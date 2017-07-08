На президентских выборах в Монголии одержала победу оппозиция. Для страны, окруженной авторитарными режимами, это нормальная практика — здесь давно удалось построить политическую модель, основанную на сменяемости власти. В этот раз во втором туре с результатом 50,6% (580 тысяч голосов) победил кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Явка составила 60.9%. Ситуацию в стране комментирует известный монгольский политаналитик и телеведущий Дамбадаржаа Жаргалсайхан, директор Института независимых исследований «Дефакто».

Дамбадаржаа Жаргалсайхан директор Института независимых исследований «Дефакто»

— В первом туре президентских выборов ни один кандидат не смог получить больше 50% голосов, поэтому был назначен второй тур. Изначально было три кандидата, которые представляли разные политические партии. По монгольской конституции кандидатов в президенты могут выдвигать только те партии, у которых есть места в парламенте. Таких сейчас только две: Народная партия, которая имеет в парламенте абсолютное большинство в 65 мест, Демократическая партия с 5 местами, кроме них в парламенте есть еще один депутат.

Передача власти намечена на воскресенье. 11 июля — большой национальный праздник в Монголии, и народ хочет, чтобы его открывал новый президент.

Победа оппозиционного кандидата с результатом в 50.6% совершенно не стала сюрпризом. До этого партии все время сменяли друг друга у власти, один или два раза им даже приходилось формировать коалиционное правительство. Если у наших двух больших соседей, России и Китая, все решает президент, то в Монголии это совсем не так. Когда народ недоволен, он выходит на улицу и сопротивляется. Правительства в Монголии сменяются примерно каждые 1,5 года. Поэтому большие проекты и международные договоры с соседями выполняются с запозданием. Я думаю, что по отношению к России в политике нового президента ничего не изменится, просто он будет более последовательно исполнять свои обещания.

На этих выборах мы наблюдали две важные тенденции. Первая — это нежелание народа отдавать всю власть в руки одной политической силы. Хотя президент — это символическая фигура в Монголии, он играет довольно большую роль в назначении судебной власти.

Вторая тенденция состоит в том, что люди устали от двух больших партий: Народной и Демократической. Они давали много популистских обещаний и не выполняли их.

Это завело страну в большие долги, сейчас нам пришлось попросить поддержки у МВФ.

Есть еще один важный нюанс. По нашим законам, можно голосовать «против всех». Таких голосов в этот раз было почти 100 тысяч — для нас это феноменально много. В Монголии первый раз проходит второй тур президентских выборов и в первый раз столько людей отказывается голосовать. Это связано с тем, что народ очень низко оценивает умение этих политических партий управлять страной. Средства массовой информации в Монголии относительно свободны и народ видит то, чего мы раньше не видели, в том числе разные коррупционные дела. Для партий все происходящее — сигнал о том, что им нужно срочно начать большую реструктуризацию и подумать о том, почему они теряют поддержку людей. Если им это не удастся, то через 3 года на парламентских выборах мы просто изберем совершенно новые политические силы.

В целом эти выборы показывают, что молодая монгольская демократия продолжает укрепляться. Народ начинает брать на себя ответственность за то, что происходит в стране. К сожалению, многие вопросы из-за этого решаются слишком долго, но в целом мы идем вперед.