Другая политика

О кадровом голоде сегодня говорят во многих сферах. Но настоящий кадровый голод испытывает прежде всего российская политика. Если не Путин, то кто? Если не Тулеев, то кто? Если не Вася Пупкин глава муниципалитета N-ска, то кто?

Карл Маркс был просто экономистом, а Софья Петровна — ведущий экономист. Этот старый советский анекдот очень подходит к объяснению того, что у нас происходит на уровне муниципального управления. В стране сотни тысяч выпускников соответствующих факультетов и тотальный дефицит местных политиков. А ведь от качества и количества местных политиков во многом зависит качество жизни и уровень демократизации общества.

Выборы около полутора тысяч муниципальных депутатов в Москве, которые пройдут в сентябре, нельзя рассматривать как «низшую ступень политической борьбы». «Местные выборы — это, конечно, важно. Да-да, но давайте поговорим о «серьезном», о выборах президента. Ну или в крайнем случае, мэра», — такие рассуждения можно слышать постоянно.

Значение местных выборов в Москве некоторые видят только в этом — в каждом районе надо иметь одного «своего» мундепа, чтобы он помог будущему кандидату в мэры Москвы пройти муниципальный фильтр. А кем будет этот мундеп, сколько их будет, и какая политическая практика будет укореняться в результате предвыборной гонки и выборов — не столь важно.

Такое «вертикальное» отношение к управлению страной, такая наивная, инфантильная модель политического устройства свидетельствует о том, что многие российские оппозиционеры разделяют устаревшее авторитарное представление о государстве.

Совсем недолгий период конца 80-х — начала 90-х, когда массово стали появляться как будто из ниоткуда местные политики, которые готовы были брать на себя управление селами, районами и городами, оборвался 1993-м годом. Тогда началось восстановление вертикали исполнительной власти. Десятки тысяч людей, у которых есть склонность и интерес именно к политической карьере, либо от нее отказались, либо пошли иным путем: не через лидерство на местном уровне, доверие общества и выборы, а через бюрократические ухищрения, назначения и лояльность начальству.

А ведь именно лидерство и завоевание доверия: сначала своих соседей по дому, потом по району и городу — это нормальный путь демократического политика. В российском интернете можно найти любопытное руководство для начинающих политиков в Америке (см. WikiHow: Как стать политиком). Важнейшим пунктом в нем является активное участие в жизни местного сообщества. «Если никто не будет знать вас через местного Джо, людям будет сложно вам доверять во многих вещах. Так что будьте активны в местных масштабах! Будьте тем, кого все знают. Тем, кто участвует во всем. Вы должны заработать себе репутацию!».

Простые бесхитростные советы, которые понятны каждому американскому школьнику, в России вызывают споры. Сегодня некоторые политики с серьезным видом обсуждают идею, что на местные выборы должны идти люди с улицы под руководством продвинутого политтехнолога, а не местные активисты — те самые, кто уже заработал доверие и репутацию у активной части местного сообщества.

Отношение к политике, к выборам как к голой технологии и деньгам, с помощью которых можно «выбрать» депутатом любого случайного человека, превратило политику в сознании большинства россиян в грязное дело, а всех политиков и политтехнологов изначально наделило качествами проходимцев и мошенников.

Пока мы не изменим это общественное мнение, пока мы не привнесем в наше общество новую политическую культуру, ни о какой демократии в России можно и не мечтать. Даже если люди с новым отношением к политике не попадут сегодня в органы местного самоуправления, это не изменит их отношения к себе и своим избирателям. Потому что они уже доказали: они пришли сюда не случайно. И если по всей стране мы получим критическую массу таких политиков, то шанс запустить настоящую, а не имитационную демократизацию в нашей стране очень возрастет. Ведь ее устойчивость будут обеспечивать десятки тысяч политических лидеров. Согласитесь, это гораздо надежнее, чем один.

Юлия Галямина,

политик, соорганизатор Школы местного самоуправления