Белорусы проголосовали против союзника

Конец прошлой недели настолько поглотил внимание «Большой двадцаткой» в Гамбурге и встречей Трампа и Путина, что прошедшая с 5 по 9 июля сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске на этом фоне лишь прошелестела летним ветром. А зря. Потому что принятая на сессии резолюция о ситуации на Украине внимания, несомненно, заслуживает. Еще и потому, что даже белорусская делегация, официальный союзник России, проголосовала за осуждение присоединения к России Крыма и восстановление территориальной целостности Украины.

Минск, 5 июля. Фото: EPA

Еще 6 июля, во второй день работы сессии, украинская делегация предложила внести в повестку дня проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Глава российской делегации Петр Толстой высказался категорически против рассмотрения резолюции в рамках сессии, да еще и заявил журналистам, что Украина — это страна, не имеющая суверенитета, так что она вообще не может быть представленной в ПА ОБСЕ. Но позицию российской делегации поддержала только Армения. Большинство же проголосовало за включение украинской резолюции в повестку дня. Союзническая Беларусь — воздержалась. Делегаты объясняли это тем, что воздержаться — это лучшее свидетельство нейтралитета.

7 июля резолюция была рассмотрена и принята, несмотря на рассказы председателя Комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого о том, как безмерно счастливы жители Крыма и как успешна и гармонична их жизнь в составе России. В принятой резолюции Ассамблея «призывает Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под конт­роль правительства Украины». Кроме того, ПА ОБСЕ в принятой резолюции «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и прекратить оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты на Украине». А еще — «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований». И, наконец, Ассамблея призывает Россию отменить свои решения о признании так называемых «документов» (паспортов, водительских прав, свидетельств о рождении), выданных незаконными структурами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Жесткая резолюция была принята 7 июля, а в воскресенье, 9 июля, прошло голосование по итоговой декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Глава российской делегации Петр Толстой предлагал вообще не принимать декларацию, если она будет включать в себя украинскую резолюцию. Тем не менее декларация была принята 91 голосом против 15. И вот тут белорусская делегация не воздержалась, а проголосовала «за».

Можно предположить, что так союзники проголосовали на радостях: во время сессии обсуждали ситуацию не только на Украине, но и в Беларуси. И Ассамблея приняла достаточно жесткую резолюцию. Там говорится о системном и структурном характере нарушений прав человека, об отсутствии выборов, свободы слова и свободы собраний. Ассамблея осудила массовые аресты в Беларуси, потребовала от белорусских властей освобождения политических заключенных, отмены статьи 193 Уголовного кодекса («действия от имени незарегистрированной организации»), отмены смертной казни и пересмотра уже вынесенных смертных приговоров, обеспечения свободных и прозрачных выборов. Так вот, эта резолюция в итоговую декларацию не вошла. «За» и «против» проголосовали по 43 делегата. А по регламенту, для внесения резолюции в итоговый документ необходимо большинство голосов.

Да еще и литовская резолюция с критикой строительства белорусской АЭС и требованием проведения независимой экспертизы трансграничного воздействия на окружающую среду не прошла голосование и вообще не вошла в повестку дня. На радостях можно было позволить себе расслабиться и голосовать против агрессии России на Украине — присоединиться, хотя бы временно, пусть на десять минут или до прощального коктейля, к благополучному европейскому большинству с его пенсионными фондами и ухоженными палисадниками.

А Россия снова смогла убедиться в том, что союзников у нее, кроме армии с флотом да нефти с газом, нет.

Конечно, Минск — не Гамбург, ОБСЕ — не Трамп, а Петр Толстой — уж совсем не Путин, даже в сумме с Леонидом Слуцким. Да и резолюции международных организаций всегда носят лишь рекомендательный характер. «Осуждаем, призываем, настоятельно требуем» — уж сколько их упало в эту бездну? Это всего лишь выраженное на бумаге общее мнение. Хочешь — выполняй, хочешь — не читай, хочешь — разорви да брось в мусорку. Просто ничего более убедительного человечество пока не придумало. Кроме пули и штыка, разумеется.