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Убийца Немцова получил 20 лет строгого режима. Суд вынес приговор всем фигурантам. Фотографии

Они не признают своей вины

Политика

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Заур Дадаев, убийца Бориса Немцова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного присяжными виновным в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела также получили большие сроки. Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии строгого режима.

Темирлан Эскерханов во время приговора по делу об убийстве Немцова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Теги:
убийство, приговор, суды, немцов
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