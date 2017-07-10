Мина под «Минском»

Днем в пятницу, 7 июля в центре Луганска с интервалом в час прогремели два мощных взрыва. По данным, которые приводят как власти самопровозглашенной республики, так и украинские силовики, один человек погиб и более пяти получили ранения. На этом совпадения в оценках заканчиваются. По версии силовых структур «ЛНР», квалифицировавших произошедшее как теракт, взрывы организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (официальная структура, созданная в рамках Минских соглашений для контроля по их соблюдению), в свою очередь, заявили, что теракты были осуществлены «боевиками» и направлены против мирного населения, да еще и накануне важных внешнеполитических событий (очевидно, речь идет о двух саммитах с участием президента США Дональда Трампа — в Варшаве и в Минске). Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали факты взрывов, но пока воздержались от дополнительных оценок.

Известно, что погибшей оказалась военнослужащая — капитан «Народной милиции ЛНР». По нашим данным, в результате первого взрыва погибла также продавщица магазина, рядом с которым было заложено взрывное устройство, официальные источники об этом молчат.

Представители МГБ на брифинге заявили, что оба взрывных устройства представляли собой фугас с механическим взрывателем и заметно отличались по мощности — в первом случае полтора-два килограмма в тротиловом эквиваленте, во втором — 5—7 килограммов. Это согласуется с показаниями очевидцев, утверждающих, что второй «хлопок» был сильнее первого. Его было хорошо слышно даже на окраинах города.

По данным источников «Новой газеты», во втором случае могла сработать мина МОН-50. Это армейская противопехотная мина, которая может приводиться в действие дистанционно. Она начинена убойными элементами с дальностью поражения до 50 метров. Мина была заложена в легковой автомобиль ВАЗ-2109 и сработала в тот момент, когда мимо проезжал «Урал» с военными. Тяжелый грузовик принял взрывную волну и поражающие элементы на себя, поэтому пострадавших среди гражданских не было. О раненых среди военных также не сообщается, но они, по данным «Новой», есть.

Мина МОН-50 активно применялась во всех вооруженных конфликтах на территории бывшего СССР, в том числе и обеими сторонами противостояния на Донбассе. Причем этот боеприпас мог использоваться и при уничтожении ряда полевых командиров самопровозглашенных республик.

Однако наши источники отвергают версию о том, что взрывы в Луганске могли быть результатом внутренних разборок. Процесс «зачистки» был завершен давно, причем в «ЛНР» раньше, чем в «ДНР». В то же время диверсионно-разведывательные группы ВСУ действуют на луганском направлении активно. В частности, как подробно рассказывала «Новая газета» в № 69, 24 июня в результате боестолкновения в районе населенного пункта Знаменка (Луганская область) был уничтожен опорно-наблюдательный пункт, двое военнослужащих убиты, еще четверо, включая гражданина России Виктора Агеева, взяты в плен.

Однако все подобные инциденты происходили в районе линии разграничения, в самом Луганске ничего подобного не было как минимум со времен заключения Минских соглашений. В то же время и представители украинской стороны, и наши источники в Луганске предполагают, что взрывы могут продолжиться. По некоторым данным, 7 июля было обезврежено третье взрывное устройство, однако официального подтверждения этой информации у нас нет.

В любом случае, взрывы в Луганске дополнительно осложняют работу по реализации Минских договоренностей, которая и без того зашла в тупик.