«Сегодня была бы премьера...» Труппа сорванного спектакля «Нуреев»

Фото: фэйсбук Кирилла Серебренникова

«Сегодня была бы премьера. Но Рудик не может жить без свободы. И он опять упорхнул.

Юра, Илья, артисты, танцовщики, хор, все друзья и братья по театру, все все все, кто этот спектакль делал, включая продюсеров и генерального директора Урина В. Г. — спасибо вам всем.

Одним — за потрясающую работу на сцене, которая все равно есть. Другим — за возможность это сделать. Как эти буквы хранятся в "облаке", так и не вышедшие спектакли отправляются прямо в специальное хранилище, но точно не исчезают».

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