Слава Тарощина: Телевизионная путиниана набирает обороты

Всю неделю телевизор захлебывался анонсами интервью Андрея Малахова с Оливером Стоуном. Зрителям обещали окончательное раскрытие тайн, не вошедших в четырехсерийного «Путина». Телеведущий лично отправился в Париж, где проходила европейская премьера фильма.

Тайн оказалось меньше, чем предполагалось. Разве что за тайну следует принять откровения самого Малахова, намекнувшего Стоуну на общность судеб с Владимиром Владимировичем. Президент и телеведущий стартовали почти одновременно; с тех пор оба (ежедневно) семнадцатый год на экране. Разговора не получилось. Утомленный Оливер неохотно цитировал себя, что нисколько не смутило Малахова. Редкие реплики он щедро разбавил кусками из фильма «Путин», и вот уже сенсация готова.

Фрагмент фильма «Путин» Оливера Стоуна. Кадр Первого канала

Казалось, ничто не предвещало вертикальный взлет малаховской карьеры. Амплуа у него и без того завидное. Курящие коты, изнасилованные девушки и отдельно взятый голый Андрей Панин приносят отменный рейтинг. А. М. обладает дивным даром придавать абсурду статус реальности. Залог успеха его шоу — совпадение формата с личностью ведущего. В Малахове соседствует доброта с цинизмом, мягкость с жесткостью, тяга к справедливости с бесконечной этической глухотой, патологическая работоспособность с вальяжностью светского льва. Но чего в нем точно нет, так это политической жилки. Почему же на передовую бросили именно его? Ведь Стоун мало похож на курящего кота и еще меньше — на изнасилованную девушку. В недрах Первого канала обретается масса прожженных политобозревателей. Вон Верницкого в Гамбург заслали, и как славно он там поработал. Я уж не говорю о таких мастерах жанра, как Фадеев или Леонтьев. Так отчего же все-таки на ответственное задание отправили Малахова, асса развлекательного ТВ?

Полагаю, такова особенность исторического момента. Когда информация подменяется версиями информации, а выборы и выбор предрешены, главным двигателем процесса становятся человеческие чувства.

Екатерина Андреева в студии Пусть говорят»

Малахов — лучший в отечестве продавец эмоций. Вот и на сей раз для обсуждения своего «эксклюзива» он собрал в студию публику особо чувствительную. Каждый эксперт пытался показать, что ему намерения первого лица известней, чем другим. Из потока общих слов зритель улавливает главное. К Анатолию Кучерене Стоун приезжает домой. У Маргариты Симоньян работает сын американского режиссера. Екатерина Андреева, редкий гость ток-шоу, доподлинно знает, что дочери Владимира Владимировича спокойно ходили на вечеринки-дискотеки и никогда «не пребывали под грузом папиного веса».

Андрей Караулов в студии Андрея Малахова. Кадр

Тут уж и Караулов, автор безответных писем к президенту о своей тяжкой доле, решил взять реванш. Он принялся разворачивать масштабное полотно о покушениях на Путина, детали которых знает только он, Караулов. Страсти нагнетал недолго — ведущий вырубил оратора на полуслове.

А тем временем у Малахова нарисовались безымянные конкуренты с НТВ, запустившие в эфир новые русские сенсации под названием «Das ist Путин». Пять лет назад немецкий журналист Хуберт Зайпель выпустил фильм «Я — Путин. Портрет». И вот теперь коллеги, вдохновленные успехом Стоуна-Малахова, взяли интервью у автора. Сенсаций здесь, как и у выше упомянутых отличников политического производства, ноль, но важна тенденция. Телевизионная путиниана набирает обороты.

Фрагмент фильма «Путин» Оливера Стоуна. Кадр Первого канала

Между Стоуном и Зайпелем прошло всего пять лет, а кажется, целая вечность. Один создал парадный портрет, другой — далеко не парадный. У Зайпеля в достаточно ироничном свете показана «Единая Россия» со своими помпезными съездами. Здесь мерцает своеобразная российская демократия. Здесь даже имеется намек на безнадежность усилий президента, привыкшего все самолично контролировать. И тем не менее фильм вышел. Смею предположить, что Владимир Владимирович решил проигнорировать частности во имя главной идеи, которая для него важна. Путин кисти Зайпеля — жесткий, несгибаемый политик, радеющий за Россию и только за нее. Он плоть от плоти народа, из которого вышел: «Я должен быть таким, каким меня хочет видеть народ». Правда, теперь тот же автор в интервью почти не отличим по набору смысловых калек от Стоуна.

Единственная живая сцена блокбастера «Путин» выглядит примерно так. В кабинете президента проходит телемост с представителями Минобороны и МЧС. Стоя на фоне грозной военной техники, представители докладывают Верховному главнокомандующему: «Будут продолжены мероприятия по развитию успеха». Стоун явно не понимает, что происходит. Переводчик тоже в замешательстве — попробуй перевести данный эксклюзив на человеческий язык.

Все сущее тонет в умильном слюнотечении. У меня даже мысль закралась: может, так специально задумано?

На фоне холопской суетливой угодливости образ президента начинает возвышаться Монбланом посреди окружающей его среды.

Малахов только начинает свой крутой маршрут в бездны предвыборной политики, остальные подтянутся. Караулов уже подтянулся. Набрал полную грудь воздуха и предрек: «Скоро будет прямая линия Путина с Америкой». Мероприятия по развитию успеха продолжаются.