Жаба в Грозном и Хабаровск

№1. Поменяется ли лимит на легионеров по ходу пьесы?

После провального для сборной Кубка конфедераций споры о пресловутом лимите (ужесточить или отменить совсем) продолжились с такой силой, что дошли даже до президента страны. Свою позицию, как сказал Мутко, «Путин высказал, и теперь ее надо выполнять». Анонсировалось, что новая формула вступит в силу в следующем розыгрыше, о чем доложил Виталий Леонтьевич на заседании Госдумы: «Лимит поменяется в сезоне-2018/19: легионеров будет меньше в заявке, а не на поле, но все будет известно в сентябре». Однако, как показывает практика, гарант Конституции не любит ждать исполнения желаний слишком долго. Иначе в сентябре может быть объявлено о чьей-то отставке…

№2. Сколько матчей сыграет «СКА-Хабаровск» на стадионе им. Ленина?

Каждый год первенство не обходится без переносов игр в связи с тем, что зима приходит в Россию внезапно. Вот и на этот раз двоечники-сочинители расписания сделали все, чтобы новичок с Дальнего Востока добавил всем хлопот. Почему? Потому что у армейского коллектива, проводящего свои матчи на стадионе имени вождя мирового пролетариата, запланированы 5 утренников на позднюю осень и раннюю весну (с учетом того, что хабаровчанам пришлось обменяться с ЦСКА кругами). И верным поклонникам команды, мечтающим воочию увидеть битвы с крутыми столичными гастролерами, остается надеяться только на глобальное потепление.

№3. Побьют ли судейские скандалы все рекорды?

Валерий Карпин недавно предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского за то, что он выступил против внедрения системы видеоповторов в РФПЛ. Но и без этого беспорядка с арбитражем у нас выше крыши. В прошлом сезоне доморощенные служители Фемиды завалили едва ли не все топовые поединки, и даже такой ас, как Сергей Карасев, не избежал ошибок и был отправлен на перевоспитание в ФНЛ вместе с другими провинившимися. Плюс ко всему внезапно завершил карьеру один из лучших рефери Александр Егоров, и сейчас на горизонте не заметно тех, кто в состоянии качественно и непредвзято отсудить матчи между лидерами. И поскольку от идеи приглашения иностранных судей в верхах отказались наотрез, шанс увидеть футбол без липовых офсайдов и левых пенальти ничтожно мал…

№4. Пролетит ли «Зенит» в третий раз мимо Лиги чемпионов?

В Санкт-Петербурге произошла футбольная революция: игровая власть перешла к итальянцу Роберто Манчини, которого новый-старый патрон Сергей Фурсенко когда-то хотел видеть у руля сборной России. Великий комбинатор, очутившись у пульта управления, пообещал агрессивную трансферную политику и не обманул: «Зенит» при участии спортивного директора Константина Сарсании утащил у «Ростова» Ерохина и Полоза и раскошелился на аргентинцев Паредеса и Дриусси (44 миллиона евро за двоих). Кроме того, в городе на Неве появился диетолог, а в команде введен дресс-код на обедах и ужинах и обязательное взвешивание перед завтраком. «С Манчини перед нами открываются фантастические перспективы» — это слова Фурсенко. Про Виллаш-Боаша и Луческу говорили то же самое…

№5. Чем удивит «Динамо»?

Столичному гранду, год назад вылетевшему из премьер-лиги, предрекали судьбу «Торпедо» и вечное плавание по низшим дивизионам. Однако «бело-голубые» ловко выбрались из болота и вернулись в элитное общество. Но проблемы с долгами и прочие бухгалтерские неприятности никуда не делись: команда по-прежнему находится под пристальным вниманием УЕФА за несоблюдение правил финансового фейр-плей. По этим и другим причинам официальная задача на сезон проста: удержаться в премьер-лиге. Как заявил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский, «не надо слишком широко шагать, а то можно порвать штаны». А вот футболисты не скрывают, что нацелены на пьедестал и готовы порвать заклятых врагов. Матч «Динамо» — «Спартак», кстати, намечен на 18 июля.

№6. Поможет ли «Ахмату» Жаба?

Клуб из Грозного, сменив весной название и главного тренера (теперь отвечать за результат перед Рамзаном Кадыровым будет Олег Кононов), обратил свой взор на бразильский рынок и выписал трех виртуозов, чтобы с их помощью пробиться в Лигу Европы. Но если защитник Сампайо достался «Ахмату» бесплатно, а хавбек Раванелли, неплохо исполняющий штрафные, обошелся в жалкие 800 тысяч евро, то за 18-летнего форварда Лео Жаба из «Коринтианса», отметившегося в 20 матчах одним забитым мячом, руководству пришлось выложить порядка 3 миллионов евро. «Я в восторге от вызова и надеюсь, что смогу тут прогрессировать!» — признался новобранец, которому специалисты прочат звездное будущее. А болельщики уже шутят: «Главное, чтобы Жаба не нашел в Грозном принцессу…»

№7. Где окажется «Рубин» с Бердыевым?

Фото: Роман Кручинин / ТАСС

Коуча с четками, которого в рубиновый период подозревали в связях с людьми из уголовного мира и в участии в нечистых трансферных сделках, выгоняли 3,5 года назад из Казани при непосредственном участии президента республики Рустама Минниханова. Казалось, что ворота в Татарстан для Бердыева, сотворившего за короткий период с «Ростовом» тысячу и одну сенсацию, закрылись навсегда. Но после того как «Рубин», вложив миллионы евро в кучу легионеров и испанского тренера, едва не скатился в пропасть, в Казани решили пойти на поклон к туркменскому шаману, нарушившему в 2008-м московско-питерскую гегемонию и добывшему для клуба чемпионство. И Курбан Бекиевич неожиданно для многих согласился повторно окунуться в родную речку. Букмекеры уверены, что с золотом на этот раз он не вынырнет…

№8. Повторит ли Каррера прошлогодний золотой трюк?

Волшебник с Апеннин после победного фокуса продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года, а фанаты и Леонид Федун ждут от мистера дальнейших подвигов и мечтают прежде всего о защите титула. Сделать это будет не так просто, потому что, во-первых, предстоит борьба на два фронта, а во-вторых, спрос с команды-чемпиона в целом всегда выше. Любопытно, что с приобретениями кудесников мяча «красно-белые» пока не торопятся, завербовав в свои ряды лишь защитника Марко Петковича. А вот Массимо Каррера, получив дополнительные полномочия, усилил свой штаб двумя соотечественниками. Теперь соображать на троих он будет со спецом по работе с молодежью Аттилой Мальфатти по прозвищу Особенный и королем физподготовки Джорджо Д’Урбано. Помогут ли авторы учебных пособий и книг написать для «Спартака» очередную золотую главу?

№9. Как проголосуют зрители?

Комментатор Василий Уткин на вопрос о низкой посещаемости ФНЛ ответил коротко: «Она нахрен никому не нужна». Судя по цифрам, широкой аудитории не интересны и баталии в премьер-лиге.

А все потому, что на протяжении долгого времени ничего не меняется: регулярно случаются переносы, часть матчей по-прежнему играется в рабочие дни и рабочее время, а декабрь так и является важным футбольным месяцем. И даже на ультрасовременных аренах, где болельщикам должно быть комфортно, действуют настолько дикие законы и правила безопасности, что иногда хочется развернуться и уйти. Невероятно, но факт: посещаемость последних трех сезонов ниже, чем была в 2005–2010 годах. А ведь впереди домашний чемпионат мира…