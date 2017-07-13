Папа не знал: Дональд Трамп-младший в центре скандала

Новый скандал в Вашингтоне, в центре которого оказался сын президента, парализовал работу Белого дома. Вместо того чтобы выполнять предвыборные обещания — продвигать миграционную, налоговую и здравоохранительные реформы, там ищут свою «пятую колонну» — источники информации, «слившие» газете «Нью-Йорк таймс» новые сведения о связях Трампа с Россией. Ходят слухи о грядущих увольнениях в администрации. Вашингтон снова бурлит. Это называют «очередной волной» наступления американских СМИ на президента.

Новые песни о старом

К колоритным, но не подтвержденным документально историям о московских похождениях Трампа в 2013 году с женщинами «пониженной социальной ответственности» и «золотом дожде» в гостиничных апартаментах, где до него останавливалась чета Обама, добавились новая история и новые персонажи: музыкальный промоутер из Британии, российский юрист «с компроматом на Хиллари Клинтон», переданным российскими властями специально для Трампа, и пара — сын и отец: поп-певец и миллиардер из окружения президента Путина.

В центре скандала — сын американского президента Дональд Трамп-младший.

В отличие от «досье Трампа», собранного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, основные пункты которого не были официально подтверждены разведкой США, сын Трампа сознался в том, что 9 июня 2016 года в компании Джареда Кушнера (зятя президента и его советника), а также Пола Манафорта (тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа) он встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Дональд-младший пошел на встречу, состоявшуюся на 25-м этаже башни Трампа в Нью-Йорке (этажом выше — офис отца), потому что ему был обещан «компромат на Хиллари Клинтон, собранный «королевским (!) прокурором России». 3 июня Трамп-младший получил электронное письмо от британского музыкального промоутера Роба Голдстоуна, в котором сообщалось, что российское правительство готово предоставить документы, которые «обвиняют Хиллари Клинтон за ее дела, связанные с Россией». Бумаги «очень высокого уровня с чрезвычайно деликатной информацией» будут «очень полезны вашему отцу» и станут «выражением поддержки г-ну Трампу со стороны российских властей», — написал британский посредник. Он обратился к Трампу-младшему по просьбе «общего друга» — поп-певца и бизнесмена Эмина Агаларова, который, в свою очередь, сообщил о встрече своего папы-миллиардера Араса Агаларова с «королевским (может, генеральным? — А.П.) прокурором» России, предложившим передать «щепетильную информацию» о Хиллари Клинтон Трампу.

Голдстоун собирался также направить информацию непосредственно Трампу-отцу — через помощницу Рону.

Дональд-младший с энтузиазмом откликнулся на предложение встретиться — сначала с Эмином Агаларовым, а затем — вместо певца — с «юристом российского правительства». «Если все именно так и есть, это мне очень нравится, особенно в конце лета», — буквально через несколько минут написал он в ответ.

Напомню, встреча с «адвокатом российских властей» состоялась до партийных съездов и до первого сообщения о взломе хакерами (предположительно, российскими) электронной почты Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари.

Необходимое пояснение: Трампы — старший и младший, Голдстоун и Агаларовы — отец и сын, участвовали в организации и проведении финала конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году в подмосковном Красногорске. Сейчас Эмин Агаларов получил в США широкую известность, которой вряд ли бы добился в качестве поп-певца. Телеканалы постоянно запускают видеоролики с конкурса в Москве с Трампом и Агаларовыми, которые владеют холдингом «Крокус-групп». Американские СМИ сообщали, что Эмин Агаларов передал Трампу записку от Путина и подарок — русскую шкатулку. Тогда Путин и Трамп не смогли встретиться в Москве из-за несовпадения графиков. Очное знакомство состоялось только на прошлой неделе, но как разительно изменились контекст и антураж!

Эмин Агаларов, Дональд Трамп и Арас Агаларов в Москве, 2013 год. Фото: РИА Новости

Газета «Нью-Йорк таймс» первой сообщила о встрече Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года. Учитывая неоднократные заверения Трампа и вице-президента Пенса о том, что представители их команды не встречались с российскими официальными лицами, не обсуждали с ними выборы, это расценивается как очередной обман американской общественности. После бывшего советника Флинна, генпрокурора Сешнса, зятя президента Кушнера — Дональд-младший. «И ты, Брут!»

Телеканалы и газеты моментально переключились на этот скандал, королевскоставив в прошлом анализ «кто был убедительней на двусторонней встрече: Путин или Трамп». Оппоненты президента только и говорят о том, что в ходе предвыборной кампании его команда «принимала помощь» иностранного и «недружественного» государства. Именно так преподносится признание Дональда Трампа-младшего, который после публикаций в «Нью-Йорк таймс» не стал отрицать факт встречи и обнародовал свою переписку с Робом Голдстоуном.

Самая желанная

Юрист Наталья Весельницкая

Юрист Весельницкая, в одночасье ставшая самой желанной фигурой для интервью, отрицает какую-либо связь с российскими властями. В Кремле тоже говорят, что ее не знают. Вместо компромата на Хиллари адвокат и «тройка» Трампа говорили о «законе Магнитского» и запрете на усыновление российских детей американцами. Встреча продлилась 20 минут. Кушнер ушел с нее через 10 минут, а Манафорт погрузился в изучение своего мобильного телефона.

Как сказал посредник Роб Голдстоун, встреча была «самой бессмысленной глупостью, о которой я когда-либо слышал».

Впрочем, может быть, все так и планировалось в Москве. Как утверждает Уильям Браудер — бывший начальник погибшего адвоката Сергея Магнитского, у Натальи Весельницкой «имеются связи с бывшими сотрудниками ГРУ и ФСБ». Браудер предоставил соответствующую информацию в сенатский юридический комитет, где он должен выступить на слушаниях (предположительно, уже на следующей неделе), и ознакомил с ней издание The Daily Beast. Экс-глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, в 2013 году заочно осужденный российским судом на 9 лет колонии общего режима, в этом году направил жалобу в американский минюст, обвиняя Весельницкую и еще ряд российских представителей и компаний, а также фонд Human Rights Accountability Global Initiative Foundation («Глобальная подотчетность в области прав человека») в том, что они лоббируют отмену «закона Магнитского» «от имени российского правительства».

Главная цель, утверждает Браудер, — отмена санкций в отношении лиц, связанных с арестом и гибелью Магнитского. Бурная деятельность Весельницкой по отмене «акта Магнитского», убежден Браудер, была бы невозможна без «благословения Кремля». Весельницкая, которая не говорит по-английски, представляет богатую и связанную с российскими властями семью Кацывов, отмечает канал CBS. «У Весельницкой могла быть своя повестка дня, требующая встречи с Трампом», — говорит Рольф Моват-Ларсен, бывший офицер ЦРУ, возглавлявший европейское управление агентства.

Стоит напомнить, что и другие участники встречи с Весельницкой — заметные действующие лица политического и медийного сериала «Трамп и русские». Зятя президента, Джареда Кушнера, американские СМИ обвинили в том, что он «забыл» о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком, заполняя форму на получение допуска к секретной информации. Кушнер не сообщил также о встрече с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. ВЭБ попал в санкционный список США и ЕС в 2014 году.

О третьем участнике, Поле Манафорте — бывшем советнике президента Януковича, о его связях с российскими бизнесменами написано немало. После первой волны публикаций Манафорт покинул пост главы президентской избирательной кампании. Но это было после июньской встречи с российским адвокатом. В конце прошлого месяца Манафорт признал, что получил в 2012–2013 гг. от украинской «Партии регионов» 17 миллионов долларов. Лоббист, зарегистрировался наконец в минюсте США в качестве «иностранного агента» в связи со своей деятельностью на Украине — так сказать, задним числом. Можно считать это победой настоящей журналистики в войне с теми, кто называет ее материалы «фальшивкой» и обвиняет в «охоте на ведьм».

Папа не знал

Слева-направо: Маленья Трамп, Дональд Трамп и Дональд Трамп-младший

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман, выдвинувший вместе с Элом Грином законопроект об импичменте Дональда Трампа «за создание помех правосудию», убежден, что признание сына президента доказывает, что предвыборный штаб Трампа стремился получить помощь России. Увольнение директора ФБР Коми, расследовавшего связи Трампа с Россией, свертывание расследования в отношении бывшего советника президента Майкла Флинна, по мнению Шермана, свидетельствуют о том, что Трампу «есть что скрывать».

Комитеты по разведке в обеих палатах и независимый спецпрокурор Роберт Мюллер от имени минюста продолжают вести собственные расследования. Спикер Конгресса республиканец Пол Райан сказал, что в вопросе общения людей Трампа с российским юристом «важно докопаться до самой сути».

Трамп-младший заявил, что он не сообщал отцу о встрече. Трамп-старший назвал решение сына раскрыть переписку и дать подробные объяснения в интервью каналу Fox News «хорошей работой». Замечу, это произошло после публикации об этой встрече в «Нью-Йорк таймс». Трамп написал в твиттере: «Он (сын. — А.П.) был открытым, прозрачным и невинным. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Грустно!» Дональд-младший стал «жертвой фальшивых новостей», утверждает Дональд-старший.

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В сухом остатке никакого компромата на Хиллари представлено не было.

Сын президента выступал на этой встрече как частное лицо. «Сегодня я сделал бы все немного иначе, но в те дни еще не было мании, созданной прессой вокруг России. Я рассматривал эту встречу просто как исследование нашей оппозиции», — сказал в интервью Fox Трамп-младший.

Как заявил юрист президента Джей Секулов, глава государства ни о чем не знал, во встрече не участвовал и заявления своего сына заранее не просматривал. Да и Дональд-младший, по его словам, не совершил ничего противозаконного. Однако новый скандал стал фоном визита президента США в Париж. Когда Трамп покидал Белый дом, отправляясь в аэропорт, журналисты попытались докричаться до него, спрашивая о России. Вопросы были проигнорированы. Первоначально президент был в ярости от очередных разоблачений «Нью-Йорк таймс», теперь он остается «крайне расстроенным», сообщают СМИ.

Импортозамещение Касперского

В вопросе возможного сотрудничества США и России в борьбе с киберугрозами, создания некого совместного органа, о котором говорилось на гамбургской встрече Трампа и Путина, похоже, поставлена точка. Сначала Трамп в своем твиттере выразил сомнение, что такой орган будет создан. Впрочем, дела красноречивей слов.

Администрация Трампа приняла решение отказаться от услуг «Лаборатории Касперского» — одной из «самых крупных и уважаемых в мире компаний в области кибербезопасности». Так называют российскую фирму в здешних СМИ. Речь идет не о подписанных уже контрактах, а о будущих услугах.

Отныне «Касперский» исключен из списка внешних поставщиков. Государственным учреждениям Америки запрещено приобретать его продукцию.

Решение принято после «тщательного и всестороннего рассмотрения», говорится в заявлении представителя Управления служб общего назначения (GSA).

Как отмечает телеканал ABC, отказ федеральных служб США от услуг российской фирмы — результат давних подозрений в том, что российская разведка «могла пытаться использовать» антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для кражи и манипулирования файлами пользователей, чтения частных писем или атаки на объекты критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов. В мае требование отказаться от «Касперского» прозвучало на закрытом брифинге в сенатском комитете по разведке. Сенаторы направили секретный меморандум главе национальной разведки Дэну Коутсу и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу. На слушаниях в Конгрессе две недели назад эта идея была уже озвучена публично. Как сообщает ABC News, в июне сотрудники ФБР посетили дома сотрудников «Касперского», проживающих в США. Было опрошено 12 человек.

Никаких доказательств сотрудничества российской компании со спецслужбами не представлено, отмечают американские СМИ. Запрет распространяется только на государственные учреждения, только на закупки, осуществляемые GSA, и не затрагивает действующие контракты. Продукция «Лаборатории Касперского» по-прежнему широко представлена в Америке для частного бизнеса и личного пользования.

Любопытно, что еще 5–6 лет тому назад американские конгрессмены боялись китайских компьютерных программ и комплектующих деталей, требовали запрета поставок китайской продукции для федеральных агентств США. Но «времена меняются». И администрация «нашего друга» Трампа сделала в отношении русских то, на что не пошла в отношении китайцев команда Обамы.

Вашингтон