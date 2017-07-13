Убийца Немцова получил 20 лет строгого режима. Суд вынес приговор всем фигурантам. Фотографии

Заур Дадаев, убийца Бориса Немцова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного присяжными виновным в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела также получили большие сроки. Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии строгого режима.