХТ имени Чехова, был обречен стать главным событием театрально сезона.

Во-первых, этот спектакль создавался той же постановочной командой, что и феноменальный «Герой нашего времени». Во-вторых, Большой театр впервые собирался представить на своей Исторической сцене современный мультижанровый спектакль. Но, похоже, фигура Кирилла Серебренникова стала для «Нуреева» приговором.

На данный момент официальный сайт Большого театра бесстрастно сообщает:

«ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ! Вместо объявленной ранее премьеры балета «Нуреев» 11, 12, 13 и 14 июля на Исторической сцене Большого театра будет показан балет «Дон Кихот». БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ».

В полдень субботы артисты, пришедшие в театр на запланированную репетицию, попали на общее собрание, на котором, по свидетельству присутствующих, народу было больше, чем на «Иудов день» (так в театрах между собой называют сбор труппы, традиционно предшествующий началу нового театрального сезона).

Говорил гендиректор Большого Владимир Урин. Официальная причина отмены спектакля, озвученная на собрании, — его неготовность из-за нехватки репетиций. Особенно отстает кордебалет. И дескать, выпускать премьеру в таком виде — только позориться. В итоге всем участникам постановки было обещано, что «не пропадет их скорбный труд» — премьеру «Нуреева» не отменяют, а лишь переносят на сезон 2018/2019.

Да, не секрет, что в ГАБТе скверное планирование — и долгосрочное, и краткосрочное. Постоянно приходится в пожарном порядке искать то одного, то другого солиста для спектаклей текущего репертуара. И с репетиционным расписанием то и дело происходят накладки. Вот и сейчас балетная труппа только вернулась из Японии, так что с полным погружением работала над «Нуреевым» лишь две недели.

Но все солисты в один голос утверждают, что спектакль готов даже в большей степени, чем некоторые, премьеры которых в этом сезоне состоялись без сбоев.

А один солист и вовсе грустно пошутил: «Было бы желание — за три дня репетиций можно и совсем новый спектакль сделать…»

Одним словом, все артисты в шоке. Они убеждены, что их лишили на редкость успешной работы. Обычно саркастично настроенные, они комплиментарно отзываются о партитуре Ильи Демуцкого и восторженно — о работе Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова. Рассказывают, что они очень корректно отразили те моменты биографии великого танцовщика, что требуют повышенной толерантности и что в спектакле масса интереснейших художественных решений.

Юрий Посохов не скрывает, что не верит в реальность отложенной премьеры. Очень расстроенный Кирилл, хоть и понимает, по каким причинам на самом деле дезавуировали премьеру, уходит от разговоров о судьбе спектакля и просит придерживаться «линии партии и правительства».

Кирилл Серебренников в Большом театре. Фото: РИА Новости

Конечно, это не первый случай в 241-летней истории Большого, когда практически готовую премьеру отменяют. В ХХ веке это случалось раза три. В 30-х годах запретили «Болт» Шостаковича, в 1969 году Фурцева «закрыла» «Лебединое озеро» в постановке Григоровича: товарищу министру сильно не понравился трагический финал балета. А в 70-х годах аннулировали по решению худсовета премьеру балета Микаэла Таривердиева «Девушка и смерть». Но даже в тоталитарном Советском Союзе подобное не происходило за три дня до премьеры.

Это грандиозный удар по репутации Большого театра.

На премьеру уже приглашены директора всех ведущих театров и агентур, критики, почетные гости со всего мира.

В понедельник, 10 июля, на специально созываемом брифинге Владимир Урин, публично поддержавший Серебренникова, попытается объясниться. Наверняка, будет убеждать всех в том, что премьера обязательно состоится. И что ничего страшного не произошло.

Мария Бабалова, специально для «Новой»