«Я был для Навального инструментом»

Историю Александра Туровского, жестоко избитого полицией активиста московского штаба Навального, в конце прошлой недели разбирали в Замоскворецком суде. Дело было возбуждено не по факту избиения, а против самого Туровского. Его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции и оштрафовали.

Врачи диагностировали у Туровского закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Сегодня, через неделю после случившегося Туровский опубликовал пост в фейсбуке, в котором рассказал, что Навальный и его соратники забыли об инциденте сразу после того, как в соцсетях прошел шум вокруг его избиения.

«За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят, волонтеров, которые, как и я, боролись за справедливость. Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел...»

«Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни. Да, мне обидно, потому что этот «игнор» появился после того, как сам Навальный призывал нас «винтиться при каждом удобном случае», обещая прикрыть. Мы слышали эти призывы, начиная с 12 июня, когда поменяли формат с согласованного митинга на Сахарова на несанкционированное шествие по Тверской», — написал Туровский.

Александр Туровский. Фото: личная страница в Facebook

Активист напомнил, что он, к сожалению, не первый, для кого поддержка Навального обернулась проблемами: три года назад активисту Денису Лебедеву сломали ногу во время «дачинга» в Акулинино, но «руководство ФБК сразу дало понять Лебедеву — его сломанное колено это не их проблема».

«Мы для него (Навального — ред.) — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же. Поэтому я буду продолжать бороться и пытаться изменить ситуацию, но с Навальным мне не по пути. Надеюсь найти таких лидеров и таких союзников, которые в первую очередь бьются за перемены для всех, а не только для себя», — написал Туровский.

Комментарий для «Новой газеты»

Александр Туровский активист московского штаба Навального

— Я провел несколько дней дома, все осмыслил и понял, что я был для них инструментом. Как флаг, которым можно было помахать, чтобы раздуть эту историю и получить нужный пиар. Но после того, как все закончилось, должного отношения и помощи я не получил.

«Алексей Навальный позвонил мне в день суда на несколько секунд, сказал: держись. Потом меня позвали на «Кактус», чтобы лишний раз сказать, как в стране все плохо. На этом все закончилось. Для них я просто волонтер, которого избили, и это кажется нормальным для всех. А я получил для себя кучу последствий, с которыми придется справляться в одиночку»

«Хотя Навальный всегда говорил «один за всех, и все за одного». Мне очень жаль. Я больше не вижу себя в этом движении и не хочу продолжать в этом участвовать. Я написал, что думаю, возможно, многие меня не поймут и будут проклинать за это, но это их право.

На пост активиста отреагировал сам Алексей Навальный, заявив, что пост Александра и странный «и по стилю, и по фактам».

«Сейчас мы пытаемся связаться с ним, чтобы убедиться, что это он сам всё написал без давления и тд — телефоны не отвечают...»

«Все, кто его знают утверждают, что текст явно не его авторства...»

«Я сам ним разговаривал когда он был в суде и ещё раз напомнил, что мы готовы оказать ему любую помощь», — написал политик.

Он подчеркнул, что ФБК нанял для его защиты троих адвокатов, до этого «ни для кого столько не нанимали».

«Повторение известной лжи про "не оказали помощь человеку со сломанной ногой" (мы предлагали любую помощь, и даже деньги ему переводили, но чувак был просто засланный и его "историю" использовали похожим образом) — это вообще классический кремлёвский темник», — прокомментировал он историю с активистом Лебедевым.

Навальный выразил надежду на то, что с Александром «всё хорошо» и подчеркнул, что готов продолжать защищать его и помогать ему вне зависимости от возникших обстоятельств.