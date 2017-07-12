«Обрекают на казнь целые народы»

В понедельник, в № 73 «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых, по нашим сведениям, расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Точное количество жертв может быть больше. По нашим данным, речь может идти о 56 жителях республики, попавших под внесудебную расправу. В ночь с 25 на 26 января 2017 года все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение о казни принималось спонтанно.

Правозащитный центр «Мемориал» подтверждает данные о массовых задержаниях людей в Чечне зимой этого года, а также личности как минимум шести человек из списка убитых. Четверо из них не вернулись домой, на них завели уголовные дела. Еще один человек, предположительно, умер от сердечного приступа. Судьба еще трех людей остается неизвестной. Правозащитники ссылаются на слова родственников пропавших, которые, в свою очередь, получили информацию из неофициальных источников. Член правления «Мемориала» Олег Орлов рассказал, что данные остальных людей правозащитники пока не успели проверить.

Редакция «Новой газеты» обратилась к главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову в связи с публикацией о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. «Новая газета» настаивает, что по фактам, изложенным в публикации Елены Милашиной, необходимо провести проверку, возбудить уголовное дело и расследовать его силами центрального аппарата Следственного комитета России. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что уже направила запрос в Следственный комитет, а также представила информацию о внесудебной казни в Чечне президенту России Владимиру Путину. По словам Москальковой, сейчас идет проверка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению опубликованную «Новой газетой» информацию, при этом назвав ее анонимной.

В свою очередь, в Чечне назвали публикацию «Новой газеты» дезинформацией. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров посчитал материал «всплеском нездоровой фантазии». Союз журналистов Чеченской Республики потребовал предоставить конкретные доказательства фактов, приведенных в публикации «Новой газеты». При этом в союзе журналистов назвали публикацию «политическим заказом от западных спонсоров».

«Журналистское сообщество Чеченской Республики выдвигает встречное профессиональное требование к «коллегам» из «Новой газеты» — ​предоставьте конкретные и подтвержденные факты, доказательства, свидетельства и только потом уже обвиняйте кого-либо согласно достоверной доказательной базе, не ссылаясь на «звон, не зная, где он», — ​сказано в обращении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в telegram-канале пост на тему ценности человеческой жизни в Чечне и целостности России, распада которой ждут ее «враги».

«Слишком дорогую цену мы заплатили за мир в нашей республике. Путь завоевания мира мы прошли, теперь мы идем по пути созидания, — ​начинает Кадыров. — ​Но разные силы пытаются через определенные рычаги поколебать этот мир, и каждому из команды Ахмат-Хаджи Кадырова приходится быть атлантом, чтобы на своих плечах удержать то, что хотят разрушить враги. Именно такие люди, поддерживая террористов, которые убивают мирное население, захватывают здания, нападают на представителей силовых структур, «обрекают на казнь целые народы».

При этом Кадыров прямо никак не упоминает публикацию «Новой газеты».