«Всероссийское Учредительное собрание 1917 года: подготовка, выборы и результаты». Лекция Андрея Зубова

Десятилетие русская радикальная оппозиция призывала к созыву Учредительного собрания. В названии был свой смысл. Радикалы хотели не реформировать существующую Россию, которую они считали неисправимой, а учредить ее заново, как бы на пустом месте. Но пустого места не было.

Был народ исторической России со своими представлениями о сущем и должном. Временное правительство потому и именовалось временным, что ставило своей главной целью привести народ к Учредительному собранию. Но постепенно, увлекшись реформами, стало откладывать выборы в него.

Выборы прошли уже после свержения Временного правительства, при большевиках. Результаты выборов говорили о многом — за радикальное переустройство страны на революционных началах высказалось 4/5 избирателей. Но работать это Собрание так и не стало. Через несколько часов после начала первого заседания, в ночь с 5 на 6 января оно было разогнано большевиками. Старинная мечта радикалов была попрана радикалами еще большими в угоду своей неограниченной ничем власти.