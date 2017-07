Очень приятно, царь

Режиссера Никиту Михалкова назвали возможным участником президентской кампании в 2018 году. Официально об этом никто не объявлял, да и сам режиссер пока отнекивается от подобных предположений, однако рекламная кампания, похоже, уже стартовала. В интернете активно распространяется фильм, делающий из Михалкова едва ли не единственного борца с «либеральной угрозой», а СМИ всерьез обсуждают перспективы режиссера в качестве «дублера Путина». Хотя пока все выглядит конспирологией, сбрасывать со счетов вариант появления «бесогона» в избирательных бюллетенях не стоит — Михалков может быть полезным элементом избирательной кампании, выстраиваемой Кремлем.

Петр Саруханов / «Новая»

Выходит он — весь в белом

В конце июня на сайте и YouTube-канале организации The International Foundation for Better Governance (одна из европейских НКО, занимающихся правами человека) появился фильм под названием «Лоботомия». В нем тревожным голосом в стилистике одиозных фильмов НТВ рассказывалось, как все российские либералы под руководством Джорджа Сороса хотят «стравить между собой элиты внутри страны и… превратить россиян в послушное доверчивое быдло», чтобы захватить власть. Противостоять этому злу, по версии авторов фильма, может только один человек — режиссер Никита Михалков. Он борется с Ельцин-центром, не давая «массово вытравливать уважение к своей Родине» у россиян. Он атакует — едва ли не в одиночку — Сороса. Он отстаивает национальное самосознание россиян еще со времен «Сибирского цирюльника». За это Михалкова проникшие на все уровни российского общества и ведомые «западными хозяевами» недруги травят всеми доступными способами: напали на режиссера в связи с его делами в Российском авторском обществе, хотели посеять смуту в Союзе кинематографистов, организовали кампанию против мигалки на машине Никиты Сергеевича. И даже начали продвигать идею заместительной метадоновой терапии именно в тот момент, когда Михалков снимал «Сибирского цирюльника» — фильм, который напугал «агентов западного влияния» образом «мощной державы».

Все эти пассажи комментируют «эксперты»: Евгений Федоров из НОДа, Сергей Михеев, глава Совета при главе Республики Крым, и другие личности с ярко выраженной антилиберальной позицией.

Всерьез фильм воспринимать достаточно сложно, однако «Лоботомия», по сведениям европейского политтехнолога Джеймса Уилсона, к которому первым попало видео, должна стать точкой старта предвыборной кампании Никиты Михалкова на ближайших президентских выборах. «Лоботомию» — другое название фильма «Закрытая Россия» — якобы должны были показать по одному из центральных каналов страны. Медиаменеджеры лишь ждут отмашки (и возможно — начала нового телевизионного сезона). После этого Михалков должен объявить о своем выдвижении и стать, по сути, двойником Путина справа: ему можно будет говорить все то о либералах и Западе, что сам президент сказать не сможет.

Фильм, выложенный на канале The International Foundation for Better Governance, за две недели едва набрал 500 просмотров, однако затем его разместили у себя несколько крупных российских сайтов, и счет просмотров пошел на миллионы. После этого разножанровые материалы с вопросом «Михалков — кандидат?» появились сразу в нескольких крупных СМИ России: «Собеседнике», «Комсомольской правде», «Новых известиях», «Аргументах и фактах» — и на нескольких латвийских русскоязычных ресурсах.

Сам Михалков от таких перспектив пока открещивается, но делает это не без доли кокетства, замечая, что его «предвыборный ролик» — это не фильм «Лоботомия», а все тот же «Сибирский цирюльник».

Говорят, царь — не настоящий

Участие Никиты Сергеевича в будущей президентской кампании не выглядит столь уж бессмысленным и безумным, как это может показаться на первый взгляд. Если судить по аудитории михалковского «Бесогон-ТВ», режиссер может привлечь на свою сторону определенное количество избирателей — в районе одного-двух процентов. Если Михалков вдруг захочет выйти за рамки своей риторики охранителя, тогда, по мнению социолога Степана Гончарова из «Левада-центра», перспективы в кампании будут более оптимистичные.

— В принципе, Михалков всегда в общественном сознании находится в числе авторитетных людей России — не первый, но в списке, — говорит Гончаров. — Если он сменит свою риторику на менее жесткую в отношении некоторых персоналий, то на выборах один процент может превратиться в ощутимые «несколько процентов».

При этом Гончаров считает, что задача фигур, подобных Михалкову, на выборах — «оттянуть» какие-то голоса у других кандидатов. В данном случае — скорее, у ультраконсерваторов, которые могут и за коммунистов или ЛДПР, например, проголосовать, требуя «сильной руки» или «царя-батюшку».

Иными словами, Михалков подходит на роль правоконсервативного кандидата на выборах, одновременно радикального и договороспособного. «Михалков мог бы быть немножко правее Путина. Или много правее. В сдвинутой глубже в сторону монархизма и сталинизма системе официальных ценностей Никита Сергеевич может быть справа, Миронов — слева, а Путин посередине — такой сдержанный центрист», — говорит политолог Дмитрий Орешкин.

Присутствие Михалкова в этом списке Орешкин находит «интересным», поскольку это может означать озабоченность власти тем, что «в выборах больше нет смысла». «Если будут участвовать все те же Зюганов, Жириновский, Явлинский — это будет уже даже не смешно, — продолжает политолог. — Нужно добавить «изюминку», а поскольку она должна быть согласована, то одним из вариантов и может быть Михалков. Его все знают, его многие, наверное, любят. Он может набрать 10–12% — и никому не будет обидно, Путину не будет обидно. А с другой стороны — какая-никакая конкуренция».

Выборы — отчасти шоу, и что-то подобное появлению Михалкова должно случиться, размышляет Орешкин. Навального нельзя допустить на выборы по определению, а подобие борьбы необходимо. «Михалков по своей стилистике ближе к Жириновскому, вот и будут два артиста разговорного жанра, — иронизирует политолог. — Правда, такой сценарий окончательно превратит выборы в комедию. Зато — так как электоральный вес Михалкова не взвешен — ему можно «нарисовать» сколько угодно голосов. Он может даже занять второе или третье место».

Сам Михалков, впрочем, может еще и не согласиться на роль нового предвыборного шута. Да и вообще, проект «Михалкова — в кандидаты!» выглядит неудачным, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Он также сомневается, что за начавшейся раскруткой стоит власть, — слишком сомнительная от этого польза. «Михалков может «отъесть» какую-то часть лоялистов, да и то очень небольшую. Так что это, на мой взгляд, абсолютно бессмысленный проект, — говорит Минченко. — Впрочем, вред тоже небольшой, так что если кому-то хочется побаловаться — пожалуйста».