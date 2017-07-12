Море денег

Петр Саруханов / «Новая»

При наших зарплатах и пенсиях обычному человеку нет нужды отличать миллиард от миллиона. Знает он, что разница между ними, как между Китаем и Восточным Тимором, — ну и ладно.

Миллион рублей, хоть миллионы людей его никогда не видели, еще как-то в сознании укладывается. Миллион рублей — это нынче взятка районного уровня. К примеру, миллион за отказ от возбуждения уголовного дела получил от водителя, совершившего смертельное ДТП, полицейский следователь в Новопокровском районе Краснодарского края. Такой же миллион с шестью нулями взял за выделение гражданину земельного участка скромный чиновник в Магарамкентском районе Дагестана. Привычные скучные сюжеты. Если описать подробнее, читатель заснет и не узнает, сколько лет дали взяточнику.

А вот миллиард пониманию недоступен. Уже месяц обсуждаются сообщения о том, что на ремонт водоплавающего авианосца «Адмирал Кузнецов» выделят до 50 миллиардов рублей. Ну и кто чего понял? Начинаешь прикидывать расходы. Покрасить кораблик надо? Надо. Просмолить, чтобы не протекал, потертые якорные веревки поменять и черпак новый приобрести… Сплошные траты! Конечно, стране авианесущий крейсер нужен позарез — не надувную же лодку в Сирию отправлять. Но 50 миллиардов… Это звучит! Это прямо крейсерова соната.

Или 50 миллиардов — не так уж и много? Надо бы с чем-то сравнить этот денежный перевод. И вот пример: оказывается, есть такой федеральный партийный проект «Городская среда». О нем еще зимой на съезде «Единой России» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. И сколько же денег получат наши города на создание, как было сказано, «нового уровня комфорта» во дворах, парках, скверах и на набережных? По инициативе единороссов на это грандиозное дело нынче в бюджет заложено 20 миллиардов. То есть на одно плавательное средство — 50 миллиардов, а на все города страны — 20. Или у нас военные корабли слишком большие, или мирные города слишком маленькие…

Нет, бессмысленно сравнивать детскую горку с капитанским мостиком. Так мы с миллиардами не разберемся. Нужны другие примеры. Возьмем информацию, которая не так давно подавалась как приятная новость для некрупного бизнеса: в этом году правительство выделит на поддержку малого, среднего и молодежного предпринимательства 7,5 миллиарда рублей крупными купюрами. Да, 7,5 миллиарда на всю предприимчивую страну. Опять что-то не то. Малый бизнес рядом с авианосцем смотрится разбитым корытом, и их сравнение лишь сбивает с толку.

Наверное, правильнее сравнивать расходы на то, что плавает. Что мы видим? Правительство позаботилось и о гражданском флоте. В этом году оно внесло изменения в федеральную программу «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» и намеревается выделить в ближайшие три года на поддержку гражданского судостроения 10,7 миллиарда рублей. Это всего лишь пятая часть от предполагаемых затрат на ремонт авианосца, но мы с вами уже начинаем разбираться в миллиардах и понимаем, что все же кто-то обновит транспортные или рыбопромысловые посудины, кто-то получит компенсацию за лизинг, а кто-то — от спасательного жилета рукава.