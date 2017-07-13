Сенатор Климов любит нас пугать иностранными злодеями с мегафоном и конфетами

Сенатор Андрей Климов возглавляет комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России. Недавно его комиссия обсуждала законопроект, который позволил бы блокировать зарубежные СМИ, вещающие на Россию. Мы решили проверить биографию сенатора Климова — главного борца в России с зарубежными силами зла. И обнаружили, что Климов руководил компанией на Кипре одновременно с депутатской работой. А это — запрещено законом.

Кроме того, мы нашли брата сенатора Климова — Сергея. Он — депутат Пермского Заксобрания и бизнесмен.

У братьев сложилось отличное партнерство. Член Совета Федерации организует форумы за бюджетный счет — то есть за наши с вами деньги, – а выигрывают госконтракты фирмы брата.

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