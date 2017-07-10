Внутренний Гамбург

Гамбургская встреча Путина и Трампа прошла на стыке двух президентских кампаний: закончившейся в прошлом году в США и стартующей сейчас в России. Первая была долгой и сенсационной, вторая обещает быть короткой и не представляющей интереса для букмекеров. Парадоксально, но, кажется, впервые за последние десятилетия российско-американских отношений для Трампа нынешняя встреча оказалась гораздо более важной с точки зрения внутренней политики его страны, чем для Путина. Трамп как национальный лидер станет для либеральной части Америки нормой, с которой можно смириться, только после того, как с него будут сняты подозрения в сговоре с русскими. Итоги американской кампании были подведены гамбургской встречей.

Трамп ехал в Гамбург доказывать американскому обществу, что он не «человек Путина», российская же сторона была заинтересована в том, чтобы продемонстрировать глубокий интерес сторон друг к другу, взаимопонимание и возможности для диалога. Накануне пресс-служба Кремля даже распространила заявление о том, что на саммите в Гамбурге между лидерами двух стран запланирована «полноценная сидячая встреча»: мол, не надо думать, что просто перекинутся парой фраз во время фуршета. Очевидно, что российский истеблишмент по-прежнему надеется использовать «карту Трампа» в противовес всем критикам внешнеполитического курса Кремля внутри США.

Трампу, в свою очередь, кажется, приходится говорить всем то, что они желают услышать. Его речь в Варшаве, произнесенная накануне саммита G20, была наполнена воинственной квазихристианской риторикой — Запад ведет борьбу за свободу, Польша на острие удара, а американские солдаты на территории страны ее надежный щит. Во время встречи с Путиным Трамп был подчеркнуто дружелюбным, заявил, что знакомство с российским президентом является для него честью и, кажется, первым протянул руку для рукопожатия. Американская пресса немедленно растиражировала соответствующую фотографию — Путин смотрит на протянутую руку Трампа, поставив ее рядом с практически идентичным кадром из политического сериала «Карточный домик», на котором коррумпированный президент Фрэнк Андервуд встречается с российским президентом Петровым.

В отношении стартующей российской предвыборной кампании встреча в Гамбурге показала, что использовать внешнеполитический фактор для мобилизации электората, скорее всего, не получится. Несмотря на колебание официальной российской риторики в последние месяцы, формат разговора с Трампом показал, что ставка в отношениях с США будет сделана на поиски точек соприкосновения, а не на конфронтацию. Многое в этом вопросе зависит от инструкций, которые получит новый американский посол в Москве Джон Хантсман, полномочия которого начнутся осенью. Но риторика, отсылающая к «новой холодной войне», в любом случае вряд ли окажется в центре нынешней кремлевской предвыборной кампании.

Это означает, что резервы для мобилизации Кремль будет искать в повестке внутри страны. Непопулярные экономические реформы вряд ли могут претендовать на эту роль. Зато в последние недели все более очевидными становятся другие ставки. С одной стороны, точечное решение социальных проблем действующим президентом через головы антинародных чиновников. С другой — системное заигрывание с молодежью, попытка представить этой возрастной когорте «нового Путина».