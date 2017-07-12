Имперский пшик

В пятницу окружной суд города Гетеборга огласил приговор троим шведским нацистам: 23-летнему Виктору Мелину — восемь с половиной лет, 51-летнему Джимми Джонассону — пять лет, и 20-летнему Антону Тулину — полтора года лишения свободы*.

Антон Тулин (слева) и Виктор Мелин

*Виктор Мелин и Антон Тулин — этнические шведы, их фамилии произносятся с ударением на последний слог.

Их обвиняли в серии взрывов во втором по величине городе Швеции. В конце 2016-го — начале 2017 года в домашних условиях они собрали взрывные устройства, заложили их в общественных местах Гетеборга и взорвали. По чистой случайности жертв не было.

Шведское общество восприняло взрывы как теракты, именно так об этих событиях писали газеты, говорили по телевидению, рассказывали эксперты.

Однако следствие не усмотрело в деле признаков терроризма, квалифицировав события как «домашний экстремизм». В итоговой редакции обвинения нацистам вменили «покушение на убийство» и «угрозу общественной безопасности».

Особую скандальность делу придает российский след. Шведские спецслужбы утверждали: нацисты прошли военную подготовку в тренировочном лагере ультраправого Русского имперского движения под Санкт-Петербургом. «Именно там их научили собирать бомбы, затем отправили домой».

После подобных заявлений основным лейтмотивом сюжетов в международной прессе по этому делу стало утверждение, что «в Петербурге готовят террористов, чтобы взрывать Европу».

Фото: EPA

Наличие русского следа в судьбах ультраправых шведов вызвало особый интерес во всем мире. Версия органично ложится в теорию о могуществе русских и тайной политике Путина по дестабилизации Европы и Америки руками правых радикалов. Вмешательство в американские выборы на стороне Дональда Трампа, финансирование штаба Мари Ле Пен во Франции, тесные контакты с ультраправыми организациями Бельгии, Германии… Припомнили и Международный русский консервативный форум европейских правых партий, прошедший в 2015 году в Санкт-Петербурге, городе, пережившем фашистскую блокаду во время Второй мировой войны.

И вот теперь Швеция.

Джимми Джонассон

Обвиняемые во взрывах Виктор Мелин, Джимми Джонассон и Антон Тулин — адепты неонацистской организации «Северное движение сопротивления». Виктор Мелин более года возглавлял в Гетеборге ячейку движения. Джонассон и Тулин — его ближайшие соратники. Все трое — неоднократные фигуранты полицейских сводок за разбои и нападения на мигрантов. Помимо этого несколько лет назад Мелин проходил по делу об убийстве, но благодаря хорошему адвокату обвинения в итоге были сняты.

Под руководством Мелина гетеборгская ячейка расцвела: на уличных акциях, демонстрациях, маршах, с листовок, которыми был завален город, радикалы призывали остановить поток беженцев и мигрантов в страну.

Согласно закрытому докладу, подготовленному в рамках следствия Службой государственной безопасности (SAPO, именно в ее ведении находятся все дела по терроризму), в августе 2016 года Виктор Мелин и Антон Тулин побывали в России, где «проходили тренинг в военном лагере под Санкт-Петербургом «Русского имперского движения» (РИД) и принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины».

К отчету прилагались фотографии, где обвиняемые, одетые в хаки, с автоматами Калашникова позируют вместе с другими людьми в лесу под Санкт-Петербургом.

Борцы за чистоту расы

«Северное движение сопротивления» (Nordiska motståndsrörelsen) — крупнейшая национал-социалистическая организация Северной Европы. Изначально возникла в Швеции в конце 90-х годов как неонацистская группа из бывших членов ультраправого движения «Белое арийское сопротивление», разгромленного властями и запрещенного за экстремизм. К тому времени «арийцы» постепенно стали выходить из тюрем после длительных отсидок за нападения и убийства «идеологических противников» и мигрантов.

После начала войны в Сирии в 2014 году и по мере распространения военных действий на все большие территории Ближнего Востока поток беженцев в европейские страны, в том числе и в Северную Европу, увеличился в разы. Активизировались и крайне правые организации. В 2015 году Европейское агентство против расизма зафиксировало резкий скачок агрессии по отношению к мигрантам и беженцам. А крупнейшая шведская антифашистская организация Expo констатировала: «Хотя количество неофашистских организаций уменьшается, активность и агрессия их членов все больше возрастает. За несколько лет количество акций неонацистов выросло в два раза, а уровень их риторики, призывающей к насилию, беспрецедентен».

Радикалы извлекли уроки после репрессий (именно так они называют масштабные посадки активистов и официальные запреты на существование ряда фашистских организаций, прокатившиеся по Европе в 80-х — начале 90-х годов). Теперь они предпочитают объединяться в крупные организации. А свою внутреннюю структуру, устроенную скорее по сетевому принципу, хранить в строгом секрете от посторонних, чтобы в случае разгрома одной ячейки не страдала вся организация.

В нынешнем виде «Северное движение сопротивления» окончательно оформилось в 2016 году, объединив большинство ультраправых организаций Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.

Организация построена на строгой иерархии и беспрекословной дисциплине. Ратует за объединение стран Северной Европы в единое национал-социалистическое милитаризированное государство с общей армией, валютой и банком. Движение открыто выступает за чистоту расы, немедленное прекращение «массовой иммиграции» и поголовное выселение из Скандинавии всех, в чьих жилах «не течет скандинавская кровь».

«Северное движение» — организация легальная. Ее шведское представительство одно из самых активных, ежемесячно проводит шествия и марши, конференции и дебаты, выпускает агитационные материалы. В своих публикациях прославляет Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров. Имеет политическое крыло, представитель которого Пер Оберг заседает в парламенте.

При этом сразу же после ареста Мелина, Джонассона и Тулина движение выпустило официальное заявление, в котором категорически отрицало свою связь с взрывами. Все трое обвиняемых также отрицали свою вину и заявляли, что членами движения больше не являются.

«Домашний экстремизм»

Первый взрыв произошел 11 ноября 2016 года. Бомба была прикреплена к велосипеду, припаркованному у здания, в котором располагается офис известной шведской профсоюзной организации «Синдикалистский форум». По случайности никто не пострадал.

Вторая бомба взорвалась 5 января 2017 года в центре для беженцев. Она была оставлена в контейнере для мусора в общей комнате. Взрыв произошел, когда уборщик центра выбрасывал мусор в основной контейнер. Он получил множественные осколочные ранения и серьезные травмы обеих ног.

Третий взрыв должен был произойти 25 января 2017 года на территории временного лагеря для беженцев в одном из районов Гетеборга. Однако социальный работник заметил непонятную конструкцию с проводами и вызвал полицию. Как установило следствие, взрывное устройство было собрано неверно, поэтому бомба не сдетонировала вовремя.

Взрывами сразу же заинтересовалась Служба государственной безопасности Швеции, ее сотрудники довольно быстро вышли на след крайне правых националистов. И уже в конце января 2017 года полиция арестовала троих подозреваемых. По данным следствия, первое взрывное устройство было собрано и заложено Виктором Мелиным в одиночку, вторую бомбу он собрал уже вместе с Джимми Джонассоном (владелец магазина строительных материалов, в том числе снабжал Мелина необходимыми веществами для бомбы), в сборке и закладке следующего устройства принимал участие третий фигурант — Антон Тулин. Основные доказательства — ДНК обвиняемых, обнаруженные на деталях взрывных устройств.

В доме Мелина при обыске нашли обрез и несколько коробок патронов. «Я сделал оружие сам, чтобы быть вооруженным в случае, если кто-то нападет на мой дом, — заявил он на суде. — Интересовался оружием и стрельбой с детства. Это простой механизм, его несложно сделать». Экспертиза показала идентичность взрывчатых веществ, использованных при взрывах, и образцов, взятых в доме Мелина.

В ходе процесса защита Мелина настаивала: «Никакой политической мотивации в этот раз его действия не несут».

В своей заключительной речи перед судьями прокурор Матс Юнгквист настаивал: «Доказательства вины обвиняемых, собранные следствием, весомы. Есть все основания полагать, что в будущем они могут совершить подобные действия. Подсудимые не заслуживают снисхождения. У окружного суда есть возможность высказать свое отрицательное отношение к практике политического насилия, создав, таким образом, прецедент в шведской судебной практике».

«Тот факт, что обвиняемые, вернувшись в Швецию после обучения на военных курсах «Имперского движения», приступили к изготовлению и закладке бомб, является не совпадением, а прямым следствием их поездки, — говорил прокурор на суде. — «Русское имперское движение» имеет то же самое мировоззрение, что и «Северное движение сопротивления». «Русское имперское движение» — ультраправая российская организация, которая готовила и отправляла добровольцев воевать в Донбасс. Ее лидер Станислав Воробьев неоднократно посещал Швецию, читал лекции, участвовал в конференциях, а также оказывал финансовую помощь шведской неонацистской партии «Северное движение сопротивления», — говорилось в закрытом докладе SAPO.

Прокуратура потребовала по 12 лет тюремного заключения для Виктора Мелина и Джимми Джонассона и 4 года тюрьмы для Антона Тулина.

«Боевое подразделение»

Тихая улица одного из районов Петербурга. Зеленый двор. При входе в подвал панельной пятиэтажки вывеска: «Военно-патриотический клуб «Резерв». Помещение с низким потолком разбито на несколько секторов. Самый большой — импровизированный спортивный зал: маты, инвентарь для занятий боксом и борьбой, огромный плакат с имперским флагом на всю стену, бодрые речовки: «Я всегда готов к бою!», «Любого противника я встречаю с радостью!», «В бою действую уверенно и быстро!», «Я наслаждаюсь процессом боя!», «Я преодолеваю любую опасность!»

Дальше комната теоретических занятий, подсобки и торговая лавка, где монастырские продукты (крема, варенье, берестяные изделия) соседствуют с камуфляжной формой, рациями, медицинскими жгутами и патриотической литературой.

По данным шведской SAPO, именно тут в августе 2016 года и обучались шведские бомбисты Мелин и Тулин. Этот подвал — база курсов «Партизан».

Курсы широко представлены во многих социальных сетях. Странички действующие и регулярно обновляемые. Найти руководителя курсов Дениса Гариева не составляет труда, все телефоны указаны в интернете.

Правда, от личной встречи со мной Гариев уклонился, однако по телефону несколько минут все же уделил.

«Все обвинения в наш адрес — ложь. Эти люди приезжали в Питер, поиграли в страйкбол в Ольгине (стрельбище под Петербургом, заброшенная территория недостроенного завода. — И. Г.), именно там сделана фотография, которую предъявляет шведская прокуратура. Там играют в страйкбол все желающие, киношники используют территорию для натурных съемок, и все это никакого отношения к нашим курсам не имеет».

Тем не менее прямо ответить на вопрос, знает ли он лично Мелина и Тулина, Гариев отказался: «На этот счет я комментарии не даю. У нас есть фотографии участников летнего курса 2016 года. Этих людей там нет. Там принимали участие и люди из других стран, но не они. Раскрывать имена участников не могу. У нас политика строгой анонимности. Все же в основном наши курсы для русскоязычных. Это наш русский аналог ДОСААФ для гражданских людей. Мы никакого отношения к политике не имеем. Мы никак не связаны с «Русским имперским движением», которое возглавляет Станислав Воробьев».

Все, о чем говорит Гариев, с формальной точки зрения верно.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Резерв-Дружина», при которой проводятся курсы, была юридически зарегистрирована летом 2014 года. Это самостоятельная коммерческая организация, в отличие, скажем, от «Имперского движения», которое никогда не имело официального статуса. Единственным учредителем «Резерва» является Денис Гариев. Он же организует и руководит курсами «начальной военной подготовки для всех желающих».

Более того, еще две недели назад «Резерв-Дружина» фигурировала в перечне народных дружин по охране правопорядка на сайте городского правительства Санкт-Петербурга. «Резерв-дружина» заключила договор с ГУВД и оказывает активное содействие правоохранительным органам в поддержании правопорядка», — сообщал один из инструкторов «Партизана» в 2015 году на тематическом форуме. Но при этом, если покопаться, на сайте Смольного можно было найти исследование, сделанное по заказу правительства Петербурга, авторы которого рассматривали курсы «Партизан» как «экстремистские, вовлекающие молодежь в наемничество», а это, напомню, по российскому законодательству уголовная статья — от трех до семи лет лишения свободы. Этот казус несколько недель назад случайно обнаружили журналисты петербургского интернет-издания «Фонтанка», после чего информация о дружине с сайта Смольного немедленно исчезла.

Раньше патриотические курсы «Партизан» назывались курсами «Имперский легион» (по крайней мере, так в многочисленных интервью их называли сами руководители) и ассоциировались совсем с другим.

Скандальную известность они приобрели в 2014 году после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Тогда «Русское имперское движение» совместно с партией «Родина» приняли декларацию о необходимости защиты русского населения в Донбассе и основали движение «За Новороссию». На входе в неприметный подвал появилось объявление «Помоги русским Новороссии» и символика самопровозглашенной «Донецкой народной республики». А должность Дениса Гариева официально называлась «помощник главы представительства государственного комитета гуманитарного обеспечения ДНР в РФ». Сами же курсы были чуть ли не единственным местом, где открыто обучали военным навыкам и отправляли всех желающих воевать в Донбасс. Для этих целей под эгидой «Русского имперского движения» в Донбассе был сформирован специальный батальон «Имперский легион». По словам Станислава Воробьева, за время существования курсов «Имперский легион» были обучены, экипированы и отправлены в Донбасс около 300 человек.

«Имперский легион» — это не просто военно-спортивный клуб, — говорил Денис Гариев в интервью 2014 года. — Это объединение соратников и единомышленников. К нам приходят люди, которые уже все понимают. Им не нужно объяснять, что для спасения России сегодня каждый русский мужчина вне зависимости от профессии и образа жизни должен стать воином. Клуб «Имперский легион» был организован три года назад для военной и спортивной подготовки русской молодежи. Создавался он на базе «Русского имперского движения» и до сих пор является его составной частью».

С тех пор многое изменилось. Уже в начале 2015 года имперцы были вынуждены окончательно вывести свое подразделение из Донбасса. Ни в самопровозглашенной «ЛНР», ни в «ДНР» не захотели терпеть русских ультранационалистов. Официально «Имперский легион» прекратил свое существование. Пыла у организаторов по­убавилось, публичная риторика изменилась, сейчас руководители и активисты «Резерва» и «Русского имперского движения» категорически открещиваются друг от друга, а сама организация постепенно стала возвращаться к статусу маргинального движения правого толка, существующего на энтузиазме своих активистов.

И военно-патриотические курсы здесь играют не последнюю роль. Они платные — от 7 до 14 тысяч рублей за курс, цена варьируется в зависимости от срока обучения и специфики. Названия курсов довольно амбициозны: от тактической и инженерной подготовки до военной топографии, штурмовой медицины и радиосвязи с практическими занятиями на «местности». Однако вопрос о том, насколько качественной и серьезной может быть подобная подготовка за три дня, за неделю или даже полтора месяца, остается открытым. Особенно если люди после этого отправляются на территорию реальных боевых действий.

Даже в свой донбасский период репутация у «Партизана» и людей, причастных к этим курсам, была исключительно как у фашистов и нацистов. Именно в этом ключе их обсуждали на различных тематических форумах. «Имперского легиона» больше нет, однако репутация осталась.

И надо сказать, что заявление шведской прокуратуры о «военном лагере», где шведов «научили собирать бомбы», сделало «Партизану» отличную рекламу международного масштаба. Если изучить даже ту часть «секретного доклада» SAPO, которая была процитирована на суде, возникает впечатление о мощной сетевой военной структуре русских ультра­националистов, которые совершенно открыто под носом у государства готовят террористов всех мастей и, более того, умудряются еще и финансировать самую крупную правую организацию Северной Европы.

Все эти обвинения звучат примерно так же, как и в случае с братьями Царнаевыми, которые в 2013 году взорвали марафон в Бостоне. Напомню, тогда американские спецслужбы уверяли весь мир в том, что Царнаевы прошли подготовку в горах Дагестана «в лагере для боевиков» (какое-то время они действительно жили в Дагестане, но в городе и у родственников), где их научили «собирать бомбы», а затем отправили взрывать Америку. Младшего брата, Джохара Царнаева (старший был убит при задержании), суд в Бостоне приговорил к смертной казни. В ходе долгого расследования дела и судебного процесса тема о дагестанском лагере для боевиков не нашла ни малейшего подтверждения, а присяжные заседатели сами убедились: чтобы собрать бомбу в современных условиях, военный лагерь не нужен, достаточно иметь интернет.

«Правый взгляд»

«Я внимательно читал все средства массовой информации в связи с обвинениями шведов, из которых фактически можно было сделать вывод, что мы якобы финансировали терроризм, — говорит глава «Русского имперского движения» Станислав Воробьев. — Шведы ни в чем не обвиняют нас прямо. Они излагают некие факты, строят догадки, но ничего не утверждают. Даже судебного иска не подать. Иначе бы мы подали и, несомненно, выиграли бы.

Я действительно был в Стокгольме на внутрипартийном конгрессе «Движения сопротивления». Тогда эту утку и пустили: якобы Путин финансирует шведских правых через нас. На самом деле это был символический взнос. Нас несколько раз покормили обедами, деньги брать отказались. После мы возместили стоимость обедов, примерно 150 евро, в качестве взноса, который они собирали со всех участников.

Более того, мы постоянно бываем в Швеции. У нас давние и хорошие контакты с правыми организациями там, и даже есть наши представители».

«Русское имперское движение» — правая организация с налетом нацистской риторики, возникшая в 2002 году. На официальном сайте РИД обозначено как монархическо-православная национал-патриотическая организация, в личном общении ее представители предпочитают термины «консерваторы» и «традиционалисты». Буквально на днях Генеральная прокуратура РФ «за распространение информации экстремистского и террористического характера» наряду с другими националистическими интернет-ресурсами потребовала заблокировать и «Правый взгляд» — основной сайт «Имперского движения».

Тем не менее это одна из немногих крайне правых организаций, которой удалось пережить масштабную зачистку правого поля в России 2010-х годов.

На мой вопрос: «Как вам это удалось?» — ее лидер Станислав Воробьев отвечает просто: «Это надо спросить у ФСБ. На нас идет постоянное давление, часто проводятся обыски. Вместо того чтобы искать настоящих террористов, они прессуют нас. Но если нас запретят, им не с кем будет работать».

О своем лидерстве Воробьев говорит уклончиво: «Можно сказать и так. Один из». Имена других соратников не раскрывает, впрочем, как и всего остального, что касается организации. «Сколько членов в нашем движении — не знаю, сколько филиалов — не знаю. Мы существуем по сетевому признаку. У нас нет фиксированного членства, это небезопасно».

Сам Воробьев — ветеран правого движения. Соратник ультранационалиста Александра Поткина. После того как известные нацистские организации ДПНИ («Движение против нелегальной иммиграции») и «Славянский союз» были в 2010 году запрещены за экстремизм, их активисты учредили этнополитическое движение «Русские», где лидером наряду с Поткиным был и Станислав Воробьев.

Санкт-Петербург в правой среде всегда считался «славянской столицей». Город, знаковый для фанатов «чистоты русской расы», был знаменит мощными ультраправыми группировками и жестокой войной ультрас с представителями антифашистских движений. В антифашистской среде о «мощном правом движении имперцев» никто не слышал, и новость о секретном докладе шведских спецслужб восприняли с удивлением.

«У нас давно ничего не слышно о крайне правых группировках, особенно о структурной организации, — говорит один из ветеранов питерского антифашистского движения. — Да, существуют мелкие серьезные группы, но никто высовываться не будет. Примут и закроют тут же. Такова государственная установка. Существовать открыто дают только тем, кто под колпаком и имеет отношения с ментами. Если что-то и есть, то одиночки или же мелкие группы на районах. И все они околофутбольное фанатье».

Не слышали о «Русском имперском движении» и их бурной деятельности и в среде московских фашистов: «В Питере есть несколько групп, но все они малочисленны — максимум по полтора десятка человек. В публичном пространстве их нет. Серьезные люди предпочитают не светиться. После зачисток осталось две категории: кто на бизнесе, делает копеечку и никуда не лезет, и кто на ментах, договариваются о сотрудничестве, но в строгих рамках и правилах. Если раньше свастика считалась символом, который объединяет всех, то после Украины все поменялось. Пришло четкое понимание — на первом месте твои интересы, потом все остальное».