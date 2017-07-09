В ночь на воскресенье в Москве на 52 году жизни умер медиаменеджер и блогер Антон Носик. Причиной смерти стал сердечный приступ. Носика называли одним из отцов-основателей российского интернета. Он участвовал в создании ряда крупнейших новостных изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com и вел один из самых популярных блогов в «Живом журнале».

Илья Варламов , блогер Антон Носик был невероятно крутым, и это огромная утрата для всех, кто с ним общался. А общался он, по-моему, со всеми. Многие люди, кто с ним не очень хорошо знаком, знают Носика как интернет-тролля, который обычно попадал в СМИ со своими провокационными высказываниями. Но был и другой Носик. Мудрый, невероятно эрудированный, знающий ответы на все вопросы. Он очень любил Италию, отлично разбирался в искусстве и мог часами рассказывать про архитектуру, скульптуру, живопись эпохи Возрождения. Он, кажется, знал в Италии каждую церковь и статую. <…> Это был один из умнейших людей, кого я знал.

Антон Меркулов , журналист У каждого, кто знал Антона, есть за что сказать ему спасибо. Я не исключение. Антон Борисович был нам всем добрым другом. За много лет у всех накопилось столько , что хватит не на одну книгу. Носик - добрый друг, безумно талантливый человек и ярчайшая звезда интернета. Антона хватало на всех нас, но не хватило на себя самого.

Алексей навальный , политик Он совершенно решающее оказал влияние на мои взгляды и практики, связанные с интернетом и журналистикой. Уверен, что то же самое могут сказать очень многие. Ему не очень нравилось, когда его представляли «один из создателей Рунета», но ведь так оно и есть. А ещё он постоянно в соцсетях вешал фоточки из Венеции. А я ему всё время говорил: бесишь этим меня — человека без загранпаспорта. Он смеялся: ничего, рано или поздно получишь загранпаспорт, устрою вам с Юлей экскурсию по Венеции, а потом ещё и по Иерусалиму. Этой ночью он умер и Венецию уже не покажет. Всего 51 год — совсем молодой. Сегодня много кто искренне напишет «для нас это большая утрата». Вот и для нашей семьи тоже. Для меня лично это прям та самая «невосполнимая потеря», как это часто пишут в некрологах. Реально некем его заменить. Нет такого другого человека: умнейшего, ироничного, весёлого и готового дать лучший совет.

Дмитрий Медведев , премьер-министр РФ Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память.

Рустем Адагамов , блогер Дыра в сердце. Что же ты наделал, Борисыч

Константин Рыков , издатель Даже не знаю, что сказать.. слова не подбираются. Мы с Антоном Носиком были знакомы 20 лет. Дружили и воевали. Буквально пару недель назад договорились сделать совместный телевизионный проект. Должны были встретиться на днях, но уже не встретимся. Хорошо, что расстались всё-таки друзьями. Этой весной Антон гостил у меня на даче во Франции. Приезжал в гости вместе со своим младшим братом. Сидели на веранде до 2 часов утра. Пили шампанское и обсуждали всякие интернет делишки, шутили и много смеялись. Буду скучать по Антону Борисовичу.

ксения Чудинова , журналист Человек выдающегося ума, выдающихся личных качеств, фантастической скорости и энергии - посмотрите, все пишут, что только что, вчера, на этой неделе, две недели назад разговаривали и встречались с ним. Острый, неудобный, желчный и очень нежный, правдолюб <…>, ошибающийся и признающийся. Самый честный из всех жуликов, глядящий поверх очков, с тросточкой и без, обнимающий и доверяющий. Каждый из нас может его затегать, написать ему на стене - каждому он был открыт и всем живо интересовался...

Катя бермант , директор фонда «Детские сердца» Я искала деньги на свою первую девочку. На девочку с которой началась моя работа в фонде "Детские Сердца". Мой друг, уже давно уехавший в Америку дал мне телефон Антона и сказал: "Вот этот парень всем помогает". Мы созвонились и в этот же вечер встретились у Современника. Он вынул из кармана жмень долларов и протянул мне. Я так же комком сунула их в карман своей куртки. Потом мы много встречались уже как коллеги. У меня с Антоном есть общий ребенок - девочка Катя Кацапова. Сейчас ей 18 лет.

Вера полозкова , поэтесса Никто так убежденно, так вовремя, так веско не говорил мне, что верит в меня и гордится мной. Никто не мог за одну минуту заставить рассмеяться над каким-нибудь, как казалось, приключившимся ужасом. Никто так не обожал изучать, исследовать, искать, делать открытия, весь этот миллион фактов, цитат, аналогий, который в поразительно стройную систему выстраивался в голове, были лишь побочным эффектом любознательности, не целью.