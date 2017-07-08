«Они схватили лопаты и набросились на нас...»

— Мы заранее согласовали акцию на 8 человек с установкой агитационного куба Навального в центре Гатчины. Когда мы приехали на место, указанное в заявке, на площадке стоял трактор городской службы ЖКХ. Коммунальщики, которые там «работали», сказали: ребят, лучше уходите, нам здесь сегодня убираться надо. Нас сразу смутил тот момент, что на площади не было ни одного сотрудника полиции. Обычно на наших мероприятиях всегда присутствуют стражи порядка.

Вместо полиции — тракор коммунальщиков. Они попросили активистов уйти с места согласованной акции. Фото: штаб Навального в Петербурге

Когда мы стали устанавливать куб, рядом с нами, на пешеходном переходе, остановилась машина типа «Газель» с открытым кузовом. Из нее вышли двое спортивного телосложения, подошли к баннеру, который мы еще не успели закрепить на куб, и захватили его. Мы сделали им замечание, после чего попытались забрать баннер. Тогда они взяли лопаты коммунальщиков и набросились на нас.

Отцу досталось по голове и по ноге, от удара свело мышцу. Не знаю, кем надо быть, чтобы с лопатой напасть на седого человека, которому больше 60 лет.

Еще одному участник акции, Дмитрий Яковлев, от лопаты увернулся, но фингала не миновал.

После драки, молодые люди закинули наш баннер в машину с номерами 178 региона (Санкт-Петербург — Ред.) и скрылись.

Мы вызвали «скорую», моего отца и Дмитрия доставили в больницу. Нас всех осмотрели, выдали справки. Дмитрию сделали МРТ, у него повреждены мягкие ткани лица 3 по-простому, синяки, гематомы, но сотрясения мозга не обнаружили. Говорит, чувствует себя неплохо, только тошнит и болит голова.

Антон в центре. Полиция на месте, но нападавшие ушли. Фото: Антон Грачев

Больше досталось отцу — он не может опираться на больную ногу, по которой ему попали лопатой, скачет на одной. Сделали рентген, но ничего, что бы могло указывать на повреждение твердых тканей, не нашли. А на голове у бати шишка, думаю, ему тоже МРТ сделать. Он сейчас дома, не может пока ходить.

Самое нелепое, что эти хулиганы тоже пришли в больницу, где нас осматривали (в Гатчине одна больница). Нападавшие зашли в приемный покой и пересеклись с моим отцом и Дмитрием. Они спросили батю: «Добились вы, чего хотели?»

Дмитрий опознал одного из нападавших, говорит, что это местный тренер в одном из спортивных клубов: «Арена» или «Фитнес хаус», они довольно типично выглядят.

В больнице работают камеры видеонаблюдения, так что мы сможем их обнаружить.

Я думаю, если бы это были люди с криминальным прошлом, они бы не пошли здесь в ту же больницу, а поехали бы в другой город. Этим упитанным ребятам либо денег предложили, либо уговорили их на каких-то условиях.

Сейчас мы пишем заявление в отделении полиции, попросим проверить все съемки с видеокамер в больнице и больничные карточки, если нападавшие успели обратиться к врачам. Но еще важнее узнать, кто заказал нападение, поскольку по этим ребятам не скажешь, что они сами могли додуматься.

В заявлении мы указали: просим найти нападавших и заказчика нападения.