Вечная борзота. От редакции

Петр Саруханов / «Новая газета»

Пожав руку Трампу, президент России решительно развернулся к внутренней повестке. Похоже, что ее основные тезисы сейчас формулирует не Старая площадь, а народ, точнее, те его счастливые представители, кому удалось достучаться со своей бедой на «Прямую линию». Список бед обширен, но самая типовая среди них проста — нет денег. Или, если формулировать чуть конкретнее, государство ничего не делает для того, чтобы у нас были деньги, хотя это его, государства, работа.

С последним тезисом президент явно согласен, что он и продемонстрировал во время встречи со свердловским губернатором Куйвашевым. Владимир Путин показал одно из обращений, поступивших во время «прямой линии» от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Рабочие пожаловались на директора, который заявил им, что пока президент к нему лично не обратится, зарплату никто не получит.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — сказал президент.

Разобрались, надо сказать, стремительно. Вот упоительная цитата официального представителя Свердловской прокуратуры Канатовой: «С 7.00 в Нижнем Тагиле работают сотрудники аппарата Генпрокуратуры по УрфО и прокуратуры Свердловской области. Проведено совещание, на которое был приглашен представитель собственника. В Сбербанке на специальный счет он внес 2 миллиона рублей. Ожидается, что к вечеру приедет представитель второго собственника, который привезет еще 6,5 миллиона рублей».

Вопрос с деньгами решили и «оборзевших» собственников нагнули. Но настоящую проблему для нижнетагильцев все это не решит.

Проблема в том, что завод, задолжавший денег, — банкрот. То есть его сотрудники — безработные. И когда у них кончатся «путинские» деньги, настоящая бедность только начнется.

Да и тем, у кого есть стабильная работа и даже регулярная зарплата (например, бюджетникам), все труднее сводить концы с концами. Оценки числа бедных (а по факту нищих) людей в нашей стране разнятся, но все они существенно превышают цифру в 20 миллионов — и она в последние годы растет.

Это главный системный вызов для президента, ведь в течение первых двух сроков его руководства страной количество бедных сокращалось, а благосостояние россиян росло невиданными темпами — это не метафора, а статистический факт.

Теперь статистика работает против Путина, и вариантов переломить тренд, по крайней мере, на горизонте кампании-2018, честно говоря, нет. Поэтому, видимо, удобнее говорить не о преодолении бедности, а о борьбе с «борзотой».

«Борзота» отлично подходит на вакантное место внутреннего врага,

потому что происками «либералов» драматический разрыв между размером получки и ценниками в магазинах объяснить все-таки сложновато.

Кампания против «борзоты» очень удачно ассимилирует и антикоррупционную повестку. Ведь в победоносных сюжетах о миллиардах губернатора Хорошавина или полковника Захарченко есть один существенный изъян. Ясно, что если они и украли эти деньги, то явно не у простого народа. Сколько можно украсть у народа? Ну, по тысяче рублей с человека (остальное ушло на еду и коммуналку). То есть, чтобы украсть миллиард, нужно обойти миллион человек. Так не бывает.

Коррупционеры из элитных эшелонов воруют у «борзоты» рангом пониже типа «собственника завода» или «мэра Н-ска». Логика расширительной антикоррупционной кампании состоит не в том, чтобы посадить еще 20 губернаторов, а в том, чтобы нагнуть (и если надо — посадить) 200 мелких «борзых». Чтобы моральное удовлетворение от борьбы с коррупцией пришло в каждый дом.

Все это, конечно, здорово подрывает основной пункт договора с «элитой»: «делай что угодно в обмен на лояльность». Видимо, таков исторический выбор в моменте: либо чиновники, либо народ.