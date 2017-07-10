Часть мундира

Прежнего хоккейного «Динамо» больше нет, есть «Динамо» новое. Кто-то называет происшедшее возвращением к нормальности, кто-то рейдерским захватом, на самом же деле это, скорее всего, — ​результат внутривидовой борьбы. Жертвами, как и полагается, стали хоккеисты, которым благодаря экстренному решению Континентальной хоккейной лиги присвоили статус неограниченно свободных агентов. Теперь кто как может, так и пристраивается.

На вопрос, кому были выгодны «преобразования» в культовом клубе, отвечу так: прежде всего двум известным монстрам, которым «Динамо» мешало даже в своем нынешнем, не самом лучшем своем состоянии. Теперь в Западной конференции у СКА и ЦСКА на одного конкурента стало меньше.

Они и приняли самое живое участие в процессе раздербанивания. Но и другим перепало.

Про последние обстоятельства, которые привели к краху прежнего объединенного «Динамо», подробно рассказал в номере «Новой» за 7 июня Андрей Успенский, поэтому повторяться нет смысла. Думаю, что нынешние проблемы были заложены еще тогда, когда состоялось судьбоносное решение о слиянии клуба с ХК МВД. «Динамо» вышло из финансового тупика, свежая кровь, влитая командой Олега Знарка, помогла вывести бренд на новый уровень достаточно быстро, но…

Не все были довольны слиянием, считая его поглощением. Успехи успехами, но многие как считали новых динамовцев чужаками, так и продолжали считать — ​это с одной стороны. С другой — ​определенное благополучие и вера в перспективы клуба связывались с тренерско-административной связкой Олег Знарок — ​Андрей Сафронов. Два Кубка Гагарина, победа руководимой динамовским штабом сборной России на чемпионате мира‑2014 в Минске — ​лучшего не надо было и желать.

Правда, в Минске Знарок уже не был главным тренером «Динамо», и это не сразу, но все же стало началом конца «объединенного» проекта. Потом и между бывшими соратниками пробежала черная кошка, что только усугубило негативное развитие ситуации. Сафронов — ​персонаж малосимпатичный, но дело в данном случае не в этом. Он пытался «перезагрузиться», однако прежней защищенности у него уже не было.

Соответственно активизировались и «заклятые друзья» из динамовского Центрального совета — ​который, кстати, являлся учредителем объединенного клуба, но не имел, по словам главы ЦС Владимира Стржалковского, возможности контролировать процесс в силу юридического статуса клуба. То, что Сафронов мог и должен был где-то проколоться, стало чисто делом времени. Каким образом у клуба стараниями его генерального директора и «друзей» образовалась гигантская задолженность, пусть разбираются родственные структуры, но это стало причиной и бунта на корабле в связи с задержками зарплаты, и последующего банкротства.

Тут с готовыми документами на авансцену и вышел ЦС Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». КХЛ долго делала вид, что ничего особенного не происходит, пока руководство не осознало, что в подвисшем состоянии оказываются как легендарный бренд, так и живые люди.

Пришлось срочно разруливать ситуацию. Сафронова убрали с доски, новое юридическое лицо вступило в КХЛ без долгов предшественника, людям предложили решать свою судьбу самим. Скрытые механизмы истории, ее вдохновители и участники, как это у нас и бывает, остались за кадром. Сейчас в хоккейное сообщество старательно внедряется мысль, что КХЛ повела себя в высшей степени гуманно, подав руку помощи одному из самых славных имен отечественного хоккея.

То, что эта диковатая история нанесет урон как престижу «Динамо», так и самой КХЛ, во внимание не принималось. Понятно, что вмешиваться в «ментовские войны» — ​себе дороже, но, может, нынешнее «пропитерское» хоккейное начальство заранее, еще по ходу дела увидело в развитии событий свою выгоду. Тут ясного ответа не имеется.

Про бренд, полагаю, все думали в последнюю очередь, а в первую — ​о себе и о своем кармане.

Новейшая история «Динамо» знала разные периоды, в том числе и не очень славные. Клуб избежал печальной участи «Крыльев Советов», его миновала судьба «разделенного» ЦСКА, ему не пришлось падать и подниматься, как многострадальному (и не менее славному) «Спартаку». Но это не означает, что у самого титулованного столичного клуба новейшего времени не было тяжелейших кризисов, финансовых и игровых.

Состав, который представлял «Динамо» в прошлом сезоне, не мог конкурировать с монстрами, но казался очень перспективным. И свое, динамовское, как бы ни относиться к пертурбациям семилетней давности, он сохранял и усилиями ветеранов, и энергией молодежи. Правда, «Динамо» потеряло немало поклонников еще и из-за переезда на новую арену, но в команде до поры до времени чувствовался потенциал. Если бы бело-голубые сохранили костяк и нашли бы нужного тренера…

На конец прошлой недели «руку помощи» лидерам бывшего «Динамо» подали многие. Одного из сильнейших защитников КХЛ Мэтта Робинсона «приютил» ЦСКА. Острого и техничного форварда Максима Карпова, давно стучащегося в двери национальной сборной, пригласили, естественно, в питерский СКА. Титулованного Дениса Кокарева и перспективного Артема Федорова забрал уфимский «Салават Юлаев». В «Сибирь» и «Авангард» соответственно подались Алексей Сопин и Ансель Галимов. Продолжение должно было последовать незамедлительно — ​межсезонье в разгаре, времени, чтобы определиться, все меньше.

Конечно, многие остались — ​вернее, перешли в «Динамо» новое. В нем окажется несколько известных ветеранов и подающих надежды молодых ребят, но прежним «Динамо» будет не скоро. ЦС, как многие думают, умело спровоцировал финансовый кризис в клубе, которым и воспользовался ради обретения полноты власти. О мере ответственности там, очевидно, думали в последнюю очередь.

Для кого-то происшедшее — ​всего лишь смена одного юридического лица на другое, для кого-то итогом внутривидовой борьбы стала потеря интереса к любимому клубу.

Хотя имя — ​сохранилось.