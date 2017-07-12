Хакеры, плагиаторы и кощунники

Политическая реклама Навального, оформленная им как президентская кампания, вызывает большое раздражение властей в регионах. С точки зрения российского законодательства придраться к «предвыборным штабам» невозможно, активисты ничего не нарушают. Поэтому властям приходится демонстрировать изобретательность в выдумывании поводов, на основании которых к Навальному и компании можно придраться. «Новая» вспомнила список последних «нарушений», выявленных стражами порядка — от плагиата до «финансирования терроризма».

Нарушение авторских прав и создание вредоносных компьютерных программ

Утром 12 июля полиция пришла с обыском в красноярский штаб Алексея Навального. Как следует из документа об обыске, в полицию поступила информация о том, что глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков нарушает авторские права и создает вредоносные компьютерные программы. При этом в документе не уточняется, что именно совершил Волков.

«Причем тут штаб в Красноярске, позвольте? Выглядит просто как очередной повод ударить по нашей материальной базе, побольше всего украсть», — заявил Волков.

Как итог: из штаба изъято электронное оборудование, документы и агитматериалы.

Запрет на установку куба из-за «оскорбления чувств верующих»

7 июля администрации Петроградского района Санкт-Петербурга отказала штабу Навального в установке агитационных кубов.

«Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», — написал штабу Навального замглавы администрации Андрей Цибиногин.

Также он объяснил запрет пикета близостью к транспортным магистралям. По мнению Цибиногина, это могло привести к отвлечению внимания водителей и пешеходов, вследствие чего повысился бы риск ДТП.

Хранение запрещенной литературы

6 июля полиция пришла с обыском в штаб в Вологде из-за сообщения о хранении запрещенной литературы.

По данным сотрудников центра «Э», в штабе политика «могла хранится запрещенная к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям общественного порядка», — говорилось в рапорте.

Как итог: из штаба были изъяты агитматериалы.

Минирование помещения

5 июля в Новосибирске полицейские объявили, что здание, в котором находится штаб оппозиционного политика Алексея Навального, заминировано. Координатор штаба Сергей Бойко заявил, что полиция таким образом решила провести обыск в штабе и изъять оттуда агитаматериалы: «Интересно, что в жителей здания пропускают внутрь по паспортам. То есть если у вас есть прописка — бомба вам не угрожает».

Арест за нецензурную брань

28 июня в Тамбове волонтера штаба Навального Андрея Полякова на сутки арестовали за нецензурную брань. Как рассказал Поляков, его задержали после одиночного пикета у здания администрации Тамбовской области. После освобождения из ОВД активиста снова задержали возле отдела — к нему обратился человек с вопросом про футболку с Навальным. Затем подошли сотрудники полиции со «свидетелями» и, заявив, что Поляков ругался, доставили его в отдел.

При это как утверждает сам активист, он «и слова не успел сказать».

По словам Полякова, человек, пожаловавшийся на него в полицию — преподаватель политологии Тамбовского государственного университета Назаров. Он написал заявление о мелком хулиганстве. «Свидетелями» выступили студенты Назарова.

Подозрение в «финансировании терроризма»

После того, как в санатории Томска «Рассвет» 24 июня прошла встреча волонтеров штаба политика Алексея Навального, главврача учреждения Нателу Полежаеву заподозрили в «финансировании терроризма».

Одно из отделений омского Сбербанка заблокировало личные счета Нателы Полежаевой, а также счет ее дочери Ирины, на который она получала пенсию по инвалидности. Приостановление операций по ним банк мотивировал тем, что руководитель медучреждения подозревается в «отмывании денег, полученных преступным путем» и «финансировании терроризма».

Банк не сообщил, откуда поступила эта информация. Полежаева предположила, что так власть отреагировала на встречу волонтеров штаба Навального.