Офшоры на глазах

В июне этого года в Совете Федерации была создана комиссия по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России. Возглавил ее сенатор от Пермского края Андрей Климов, зампред комитета по международным делам. С момента создания комиссии Климов успел дать десятки интервью, где попытался объяснить, с каким иностранным влиянием собираются бороться сенаторы.

Список угроз, беспокоящих Андрея Климова и его коллег, длинный: это и «специалисты по вмешательству» в российские выборы (особенно президентские в 2018 году); и «агенты влияния, обученные за рубежом» и подрывающие наш суверенитет; и российские граждане, «оседлавшие протест против коррупции»; и выходящие под этими лозунгами на протестные акции.

А совсем недавно, в конце июня, список угроз пополнился зарубежными СМИ, вещающими на Россию. Комиссия Климова обсуждала «проблему иностранных СМИ» и необходимость регулирования их деятельности по закону об иностранных агентах и возможной блокировке.

«Новая газета» решила изучить биографию сенатора Климова и обнаружила ранее неизвестные факты о борце с «врагами России».

Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом.

Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец — офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).

Помимо этого, сенатор Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за счет налогоплательщиков, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата.

сенатор климов любит нас пугать иностранными злодеями с мегафоном и конфетами. почему лучше бы он этого не делал

Политическая карьера

Андрей Климов родился в Перми. Там же он закончил экономический факультет Пермского госуниверситета. После окончания учебы Климов поступил в Москве в аспирантуру и в 26 лет стал кандидатом экономических наук. Из столицы будущий сенатор вернулся в Пермь работать преподавателем на родной экономический факультет. И всего за несколько лет дослужился до заведующего кафедрой Пермского госуниверситета.

«В марте 1990 года должны были состояться первые альтернативные и относительно свободные выборы в областной Совет народных депутатов. Коллеги по факультету предложили мне принять в них участие. Победив в первом туре своих многочисленных соперников, я впервые стал депутатом», — пишет сенатор в своей автобиографии.

С тех пор политическая карьера Климова шла только вверх. В 1994 году он был избран пермяками региональным депутатом, а в 1999 году впервые стал депутатом Государственной Думы. В общей сложности Климов проработал в Госдуме 13 лет, пока в 2012 году его не назначили членом Совета Федерации от Пермского края.

Основная цель комиссии Климова — анализировать деятельность иностранных государств и предлагать законодательные инициативы по защите от их «враждебной активности» и «нагнетания протестных настроений» с помощью СМИ, НКО и других «агентов влияния».

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В силу того, что независимых и неподконтрольных властям СМИ на территории России почти не осталось, сенаторы решили взяться и за иностранные СМИ, пишущие на русском.

«[Необходимо] обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — говорил Климов агентству ТАСС.

А если СМИ откажутся становиться иностранными агентами, то их нужно будет блокировать, считал Климов.

В своих многочисленных интервью сенатор Климов любит рассказывать о том, что он начал заниматься проблемой российского суверенитета не в последние годы (когда это стало модно), а еще в начале 2000-х.

Но вот о чем Андрей Климов не упоминал, так это о своих собственных иностранных интересах.

Патриот на Кипре

До того как стать депутатом Госдумы в 1999 году, Андрей Климов был совладельцем компании «Корпорация КУБ» из Перми. Доля в этой корпорации также принадлежала фирме с Кипра Bikel Enterprises Ltd. До сегодняшнего дня было неизвестно, кто стоял за этой фирмой.

«Новая газета» получила официальные выписки из государственного реестра юридических лиц Кипра и обнаружила, что с 90-х до 2004 года директором Bikel Enterprises Ltd числился будущий сенатор, а в то время депутат Госдумы, Андрей Климов.

Выписка из государственного реестра Кипра. Депутат Климов перестает быть директором компании. Ноябрь 2004 года

Согласно документам, в ноябре 2004 года Климов сложил с себя полномочия руководителя, а вакантное место заняла его супруга Ольга.

Директором компании становится жена депутата Ольга Климова. ноябрь 2004 года

По данным кипрского реестра, Климова пробыла директором компании 11 лет, пока в 2015 году Bikel Enterprises не была ликвидирована. Вместе с Климовой компанией руководила и Елена Ходырева из Перми: ее можно считать близкой к семье сенатора Климова: сегодня она возглавляет фирму «МИЦ «Альянс» (подробно о ней — ниже), совладельцы которой супруги Климовы.

К 2004 году, когда, судя по документам, Климов перестал быть директором фирмы, он уже 5 лет работал депутатом Госдумы.

Согласно закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы», народным избранникам было запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также руководить коммерческими организациями.

Дмитрий Утукин, главный юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия» говорит, если бы в то время выяснилось, что депутат руководил коммерческой компанией, то его полномочия должны были досрочно прекратиться.

Однако Андрей Климов утверждает, что он не руководил компанией Bikel Enterprises. «Как депутат Госдумы я прекратил любую коммерческую деятельность. Такая компания когда-то была в 90-е годы. Я действительно консультировал их, но еще до того, как стал депутатом Госдумы. Тогда я многие компании консультировал, но это было в конце 80-х — начале 90-х годов. Но я точно не был ее директором. Кроме того, в 99-м году я написал документ о том, что складываю с себя руководство любыми коммерческими организациями», — настаивает Климов.

Сенатор также полагает, что эта компания была давно закрыта, еще «в самом начале «нулевых» или конце 90-х». «Я думаю, у вас очень устаревшие сведения. Она была закрыта раньше 2015 года. Вы спрашиваете об истории, которой 20 лет. Я точно знаю, что, будучи депутатом, не руководил никакими коммерческими организациями. Но я не могу отвечать за реестр компаний Кипра. Как я могу влиять на то, что кто-то там пишет? Как они вычеркивают из этого реестра людей, я не знаю», — говорит Климов.

Что касается его супруги Ольги, то член Совета Федерации также заверил нас, что она не была директором Bikel Enterprises: «Там были люди с другими фамилиями. И ни в какой родственной связи я с ними не состою».

По словам Дмитрия Утукина из «Трансперенси», если даже выяснится, что кипрские документы не врут, то сегодня сенатору Климову это ничем не грозит. «Срок полномочий того мандата давно истек. Впрочем, сейчас парламентарий может добровольно сложить мандат, как это сделал раньше Владимир Пехтин, но принудить к этому нельзя», — объясняет Утукин.

Партнер из британского офшора

В 2016 году в Москве появился некоммерческий фонд содействия развитию евразийской интеграции «Евразийский диалог». У фонда два учредителя — «Аналитический центр «Катехон» и «Межотраслевой институт региональных исследований» («МИРИ»).

«Катехон» принадлежит «православному бизнесмену» (как его называют в СМИ) Константину Малофееву, который, помимо прочего, известен своей поддержкой проекта «Новороссия». В 2014 году он попал под санкции Евросоюза «за близкие связи с сепаратистами в Восточной Украине».

А вторая компания, «МИРИ», принадлежит сенатору Климову и его супруге Ольге.

Именно сенатор Климов был выбран председателем совета «Евразийского диалога».

Сенатор Андрей Климов. Фото: ТАСС

По инициативе этого фонда проводится множество мероприятий и форумов в России и за рубежом. Многие из них финансируются из бюджета за счет налогоплательщиков страны.

«Новая газета» решила изучить подрядчиков этих проектов, чтобы выяснить, кто зарабатывает на содействии развитию евразийской интеграции.

К примеру, в 2016 году во Владивостоке по инициативе «Евразийского диалога» Климова проводилась международная конференция по продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основным оператором мероприятия стала компания «МИЦ «Альянс». По данным российского реестра юрлиц, у нее три владельца. 25 % принадлежит сенатору Климову и его жене Ольге (через «МИРИ»), другими 25 % владеет Сергей Климов — родной брат члена Совета Федерации.

А 50 % «МИЦ «Альянс» принадлежит Vivo Assets Ltd — офшору с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании, члена НАТО.

Такое партнерство семьи Климовых с «западными офшорами» не мешает самому сенатору предостерегать граждан России от враждебной политики «Запада» как такового.

«То, что мы называем «Запад», ведет против нас массированную, рассчитанную на много лет информационную войну. Это часть гибридной войны… Есть доктрина, согласно которой, если убрать Путина, Россия рассыплется, и они (Запад — ред.) смогут каким-то образом править Россией…» — говорил Андрей Климов агентству Ura.ru в 2016 году.

Форум продовольственной безопасности во Владивостоке не единственный пример, когда мероприятия, организованные «Евразийским диалогом» сенатора Климова, проводятся частными компаниями его родственников.

Брат — брату

В 2013 и 2014 годах в Казани проводились общественные форумы «Евразийская экономическая интеграция: достижения и проблемы». Эти мероприятия проводились по инициативе «Евразийского диалога» Андрея Климова, а финансировались из бюджета государственным агентством Россотрудничество. В общей сложности оба форума обошлись налогоплательщикам России более чем в 20 млн рублей. В обоих случаях деньги достались одной компании — «Агентству стратегических коммуникаций «Практика».

По данным российского реестра юрлиц, 28 % «Практики» принадлежит брату сенатора Климова — Сергею.

Сергей Климов, брат сенатора и успешный пермский бизнесмен. Фото из анкеты кандидата в депутаты Перми

Сергей Климов — депутат Законодательного собрания Пермского края от «Единой России». Кроме этого, ему принадлежит множество компаний в Перми и других регионах России. Эти фирмы в основном специализируются на организации выставок и ярмарок, многие из которых финансируются из бюджета.

Помимо форумов в Казани, компании Сергея Климова получали госконтракты и на другие мероприятия, организованные по инициативе «Евразийского диалога» его брата — члена Совета Федерации и руководителя комиссии по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России.

Сенатор Андрей Климов не видит проблемы в том, что компании его брата выигрывают госконтракты.

«Заметьте, он выигрывает не только эти форумы, — говорит Андрей Климов. — Он занимается лет 20 организацией форумов и ярмарок по всему миру. То, о чем вы говорите, — это меньше 1 %, я думаю, от того, что он делает. И это не запрещено законом. Но я при этом участвую не только в этих форумах, а в десятках других, которые организует точно не Климов Сергей Аркадьевич. Мои родственники могут заниматься коммерческой деятельностью, что не запрещено законом».

Сенатор Климов также подчеркивает, что не получает никакого вознаграждения за участие в этих мероприятиях и ездит на них за свой счет.

«Я не провожу эти конкурсы. У Россотрудничества есть разные организации, которые проводят форумы, не только компании моего брата», — подчеркивает Климов.

Его брат Сергей также утверждает, что компания «Практика» выигрывает конкурсы Россотрудничества благодаря своему опыту, и сенатор Климов тут ни при чем.

«Агентство стратегических коммуникаций «Практика» участвует в открытых конкурсах, проводимых Россотрудничеством, начиная с 2012 года. После проведения в Пермском крае мероприятия «Русский язык» «Практика» начала активно «мониторить» закупки, которые выставлялись на сайт zakupki.gov согласно ФЗ 44 (Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Андрей Климов никакой помощи не оказывал, да и не мог оказать, поскольку не является работником Россотрудничества. Все процедуры проводились и проводятся в строгом соответствии с законодательством России», — сообщил Сергей Климов в письме «Новой газете».

Кроме того, по словам Сергея Климова, контракты от Россотрудничества составляют «ничтожно малую долю, менее 5 % от общего оборота компании».

Однако у предприятий Сергея Климова есть много других государственных заказчиков. И в некоторых случаях фирмы брата сенатора получали бюджетные деньги на конкурсах, которые могут вызвать много вопросов.

Борьба с самим собой

В 2013 году Агентство социокультурных проектов Перми проводило конкурс на аренду машин для карнавального шествия по случаю 290-летия города. Заявки подали две компании — то самое агентство «Практика» и «Пермская ярмарка».

Протокол аукциона. За право организовать выставки в Праге, Вене, Лиссабоне и Риге борются две компании, и в обеих совладелец — брат сенатора Климова

И как бы это ни было удивительно, в обеих организациях был один и тот же учредитель — брат сенатора Климова Сергей.

В итоге контракт достался агентству «Практика» почти по максимальной цене: из почти 5 млн рублей бюджет сэкономил всего 3 тысячи.

Этот пример не единичный. В 2014 году Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики Перми проводил конкурс на организацию выставок в Риге, Вене, Праге, Лиссабоне. Заявки на конкурс в один день с разницей в одну минуту подали те же две компании брата сенатора Климова. А выиграло снова агентство «Практика».

Сергей Климов не видит в этих случаях имитации конкуренции. «Компании вправе участвовать в любых конкурсных процедурах согласно действующему законодательству. Кроме всего прочего, я не являюсь единственным участником агентства «Практика», более того, моя доля не составляет даже 30 %, и я не могу принимать решения, — компанией руководит другой человек», — говорит Климов.

«Само по себе участие в конкурсе аффилированных друг с другом компаний не будет являться нарушением закона. Однако, если ФАС докажет наличие соглашения между ними или усмотрит согласованные действия, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах либо к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, то такой конкурс может быть признан недействительным», — замечает Дмитрий Утукин из «Трансперенси».

Отвечая на вопросы «Новой газеты» о компании на Кипре или госконтрактах брата, сенатор Андрей Климов не выглядит как ярый борец с зарубежными силами зла и враждебными иностранцами. Другое дело его публичные заявления. Вот как, например, он предостерегал граждан России в интервью пермскому каналу «ВЕТТА»: «Я вас уверяю: все, кто нас окружает, имеет не столько любовь к нам, сколько меркантильный интерес. Они же прежде всего думают не о том, как обезопасить граждан России от каких-то внешних угроз или внутренних угроз или как сделать жизнь граждан России процветающей. Нет, они о себе заботятся. И в этом смысле наши ресурсы для них — это возможность попытаться взять их либо бесплатно, либо по дешевке».

Добавить тут нечего.

В подготовке статьи принимал участие Николай Ворошилов